Αναλυτικά οι τιμές στην Ελλάδα για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026», τη νέα Mercedes-Benz CLA

Η νέα Mercedes-Benz CLA-νικήτρια του τίτλου «Car of the Year 2026», βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Δες αναλυτικά τιμές, εκδόσεις και εξοπλισμό.

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA – νικήτρια του θεσμού «Car of the Year 2026»– έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας νέο design, αρχιτεκτονική software-first και πλήρη γκάμα κινητηρίων συνόλων: ήπια υβριδικά 48V με νέο 1.5 turbo και αμιγώς ηλεκτρικές CLA EQ με ταχυφόρτιση και κιβώτιο 2 σχέσεων για υψηλή αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο.

Γκάμα κινητήρων: θερμικά 48V και αμιγώς ηλεκτρικά EQ

1.5 turbo 48V (8AT)

Όλες οι θερμικές εκδόσεις χρησιμοποιούν τον νέο 1.5 (1.499 cc) με υποβοήθηση 48V (+30 PS) για καλύτερη εκκίνηση και «γέμισμα» ροπής, σε συνδυασμό με 8άρι αυτόματο.

CLA 180: 136 PS (+30 PS 48V), FWD, 123 g/km WLTP

CLA 200: 163 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC , 123–130 g/km WLTP

CLA 220: 190 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, 124–132 g/km WLTP

CLA EQ (RWD & 4MATIC), 2-speed κιβώτιο

CLA 200 EQ (RWD): 224 PS, 335 Nm, LFP 58 kWh , 541 km WLTP , 10–80% σε ~21’

CLA 250+ EQ (RWD): 272 PS, 335 Nm, NCM 85 kWh , 792 km WLTP , 10–80% σε ~16’

CLA 350 4MATIC EQ (AWD): 354 PS, 515 Nm, NCM 85 kWh, 773 km WLTP, 10–80% σε ~16’

Σημαντικό: CLA 200 EQ και CLA 250+ EQ δικαιούνται επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τιμές Ελλάδας (ΑΠΛΤ)

Έκδοση Κίνηση Ισχύς (PS)* CO₂ (g/km) Τιμή (€) CLA 180 (1.5 48V) FWD 136 +30 (48V) 123 49.950 CLA 200 (1.5 48V) FWD 163 +30 (48V) 123 54.900 CLA 200 (1.5 48V) 4MATIC 163 +30 (48V) 130 57.900 CLA 220 (1.5 48V) FWD 190 +30 (48V) 124 58.800 CLA 220 (1.5 48V) 4MATIC 190 +30 (48V) 132 61.400 CLA 200 EQ RWD 224 0 49.550 (46.550 με επιδότηση) CLA 250+ EQ RWD 272 0 59.000 (56.000 με επιδότηση) CLA 350 4MATIC EQ AWD 354 0 63.400

*Στις θερμικές εκδόσεις, το πρώτο νούμερο είναι η ονομαστική ισχύς του 1.5. Το +30 PS αφορά την υποβοήθηση του 48V.

Τεχνολογία & υποδομή

Software-centric πλατφόρμα, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

8AT στις 48V εκδόσεις, 2-speed κιβώτιο στις EQ για καλύτερη απόδοση σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου.

LFP 58 kWh για αντοχή/κύκλους φόρτισης, NCM 85 kWh για μέγιστη αυτονομία.

DC ταχυφόρτιση 10–80%: έως 16’ (85 kWh) και ~21’ (58 kWh).

Τι κρατάμε;