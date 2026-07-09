quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ ΣΕ ΕΜΑΣ
Copyright © 2020 - 2026 Bardolin S.A. All rights reserved.
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναγκαστική προσγείωση F16 στη Ζάκυνθο – Σώος ο πιλότος εγκατέλειψε στο τέλος (Video)

ΠΕΜΠΤΗ | 09.07.2026
AutoTypos Team
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω τριβής, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πρόβλημα με τους τροχούς

Προς το παρών σχετικά με το συμβάν η πολεμική αεροπορία έχει εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:

(Σημειώνουμε ότι πρόκειται για αναβαθμισμένο F16 Block 52) 

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.

Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.

Όλες Οι Ειδήσεις

Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google
car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#F16#HAF#Ζάκυνθος#Πολεμική Αεροπορία
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote
Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

kia-ev2-aftes-einai-oi-times-ton-ekdoseon-tou-stin-ellada-809831

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.07.2026

KIA EV2: Αυτές είναι οι τιμές των εκδόσεων του στην Ελλάδα
trakarisma-me-ntalika-ta-thanatifora-elattomata-sta-sygchrona-aftokinita-pou-kostizoun-400-zoes-to-chrono-809717

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.07.2026

Τρακάρισμα με νταλίκα: Τα θανατηφόρα ελαττώματα στα σύγχρονα αυτοκίνητα που κοστίζουν 400 ζωές το χρόνο
apostoli-goodwood-festival-of-speed-2026-ti-aftokinita-tha-doume-apo-kathe-marka-809719

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.07.2026

Αποστολή Goodwood Festival of Speed 2026: Τι αυτοκίνητα θα δούμε από κάθε μάρκα;
eko-asfalis-kai-axiopistos-anefodiasmos-ton-aerometaforon-se-oli-tin-ellada-809763

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.07.2026

ΕΚΟ: Ασφαλής και αξιόπιστος ανεφοδιασμός των αερομεταφορών σε όλη την Ελλάδα
nees-afstiroteres-dokimes-asfaleias-euro-ncap-ta-2-prota-montela-pou-piran-5-asteria-809684

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.07.2026

Νέες αυστηρότερες δοκιμές ασφαλείας Euro NCAP: Τα 2 πρώτα μοντέλα που πήραν 5 αστέρια
synelifthi-36chronos-meta-apo-katadioxi-me-dyo-paranomous-metanastes-sto-portbagkaz-785101

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.07.2026

Συνελήφθη 36χρονος μετά από καταδίωξη, με δύο παράνομους μετανάστες στο πορτμπαγκάζ

Πρόσφατες Ειδήσεις