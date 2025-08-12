Αναλυτικός οδηγός: όλα τα μέτρα της αστυνομίας για το δεκαπενταύγουστο

Η ΕΛ.ΑΣ. ανακοινώνει αυξημένα μέτρα τροχαίας για τον Δεκαπενταύγουστο, απαγόρευση φορτηγών άνω των 3,5 τόνων και οδηγίες για ασφαλείς μετακινήσεις. Δείτε αναλυτικά.

Αυξημένα μέτρα τροχαίας σε όλη την Ελλάδα για ασφαλείς μετακινήσεις τον Δεκαπενταύγουστο.

Στοχευμένοι έλεγχοι σε σημεία με αυξημένα τροχαία ατυχήματα, σε εισόδους/εξόδους πόλεων και χώρους μαζικής μετακίνησης.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες.

Έμφαση στην τήρηση του ΚΟΚ: ταχύτητα, ζώνη, κράνος, μη χρήση κινητού, μη οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε την εφαρμογή ειδικού σχεδιασμού αυξημένων μέτρων τροχαίας σε όλη την επικράτεια, ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.

Ο σχεδιασμός προβλέπει συνεχή αστυνόμευση και εποπτεία όλων των υπηρεσιών Τροχαίας, με στοχευμένες δράσεις σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας και αυξημένης κυκλοφορίας.

Τα βασικά μέτρα που θα ισχύσουν:

Αστυνόμευση του οδικού δικτύου ανά τομέα, με βάση τις κυκλοφοριακές ανάγκες κάθε περιοχής.

Αυξημένη παρουσία τροχονόμων σε σημεία με υψηλή συχνότητα ατυχημάτων.

Ελέγχοι στις εισόδους και εξόδους μεγάλων πόλεων και στους κόμβους αεροδρομίων, λιμανιών και σταθμών.

Συνεργεία ειδικών ελέγχων για επικίνδυνες παραβάσεις (υπερβολική ταχύτητα, αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητού, μη χρήση κράνους).

Συντονισμός με άλλους φορείς και άμεση ενημέρωση των πολιτών σε περιπτώσεις κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Στη διάρκεια των μέτρων, η ΕΛ.ΑΣ. θα έχει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων

Η απαγόρευση αφορά συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες:

14 Αυγούστου 2025 (16:00 – 22:00) και 15 Αυγούστου 2025 (08:00 – 13:00) : Ρεύμα εξόδου από Αθήνα, Θεσσαλονίκη και άλλα μεγάλα αστικά κέντρα προς δημοφιλείς προορισμούς.

17 Αυγούστου 2025 (16:00 – 23:00): Ρεύμα εισόδου προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η απαγόρευση ισχύει σε τμήματα αυτοκινητοδρόμων, εθνικών οδών και βασικών οδικών αξόνων (Α1, Α8, Α5, Α7, Α71, Α11, Α3, Α52, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης–Μουδανιών, Ε.Ο. Θεσσαλονίκης–Καβάλας, κ.ά.).

Εξαιρούνται οχήματα που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, παρέχουν οδική βοήθεια, εξοπλισμό εκτάκτων αναγκών, καύσιμα για πυρόσβεση, ιατρικό οξυγόνο, στρατιωτικό υλικό, τηλεοπτικό εξοπλισμό κ.λπ.

Συστάσεις της Αστυνομίας στους οδηγούς

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει:

Κάντε τεχνικό έλεγχο στο όχημά σας πριν ταξιδέψετε.

Ενημερωθείτε για καιρικές συνθήκες και κατάσταση οδικού δικτύου.

Τηρείτε ΚΟΚ , όρια ταχύτητας και σήμανση.

Μην χρησιμοποιείτε κινητό κατά την οδήγηση.

Μη καταναλώνετε αλκοόλ πριν οδηγήσετε.

Χρησιμοποιείτε ζώνες ασφαλείας και παιδικά καθίσματα , καθώς και κράνη στις μοτοσικλέτες.

Οδηγείτε με υπευθυνότητα και χωρίς υπερεκτίμηση των ικανοτήτων σας.

Τι κρατάμε;

Εντατικοί έλεγχοι σε όλη τη χώρα με έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων.

Απαγόρευση φορτηγών σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για ομαλή κυκλοφορία.

Συστάσεις για ασφαλή οδήγηση, χωρίς κινητό, με ζώνη και κράνος.

Στόχος η ασφαλής επιστροφή όλων μετά το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

