EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο δρόμο στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου το 2024 – Το μήνυμα του Υπ. Μεταφορών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 24.10.2025
Autotypos Team
14-anthropoi-skotothikan-sto-dromo-sto-antistoicho-triimero-tis-28is-oktovriou-to-2024-to-minyma-tou-yp-metaforon-693640

Αυτό το σύντομο αλλά ουσιώδες μήνυμα θέλησε να απευθύνει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στους οδηγούς ενόψει 28ης Οκτωβρίου

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου πλησιάζει και η μεγάλη «έξοδος» των εκδρομέων έχει ήδη ξεκινήσει. Το Υπ. Μεταφορών στέλνει ένα ουσιώδες μήνυμα προς τους χιλιάδες οδηγούς που αναμένεται να πιάσουν το τιμόνι για να ταξιδέψουν παρέα με τις οικογένειές τους, υπενθυμίζοντας παράλληλα πως πέρσι χάθηκαν 14 ζωές στην άσφαλτο κατά την ίδια περίοδο.

Νέος ΚΟΚ τροχαία

Η υπεύθυνη οδική συμπεριφορά, όπως τονίζει το υπουργείο, δεν αφορά μόνο την προσωπική ασφάλεια, αλλά και τη ζωή των συνεπιβατών και των υπόλοιπων χρηστών του δρόμου. Αναλυτικά, το μήνυμα του υπουργείου -το οποίο δημοσιεύει μέσω ανάρτησής του ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, έχει ως εξής:

«Την περσινή χρονιά, στο αντίστοιχο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου, 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο. Η συμπεριφορά μας στον δρόμο έχει συνέπειες, όχι μόνο για τη δική μας ασφάλεια, αλλά και για τις ζωές άλλων οδηγών, επιβατών και πεζών».

Απευθύνουμε έκκληση προς κάθε οδηγό: “Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο”.

Υπενθυμίζουμε ότι τα περισσότερα θανατηφόρα τροχαία συμβαίνουν λόγω:

  • Οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ
  • Οδήγησης κατά τις νυχτερινές ώρες με κόπωση
  • Χρήσης κινητού
  • Υπερβολικής ταχύτητας
  • Μη χρήσης κράνους
  • Μη χρήσης ζώνης

Επίσης, από σήμερα στα διόδια θα διανέμεται φυλλάδιο προς τους εκδρομείς για την οδική ασφάλεια, ενώ θα σταλεί και μήνυμα από τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους προς τους συνδρομητές.

Αυτό το τετραήμερο, ας επιστρέψουμε όλοι με ασφάλεια στις οικογένειές μας.

Tags
#28η Οκτωβρίου#ταξίδι#Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
