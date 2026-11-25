Τι θα κάνει έναν 20χρονο να πάρει το αυτοκίνητο μόνο και μόνο για μια βόλτα, όταν θα μπορεί πια να τον πηγαίνει παντού μόνο του; Για τον επικεφαλή της Gazoo Racing, αυτή η ερώτηση εξηγεί γιατί η Toyota συνεχίζει να εξελίσσει σπορ μοντέλα.

Στον έκτο γύρο του ιαπωνικού πρωταθλήματος αντοχής Super Taikyu, η Toyota κατέβασε στην πίστα ένα κουπέ που έμοιαζε με GR86. Κάτω από το γνώριμο αμάξωμα, όμως, οι μηχανικοί είχαν σχεδιάσει την πλατφόρμα από την αρχή για να μειώσουν το βάρος. Όπως εξήγησε ο Tomoya Takahashi στο Toyota Times, το αγωνιστικό με τον αριθμό 32 είχε μια πολύ συγκεκριμένη αποστολή. Να θυμίσει στην ομάδα πόση οδηγική απόλαυση μπορεί να προσφέρει μια απλή συνταγή με τον κινητήρα εμπρός και την κίνηση πίσω. Το αν θα δούμε διάδοχο του GR86 είναι άλλη συζήτηση.

Η Toyota ανησυχεί για τον αυριανό οδηγό

Ο πρόεδρος της Gazoo Racing βλέπει χώρο και για την αυτόνομη οδήγηση και για εκείνον που απολαμβάνει να κρατάει το τιμόνι. Άλλωστε, ακόμη και ο πιο φανατικός φίλος του αυτοκινήτου μπορεί ευχαρίστως να παραδώσει την οδήγηση σε κάποιον άλλο στην πρωινή κίνηση της Κηφισίας. Το Σαββατοκύριακο, όμως, ο ίδιος άνθρωπος μπορεί να βάλει ξυπνητήρι για να προλάβει άδειες τις στροφές της Πεντέλης.

Εκεί εντοπίζει ο Takahashi την ευθύνη των κατασκευαστών. Αν ένας νέος δεν έχει ποτέ την ευκαιρία οδηγήσει ένα σπορ αυτοκίνητο και να νιώσει πώς αποκρίνεται ένα ελαφρύ πισωκίνητο στην έξοδο μιας στροφής, γιατί να αναζητήσει κάτι αντίστοιχο στο επόμενο αυτοκίνητό του; Κατά τον ίδιο, όσο λιγοστεύουν αυτές οι ευκαιρίες, τόσο κινδυνεύει να χαθεί το ενδιαφέρον μιας γενιάς για το αυτοκίνητο συνολικά. «Αν αποχωρήσουμε, πιστεύω ότι τα σπορ αυτοκίνητα θα εξαφανιστούν», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας κινητήρας μπορεί να δώσει ζωή σε πολλά σπορ μοντέλα

Η κουβέντα είχε ξεκινήσει από μια πολύ πρακτική ερώτηση. Θα μπορούσε η Toyota να πουλήσει τους σπορ κινητήρες της και σε άλλους κατασκευαστές; Ο Takahashi άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό, εξηγώντας ότι ήδη μέσα στην ίδια την εταιρεία υπάρχει ενδιαφέρον να χρησιμοποιηθούν σε περισσότερα μοντέλα. Γι’ αυτό οι μηχανικοί εξετάζουν τόσο εγκάρσια όσο και διαμήκη τοποθέτηση, καθώς και ατμοσφαιρικές και υπερτροφοδοτούμενες διαμορφώσεις.

Η Toyota έχει δοκιμάσει και στο παρελθόν τι μπορεί να πετύχει όταν μοιράζεται το κόστος. Από τη συνεργασία της με τη Subaru προέκυψαν τα GT86 και BRZ, ενώ η σύμπραξη με την BMW έφερε τη Supra και τη Z4. Για όποιον αγαπά την οδήγηση, εκεί βρίσκεται και η ουσία όσων λέει ο Takahashi. Η νοσταλγία για ένα κουπέ που κάποτε ονειρευόσουν είναι ωραίο πράγμα. Ακόμη καλύτερο είναι να υπάρχει ένα τέτοιο αυτοκίνητο όταν έρθει η ώρα να πιάσεις για πρώτη φορά τιμόνι.