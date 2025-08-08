quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ανανεώνεται ο ανταγωνιστής του Nissan Qashqai που κοστίζει 27.500 ευρώ στην Ελλάδα – Άκουσε την κριτική του κοινού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 08.08.2025
Στέλιος Παππάς
ananeonetai-o-antagonistis-tou-nissan-qashqai-pou-kostizei-27-500-evro-stin-ellada-akouse-tin-kritiki-tou-koinou-757402

Το Omoda 5 ανανεώνεται μετά από σκληρή κριτική. Δες τις βελτιώσεις σε ανάρτηση, ποιότητα και χώρους και γιατί απειλεί το Nissan Qashqai.

  • Η Omoda ανακοίνωσε ανανεώσεις για τα 5 και E5, λιγότερο από έναν χρόνο μετά το λανσάρισμά τους

  • Οι αλλαγές έγιναν ύστερα από σκληρή κριτική για την ποιότητα κύλισης και την εργονομία

  • Το SUV αποκτά καλύτερη ανάρτηση, νέα καθίσματα και περισσότερο χώρο αποσκευών

  • Η ηλεκτρική έκδοση βελτιώνει την αυτονομία και τους ρυθμούς φόρτισης

Η Omoda αντέδρασε άμεσα στην αρνητική κριτική

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο της στην ευρωπαϊκή αγορά – και στην Ελλάδα – η Omoda, θυγατρική της κινεζικής Chery, προχωρά σε άμεσες βελτιώσεις των SUV μοντέλων Omoda 5 και 5 EV, ανταποκρινόμενη στα σχόλια του ειδικού Τύπου και των πρώτων χρηστών, δείχνοντας πως ενδιαφέρεται πραγματικά για την ικανοποίηση του κοινού.

Οι αλλαγές αφορούν την ποιότητα κύλισης, την οδική συμπεριφορά, την εργονομία και την πρακτικότητα, με στόχο τη γρηγορότερη προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Αναβαθμίσεις στην οδική συμπεριφορά

Η ανάρτηση του εμπρός άξονα επανασχεδιάστηκε, ενώ έγιναν και τροποποιήσεις στη γεωμετρία του τιμονιού ώστε η αίσθηση να είναι πιο σταθερή και προοδευτική. Το Omoda 5 είχε δεχθεί κριτική για το γεγονός ότι η ανάρτησή του «δεν συνεργαζόταν» με το γρήγορο τιμόνι, κάνοντάς το κουραστικό στην οδήγηση.

Επιπλέον, νέα ρουλεμάν τροχών και βελτιώσεις στα φρένα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του «νευρικού φρεναρίσματος», που παρατηρήθηκε σε σκληρές δοκιμασίες.

Καλύτερη εργονομία και αναβαθμισμένο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, τα δύο μοντέλα αποκτούν κοινό διάκοσμο, με στόχο την ενοποίηση της γκάμας αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας στο Omoda 5. Παλαιότερα, είχε παρατηρηθεί ότι το ηλεκτρικό είχε αισθητά πιο premium καμπίνα.

Πλέον και τα δύο διαθέτουν:

  • Μεγαλύτερες οθόνες 12,25” στραμμένες προς τον οδηγό

  • Νέο τιμόνι και καθίσματα με περισσότερες ρυθμίσεις

  • Επανατοποθετημένο επιλογέα ταχυτήτων και βάση ασύρματης φόρτισης για καλύτερη προσβασιμότητα

Περισσότερος χώρος και μικρότερη ισχύς

Μία από τις σημαντικές βελτιώσεις είναι η αύξηση του χώρου αποσκευών στο Omoda 5, από τα 372 λίτρα στα 430 λίτρα, χάρη στην αφαίρεση της ρεζέρβας κανονικού μεγέθους. Έτσι πλησιάζει πλέον περισσότερο το Qashqai των 504 λίτρων, με το οποίο ανταγωνίζεται άμεσα.

Η ισχύς του βενζινοκινητήρα των 1.6 του Omoda 5 μειώθηκε από 187 PS σε 147 PS (στην Ελλάδα έρχεται ήδη με τη νέα ιπποδύναμη), ώστε να πέσει σε χαμηλότερη κατηγορία εκπομπών CO₂ και να έχει χαμηλότερη φορολόγηση.

Το ηλεκτρικό γίνεται πιο αποδοτικό

Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 απέκτησε:

  • Αναβαθμισμένη μπαταρία CATL 61kWh, με αυτονομία 427 χλμ. (+35 χλμ. από πριν)

  • Ταχύτερη φόρτιση με 130 kW DC και 10,3 kW AC

  • Αντλία θερμότητας στην πλουσιότερη έκδοση, για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας το χειμώνα

Διαβάστε επίσης: Δοκιμή OMODA 5 EV: Απρόσμενα ολοκληρωμένη επιλογή

Τιμές και διαθεσιμότητα

Στην Ελλάδα, το θερμικό Omoda 5 ξεκινά από 27.500 ευρώ, καθιστώντας το έναν απευθείας ανταγωνιστή του Nissan Qashqai και άλλων compact SUV. Η ηλεκτρική έκδοση των 204 ίππων ξεκινά από τις 37.500 ευρώ, πριν την εφαρμογή της οποιαδήποτε έκπτωσης.

Τι κρατάμε;

  • Η Omoda προχωρά σε ταχύτατες βελτιώσεις των SUV της, μόλις λίγους μήνες μετά το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο

  • Ανταποκρίνεται σε κριτικές για ποιότητα κύλισης, οδήγησης και χώρους

  • Το Omoda 5 προσφέρει τώρα μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ και πιο ποιοτικό εσωτερικό

  • Το ηλεκτρικό αυξάνει την αυτονομία και μειώνει τον χρόνο φόρτισης

  • Με τιμή εκκίνησης 27.500 ευρώ, το Omoda 5 «βάζει δύσκολα» σε γνωστά ονόματα όπως το Qashqai

Όλες οι ειδήσεις

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός

car-prices
google-news
Tags
#OMODA#OMODA 5
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

omoda-jaecoo-irthan-stin-ellada-me-poly-kales-times-751744

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.02.2025

OMODA & JAECOO: Ήρθαν στην Ελλάδα με πολύ καλές τιμές
koryfaia-vathmologias-asfaleias-gia-to-premium-suv-pou-erchetai-stin-ellada-to-septemvrio-770317

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.08.2025

Κορυφαία βαθμολογίας ασφαλείας για το premium SUV που έρχεται στην Ελλάδα το Σεπτέμβριο
ma-ki-allo-kineziko-gia-ta-omoda-jaecoo-sto-idryma-s-niarchos-751920

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.02.2025

Μα κι άλλο κινεζικό; Για τα Omoda & Jaecoo στο Ίδρυμα Σ. Νιάρχος
omoda-jaecoo-dynamiki-eisodos-stin-elliniki-agora-743315

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

14.12.2024

ΟMODA & JAECOO: Δυναμική είσοδος στην Ελληνική αγορά!
omoda-jaecoo-psifos-ebistosynis-stin-elliniki-agora-730601

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

24.11.2024

OMODA & JAECOO: Ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική αγορά
i-pliri-gkama-tis-omoda-jaecoo-sto-pagkosmio-synedrio-christon-735837

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

22.10.2024

Η πλήρη γκάμα της OMODA & JAECOO στο Παγκόσμιο Συνέδριο Χρηστών

Πρόσφατες Ειδήσεις