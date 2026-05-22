Ανακοίνωση Αστυνομίας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Κηφισού, στο ύψος της πεζογέφυρας Φλαβιανών

Πρόσθεσε το Autotypos.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Λ. Κηφισού στις 24 Μαΐου, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω εργασιών στην πεζογέφυρα Φλαβιανών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στη Λ. Κηφισού, στο ύψος της πεζογέφυρας Φλαβιανών, στην περιοχή του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας– Νέας Χαλκηδόνας, λόγω εργασιών που θα πραγματοποιηθούν στο σημείο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, από τις 00:01 έως τις 08:00, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Ποιες λωρίδες θα κλείσουν στη Λ. Κηφισού

Λόγω των εργασιών, θα γίνει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας στη μεσαία και στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Κηφισού, καθώς και στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Η ρύθμιση θα ισχύσει στο ύψος της πεζογέφυρας Φλαβιανών, σε τμήμα μέγιστου μήκους 200 μέτρων, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το υπόλοιπο διαθέσιμο πλάτος του οδοστρώματος.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί

Οι οδηγοί που θα κινηθούν στο συγκεκριμένο σημείο της Λ. Κηφισού τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το κλείσιμο δύο λωρίδων και της Λ.Ε.Α. μπορεί να δημιουργήσει καθυστερήσεις ή απότομες μειώσεις ταχύτητας.

Η Αστυνομία καλεί τους οδηγούς να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και να προσαρμόζουν την ταχύτητά τους κατά τη διέλευση από το σημείο των εργασιών.

Τι κρατάμε;