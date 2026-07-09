Αναγκαστική προσγείωση F16 στη Ζάκυνθο – Σώος ο πιλότος εκτοξεύθηκε στο τέλος (Video)

Το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες λόγω τριβής, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν πρόβλημα με τους τροχούς
Προς το παρών σχετικά με το συμβάν η πολεμική αεροπορία έχει εκδώσει την ακόλουθη ανακοίνωση:
(Σημειώνουμε ότι πρόκειται για αναβαθμισμένο F16 Block 52)
Την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2026 και ώρα 13:45, αεροσκάφος F-16 της 335 Μοίρας της 116 Πτέρυγας Μάχης, που συμμετείχε σε εκπαιδευτική πτήση, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ζακύνθου, λόγω βλάβης.
Ο Ιπτάμενος του αεροσκάφους είναι καλά στη υγεία του.
Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται.
Βίντεο από την αναγκαστική προσγείωση του F-16. Ευτυχώς ο χειριστής είναι καλά. pic.twitter.com/mZSf4XV1DA
— Stavros Ioannidis (@st_ioannidis) July 9, 2026
Όλα πήγαν καλά. Η επιτροπή διερεύνησης που συστήνεται αυτή την ώρα θα βρει τα υπόλοιπα. pic.twitter.com/ywy12QOFgj
— Red Nik (@nik_red) July 9, 2026