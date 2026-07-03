Ανανεωμένο οικογενειακό SUV από την Alfa Romeo, τώρα διαθέσιμο στην Ελλάδα – Με ισχυρότερο υβριδικό σύνολο

Ανανεωμένη, ισχυρότερη και με ανταγωνιστική τιμή: Η νέα Alfa Romeo Tonale Ibrida διαθέσιμη από 36.190 ευρώ στην Ελληνική αγορά

Η ανανεωμένη Alfa Romeo Tonale είναι πλέον διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί της μια σειρά από αισθητικές, τεχνολογικές και μηχανολογικές αναβαθμίσεις. Παράλληλα, αποκτά ακόμη πιο ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης, καθώς ξεκινά από 36.190 ευρώ, διατηρώντας τον premium χαρακτήρα και το οδηγικό DNA που χαρακτηρίζει κάθε μοντέλο της ιταλικής μάρκας.

Πιο κούκλα από ποτέ

Σχεδιαστικά, η νέα Tonale υιοθετεί στοιχεία που γνωρίσαμε πρόσφατα από την Alfa Romeo Junior. Ξεχωρίζει το νέο κοίλο Scudetto με το τρισδιάστατο λογότυπο σε λευκό και μαύρο, ενώ ο εμπρός προφυλακτήρας διαθέτει πιο επιθετική σχεδίαση με μεγαλύτερες εισαγωγές αέρα. Παράλληλα, η πινακίδα τοποθετείται πλέον στο κέντρο, ενισχύοντας τη συνολική εικόνα του εμπρός μέρους.

Στο εσωτερικό, η Tonale δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα κατασκευής και την αίσθηση πολυτέλειας, με νέα υλικά, αναβαθμισμένες επενδύσεις και περισσότερη προσοχή στη λεπτομέρεια. Η εργονομία παραμένει στο επίκεντρο, με τον περιστροφικό επιλογέα του αυτόματου κιβωτίου και τον γνωστό διακόπτη DNA, μέσω του οποίου ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα προγράμματα Dynamic, Natural και Advanced Efficiency, προσαρμόζοντας τη λειτουργία του αυτοκινήτου στις εκάστοτε συνθήκες.

Premium και «έξυπνη»

Η βασική έκδοση εξοπλισμού είναι ιδιαίτερα πλήρης. Περιλαμβάνει στάνταρ Full LED φωτιστικά σώματα, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, ενεργό Cruise Control, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, κάμερα οπισθοπορείας, σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη αφής 10,25 ιντσών για το infotainment με ασύρματο Apple CarPlay και Android Auto, ηλεκτροχρωματικό εσωτερικό καθρέφτη, connected services και πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Την εικόνα συμπληρώνει το μαύρο ματ body kit.

Η έκδοση Ti προσθέτει γυαλιστερό μαύρο περίγραμμα στα παράθυρα, νέο γυαλιστερό body kit και ζάντες 19 ιντσών. Στην καμπίνα συναντάμε μαύρα δερμάτινα καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις, θέρμανση και αερισμό, θερμαινόμενο τιμόνι, αλουμινένια paddles αλλαγής ταχυτήτων, ατμοσφαιρικό φωτισμό, αλουμινένια μαρσπιέ και σύστημα πλοήγησης.

Η έκδοση Sport Speciale ξεχωρίζει χάρη στις διαφορετικής σχεδίασης ζάντες 20 ιντσών, τις μαύρες δαγκάνες φρένων, τα νίκελ ένθετα στα μαρσπιέ και το μαύρο λογότυπο Tonale στο πίσω μέρος. Στο εσωτερικό κυριαρχούν οι επενδύσεις Alcantara, οι λευκές διακοσμητικές ραφές σε τιμόνι, ταμπλό και πόρτες, καθώς και τα δίχρωμα καθίσματα.

Στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η έκδοση Veloce, η οποία ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον δυναμισμό, με ζάντες 20 ιντσών, ηλεκτρική πανοραμική ηλιοροφή, Matrix LED προβολείς και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ μεταβαλλόμενης απόσβεσης.

Αναλυτικά οι τιμές της νέας Tonale Ibrida:

Tonale: Από 36.190 ευρώ

Ti: Από 40.790 ευρώ

Sport Speciale: Από 42.990 ευρώ

Veloce: 43.990 ευρώ

Ισχυρότερη χωρίς εκπτώσεις στην οικονομία

Στο μηχανικό σύνολο, η νέα Tonale Ibrida αποδίδει πλέον 175 ίππους συνδυαστικής ισχύος. Το υβριδικό σύστημα αποτελείται από έναν turbo κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων VGT ισχύος 160 ίππων, ο οποίος συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 20 ίππων ενσωματωμένο στο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων.

Το αναβαθμισμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εξασφαλίζει πιο άμεση και γραμμική απόδοση ισχύος όταν το απαιτούν οι συνθήκες, χωρίς να θυσιάζεται η οικονομία καυσίμου. Επιπλέον, σε συνθήκες χαμηλού φορτίου η Tonale μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτρικά, συμβάλλοντας στη μείωση της κατανάλωσης στις καθημερινές μετακινήσεις.

Με τις αναβαθμίσεις αυτές, η νέα Alfa Romeo Tonale Ibrida διατηρεί τον αυθεντικό οδηγικό χαρακτήρα της μάρκας, συνδυάζοντας σπορ συμπεριφορά, υψηλή ποιότητα κύλισης και σύγχρονη τεχνολογία. Παράλληλα, συνεχίζει να αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην premium κατηγορία των C-SUV, απευθυνόμενη σε όσους αναζητούν ένα SUV που προσφέρει τόσο οδηγική απόλαυση όσο και καθημερινή πρακτικότητα.