Αναλυτικά οι τιμές στην Ελλάδα για το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026», τη νέα Mercedes-Benz CLA

Η νέα Mercedes-Benz CLA-νικήτρια του τίτλου «Car of the Year 2026», βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα. Δες αναλυτικά τιμές, εκδόσεις και εξοπλισμό.
Η ολοκαίνουργια Mercedes-Benz CLA – νικήτρια του θεσμού «Car of the Year 2026»– έχει ήδη κάνει το ντεμπούτο της στην ελληνική αγορά, φέρνοντας νέο design, αρχιτεκτονική software-first και πλήρη γκάμα κινητηρίων συνόλων: ήπια υβριδικά 48V με νέο 1.5 turbo και αμιγώς ηλεκτρικές CLA EQ με ταχυφόρτιση και κιβώτιο 2 σχέσεων για υψηλή αποδοτικότητα στον αυτοκινητόδρομο.
Γκάμα κινητήρων: θερμικά 48V και αμιγώς ηλεκτρικά EQ
1.5 turbo 48V (8AT)
Όλες οι θερμικές εκδόσεις χρησιμοποιούν τον νέο 1.5 (1.499 cc) με υποβοήθηση 48V (+30 PS) για καλύτερη εκκίνηση και «γέμισμα» ροπής, σε συνδυασμό με 8άρι αυτόματο.
-
CLA 180: 136 PS (+30 PS 48V), FWD, 123 g/km WLTP
-
CLA 200: 163 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, 123–130 g/km WLTP
-
CLA 220: 190 PS (+30 PS 48V), FWD ή 4MATIC, 124–132 g/km WLTP
CLA EQ (RWD & 4MATIC), 2-speed κιβώτιο
-
CLA 200 EQ (RWD): 224 PS, 335 Nm, LFP 58 kWh, 541 km WLTP, 10–80% σε ~21’
-
CLA 250+ EQ (RWD): 272 PS, 335 Nm, NCM 85 kWh, 792 km WLTP, 10–80% σε ~16’
-
CLA 350 4MATIC EQ (AWD): 354 PS, 515 Nm, NCM 85 kWh, 773 km WLTP, 10–80% σε ~16’
Σημαντικό: CLA 200 EQ και CLA 250+ EQ δικαιούνται επιδότηση 3.000 € από το «Κινούμαι Ηλεκτρικά».
Τιμές Ελλάδας (ΑΠΛΤ)
|Έκδοση
|Κίνηση
|Ισχύς (PS)*
|CO₂ (g/km)
|Τιμή (€)
|CLA 180 (1.5 48V)
|FWD
|136 +30 (48V)
|123
|49.950
|CLA 200 (1.5 48V)
|FWD
|163 +30 (48V)
|123
|54.900
|CLA 200 (1.5 48V)
|4MATIC
|163 +30 (48V)
|130
|57.900
|CLA 220 (1.5 48V)
|FWD
|190 +30 (48V)
|124
|58.800
|CLA 220 (1.5 48V)
|4MATIC
|190 +30 (48V)
|132
|61.400
|CLA 200 EQ
|RWD
|224
|0
|49.550 (46.550 με επιδότηση)
|CLA 250+ EQ
|RWD
|272
|0
|59.000 (56.000 με επιδότηση)
|CLA 350 4MATIC EQ
|AWD
|354
|0
|63.400
*Στις θερμικές εκδόσεις, το πρώτο νούμερο είναι η ονομαστική ισχύς του 1.5. Το +30 PS αφορά την υποβοήθηση του 48V.
Τεχνολογία & υποδομή
-
Software-centric πλατφόρμα, πλήρως ψηφιακό περιβάλλον.
-
8AT στις 48V εκδόσεις, 2-speed κιβώτιο στις EQ για καλύτερη απόδοση σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου.
-
LFP 58 kWh για αντοχή/κύκλους φόρτισης, NCM 85 kWh για μέγιστη αυτονομία.
-
DC ταχυφόρτιση 10–80%: έως 16’ (85 kWh) και ~21’ (58 kWh).
Τι κρατάμε;
-
Αυτονομίες EV έως 792 km WLTP (CLA 250+ EQ) και 2-speed για αποδοτικότητα/επιτάχυνση.
-
Νέος 1.5 turbo 48V με +30 PS υποβοήθηση και 8AT, διαθέσιμες εκδόσεις 4MATIC.
-
Επιδότηση −3.000 € για CLA 200 EQ & CLA 250+ EQ.
-
Τιμές Ελλάδας από 49.550 € (EV) και 49.950 € (48V βενζίνη).