Αν σε πιάσουν εδώ να τρέχεις δύο φορές, τότε σου κλειδώνουν την τελική ταχύτητα στο αυτοκίνητο

Άλλοι βγάζουν αστυνομικούς στους δρόμους, άλλοι επιστρατεύουν κάμερες… σε αυτό το μέρος παίρνουν πιο δραστικά μέτρα

Πολλές συζητήσεις έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια γύρω από την αντιμετώπιση των φαινομένων υπερβολικής ταχύτητας στους δρόμους. Άλλοι λένε πως η λύση βρίσκεται στην αστυνόμευση, άλλοι θέλουν να δουν κάμερες ταχύτητας παντού, άλλοι λένε πως οι αστυνομικοί δεν φτάνουν και οι κάμερες το μόνο που κάνουν είναι να φέρνουν έσοδα από πρόστιμα και τίποτα παραπάνω.

Στο Ιλλινόι βέβαια θέλουν να πάρουν πιο δραστικά μέτρα, βάζοντας «κόφτη» σε οδηγούς που έχουν πιο βαρύ δεξί πόδι απ’ ότι επιτρέπεται.

Στις δύο φορές… καίγεσαι

Το νέο νομοσχέδιο στο Ιλλινόι προβλέπει «κλείδωμα» της τελικής ταχύτητας του αυτοκινήτου για όσους οδηγούς υπερβούν το όριο για δεύτερη φορά. Αυτό θα σημαίνει πως, άπαξ και «πιαστείς» να τρέχεις δεύτερη φορά, τότε θα πρέπει να εγκαταστήσεις μια ειδική συσκευή που θα δεν θα επιτρέπει στο αυτοκίνητό σου να υπερβεί το όριο ταχύτητας, σε κάτι που θυμίζει «όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει… ράβδος»

Η αρχή για το συγκεκριμένο σύστημα αντιμετώπισης του φαινομένου έγινε στη Βιρτζίνια, οπού πλέον όποιος συλληφθεί να οδηγεί με πάνω από 100 μίλια/ώρα (περίπου 160 χλμ./ώρα) – τους λεγόμενους “super speeders” – θα πρέπει να εγκαταστήσουν ένα αντίστοιχο σύστημα-«κόφτη» ή να χάσουν την άδεια οδήγησής τους.

Αν καταλήξει να γίνει νόμος, τότε όποιος καταδικάζεται για επικίνδυνη οδήγηση στο Ιλλινόι θα πρέπει να εγκαταστήσει τους εν λόγω κόφτες σε όλα τα οχήματα που έχει, ενώ το ίδιο νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία ενός προγράμματος Intelligent Speed Assistance (ISA), το οποίο θα αφορά τους super speeders.

Τι προβλέπει το πρόγραμμα ISA

Σύμφωνα με το MyStateLine, η τελευταία εκδοχή του νομοσχεδίου περιλαμβάνει αρκετά αυστηρούς κανόνες. Όσοι διαπράξουν δύο παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας ή επικίνδυνης οδήγησης μέσα σε διάστημα 12 μηνών, θα εντάσσονται αυτόματα στο πρόγραμμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τελειώνει εκεί η υπόθεση: η άδειά τους θα παραμένει τεχνικά σε αναστολή μέχρι να υποβάλουν αίτηση για ειδική άδεια ISA και να εγκαταστήσουν τη συσκευή μέσα σε προθεσμία δύο εβδομάδων.

Όπως και σε άλλα παρόμοια συστήματα που έχουμε δει, η τεχνολογία χρησιμοποιεί GPS, ψηφιακούς χάρτες και αναγνώριση πινακίδων σήμανσης για να εντοπίζει το ισχύον όριο ταχύτητας. Μόλις το επιβεβαιώσει, περιορίζει αυτόματα το αυτοκίνητο ώστε να μην το ξεπεράσει. Δεν διαφέρει πολύ από τα συστήματα αλκοτέστ που εμποδίζουν την εκκίνηση του οχήματος αν ο οδηγός δεν περάσει το τεστ.

Οι συμμετέχοντες θα παραμένουν στο πρόγραμμα για τουλάχιστον έναν χρόνο και έως τρία χρόνια, ανάλογα με το αν έχουν υποπέσει σε αντίστοιχο παράπτωμα στο παρελθόν. Σημαντικό είναι ότι η τροπολογία περιλαμβάνει και κανόνες προστασίας της ιδιωτικότητας, που περιορίζουν τα δεδομένα που μπορεί να συλλέγει η συσκευή, τα οποία θα διαγράφονται μέσα σε 90 ημέρες, αν και μπορούν να κοινοποιούνται σε άλλες πολιτείες αν ο οδηγός μετακομίσει.

Οι υποστηρικτές λένε πως θα περιορίσει το πρόβλημα, ενώ οι επικριτές λένε πως η «μπάλα» θα πάρει και τον απλό κόσμο

Πηγή: Carscoops.com