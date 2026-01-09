quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναλυτικά οι τιμές στην Ελλάδα για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026», τη νέα Mercedes-Benz CLA

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 09.01.2026
AutoTypos Team
analytika-oi-times-stin-ellada-gia-to-aftokinito-tis-chronias-2026-ti-nea-mercedes-benz-cla-788875

Η νέα Mercedes-Benz CLA-νικήτρια του τίτλου «Car of the Year 2026», βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Δες αναλυτικά τιμές, εκδόσεις και εξοπλισμό.

Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLAνικήτρια του θεσμού «Car of the Year 2026»– έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας νέο design, αρχιτεκτονική software-first και πλήρη γκάμα κινητηρίων συνόλων: ήπια υβριδικά 48V με νέο 1.5 turbo και αμιγώς ηλεκτρικές CLA EQ με ταχυφόρτιση και κιβώτιο 2 σχέσεων για υψηλή αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο.

Γκάμα κινητήρων: θερμικά 48V και αμιγώς ηλεκτρικά EQ

1.5 turbo 48V (8AT)

Όλες οι θερμικές εκδόσεις χρησιμοποιούν τον νέο 1.5 (1.499 cc) με υποβοήθηση 48V (+30 PS) για καλύτερη εκκίνηση και «γέμισμα» ροπής, σε συνδυασμό με 8άρι αυτόματο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • CLA 180: 136 PS (+30 PS 48V), FWD, 123 g/km WLTP

  • CLA 200: 163 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, 123–130 g/km WLTP

  • CLA 220: 190 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, 124–132 g/km WLTP

CLA EQ (RWD & 4MATIC), 2-speed κιβώτιο

  • CLA 200 EQ (RWD): 224 PS, 335 Nm, LFP 58 kWh, 541 km WLTP, 10–80% σε ~21’

  • CLA 250+ EQ (RWD): 272 PS, 335 Nm, NCM 85 kWh, 792 km WLTP, 10–80% σε ~16’

  • CLA 350 4MATIC EQ (AWD): 354 PS, 515 Nm, NCM 85 kWh, 773 km WLTP, 10–80% σε ~16’

Σημαντικό: CLA 200 EQ και CLA 250+ EQ δικαιούνται επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

Τιμές Ελλάδας (ΑΠΛΤ)

Έκδοση Κίνηση Ισχύς (PS)* CO₂ (g/km) Τιμή (€)
CLA 180 (1.5 48V) FWD 136 +30 (48V) 123 49.950
CLA 200 (1.5 48V) FWD 163 +30 (48V) 123 54.900
CLA 200 (1.5 48V) 4MATIC 163 +30 (48V) 130 57.900
CLA 220 (1.5 48V) FWD 190 +30 (48V) 124 58.800
CLA 220 (1.5 48V) 4MATIC 190 +30 (48V) 132 61.400
CLA 200 EQ RWD 224 0 49.550 (46.550 με επιδότηση)
CLA 250+ EQ RWD 272 0 59.000 (56.000 με επιδότηση)
CLA 350 4MATIC EQ AWD 354 0 63.400

*Στις θερμικές εκδόσεις, το πρώτο νούμερο είναι η ονομαστική ισχύς του 1.5. Το +30 PS αφορά την υποβοήθηση του 48V.

Τεχνολογία & υποδομή

  • Software-centric πλατφόρμα, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.

  • 8AT στις 48V εκδόσεις, 2-speed κιβώτιο στις EQ για καλύτερη απόδοση σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου.

  • LFP 58 kWh για αντοχή/κύκλους φόρτισης, NCM 85 kWh για μέγιστη αυτονομία.

  • DC ταχυφόρτιση 10–80%: έως 16’ (85 kWh) και ~21’ (58 kWh).

Τι κρατάμε;

  • Αυτονομίες EV έως 792 km WLTP (CLA 250+ EQ) και 2-speed για αποδοτικότητα/επιτάχυνση.

  • Νέος 1.5 turbo 48V με +30 PS υποβοήθηση και 8AT, διαθέσιμες εκδόσεις 4MATIC.

  • Επιδότηση −3.000 € για CLA 200 EQ & CLA 250+ EQ.

  • Τιμές Ελλάδας από 49.550 € (EV) και 49.950 € (48V βενζίνη).

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Mercedes-Benz#Mercedes-Benz CLA#Αυτοκίνητο της Χρονιάς
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

aftokinito-tis-chronias-2026-i-nea-mercedes-benz-cla-kerdise-ton-koryfaio-titlo-788839

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.01.2026

Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026: Η νέα Mercedes-Benz CLA κέρδισε τον κορυφαίο τίτλο
i-asfalesteri-mercedes-benz-irthe-stin-ellada-einai-2-870-e-fthinoteri-ap-oti-sti-germania-776762

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.12.2025

Η ασφαλέστερη Mercedes-Benz ήρθε στην Ελλάδα – Είναι 2.870 € φθηνότερη απ’ ότι στη Γερμανία
i-mercedes-benz-me-tin-kalyteri-vathmologia-asfaleias-ti-timi-echei-stin-ellada-776762

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.12.2025

Η Mercedes-Benz με την καλύτερη βαθμολογία ασφαλείας – Τι τιμή έχει στην Ελλάδα;
nea-mercedes-benz-cla-hybrid-anoixan-oi-parangelies-des-proti-timi-stin-evropi-782034

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.11.2025

Νέα Mercedes-Benz CLA Hybrid: Άνοιξαν οι παραγγελίες – Δες πρώτη τιμή στην Ευρώπη
afta-einai-ta-elastika-pou-dialegoun-oi-mercedes-benz-hyundai-porsche-kai-renault-gia-ta-aftokinita-tous-787600

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.12.2025

Αυτά είναι τα ελαστικά που διαλέγουν οι Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault για τα αυτοκίνητα τους
i-megali-apochorisi-sti-mercedes-benz-meta-apo-28-chronia-776332

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.12.2025

Η μεγάλη αποχώρηση στη Mercedes-Benz μετά από 28 χρόνια

Πρόσφατες Ειδήσεις