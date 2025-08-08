Ανανεώνεται ο ανταγωνιστής του Nissan Qashqai που κοστίζει 27.500 ευρώ στην Ελλάδα – Άκουσε την κριτική του κοινού

Το Omoda 5 ανανεώνεται μετά από σκληρή κριτική. Δες τις βελτιώσεις σε ανάρτηση, ποιότητα και χώρους και γιατί απειλεί το Nissan Qashqai.

Η Omoda ανακοίνωσε ανανεώσεις για τα 5 και E5 , λιγότερο από έναν χρόνο μετά το λανσάρισμά τους

Οι αλλαγές έγιναν ύστερα από σκληρή κριτική για την ποιότητα κύλισης και την εργονομία

Το SUV αποκτά καλύτερη ανάρτηση, νέα καθίσματα και περισσότερο χώρο αποσκευών

Η ηλεκτρική έκδοση βελτιώνει την αυτονομία και τους ρυθμούς φόρτισης

Η Omoda αντέδρασε άμεσα στην αρνητική κριτική

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά το ντεμπούτο της στην ευρωπαϊκή αγορά – και στην Ελλάδα – η Omoda, θυγατρική της κινεζικής Chery, προχωρά σε άμεσες βελτιώσεις των SUV μοντέλων Omoda 5 και 5 EV, ανταποκρινόμενη στα σχόλια του ειδικού Τύπου και των πρώτων χρηστών, δείχνοντας πως ενδιαφέρεται πραγματικά για την ικανοποίηση του κοινού.

Οι αλλαγές αφορούν την ποιότητα κύλισης, την οδική συμπεριφορά, την εργονομία και την πρακτικότητα, με στόχο τη γρηγορότερη προσαρμογή στα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Αναβαθμίσεις στην οδική συμπεριφορά

Η ανάρτηση του εμπρός άξονα επανασχεδιάστηκε, ενώ έγιναν και τροποποιήσεις στη γεωμετρία του τιμονιού ώστε η αίσθηση να είναι πιο σταθερή και προοδευτική. Το Omoda 5 είχε δεχθεί κριτική για το γεγονός ότι η ανάρτησή του «δεν συνεργαζόταν» με το γρήγορο τιμόνι, κάνοντάς το κουραστικό στην οδήγηση.

Επιπλέον, νέα ρουλεμάν τροχών και βελτιώσεις στα φρένα αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του «νευρικού φρεναρίσματος», που παρατηρήθηκε σε σκληρές δοκιμασίες.

Καλύτερη εργονομία και αναβαθμισμένο εσωτερικό

Στο εσωτερικό, τα δύο μοντέλα αποκτούν κοινό διάκοσμο, με στόχο την ενοποίηση της γκάμας αλλά και την αναβάθμιση της ποιότητας στο Omoda 5. Παλαιότερα, είχε παρατηρηθεί ότι το ηλεκτρικό είχε αισθητά πιο premium καμπίνα.

Πλέον και τα δύο διαθέτουν:

Μεγαλύτερες οθόνες 12,25” στραμμένες προς τον οδηγό

Νέο τιμόνι και καθίσματα με περισσότερες ρυθμίσεις

Επανατοποθετημένο επιλογέα ταχυτήτων και βάση ασύρματης φόρτισης για καλύτερη προσβασιμότητα

Περισσότερος χώρος και μικρότερη ισχύς

Μία από τις σημαντικές βελτιώσεις είναι η αύξηση του χώρου αποσκευών στο Omoda 5, από τα 372 λίτρα στα 430 λίτρα, χάρη στην αφαίρεση της ρεζέρβας κανονικού μεγέθους. Έτσι πλησιάζει πλέον περισσότερο το Qashqai των 504 λίτρων, με το οποίο ανταγωνίζεται άμεσα.

Η ισχύς του βενζινοκινητήρα των 1.6 του Omoda 5 μειώθηκε από 187 PS σε 147 PS (στην Ελλάδα έρχεται ήδη με τη νέα ιπποδύναμη), ώστε να πέσει σε χαμηλότερη κατηγορία εκπομπών CO₂ και να έχει χαμηλότερη φορολόγηση.

Το ηλεκτρικό γίνεται πιο αποδοτικό

Το αμιγώς ηλεκτρικό Omoda 5 απέκτησε:

Αναβαθμισμένη μπαταρία CATL 61kWh , με αυτονομία 427 χλμ. (+35 χλμ. από πριν)

Ταχύτερη φόρτιση με 130 kW DC και 10,3 kW AC

Αντλία θερμότητας στην πλουσιότερη έκδοση, για αποδοτικότερη χρήση ενέργειας το χειμώνα

Τιμές και διαθεσιμότητα

Στην Ελλάδα, το θερμικό Omoda 5 ξεκινά από 27.500 ευρώ, καθιστώντας το έναν απευθείας ανταγωνιστή του Nissan Qashqai και άλλων compact SUV. Η ηλεκτρική έκδοση των 204 ίππων ξεκινά από τις 37.500 ευρώ, πριν την εφαρμογή της οποιαδήποτε έκπτωσης.

Τι κρατάμε;

Η Omoda προχωρά σε ταχύτατες βελτιώσεις των SUV της , μόλις λίγους μήνες μετά το ευρωπαϊκό τους ντεμπούτο

Ανταποκρίνεται σε κριτικές για ποιότητα κύλισης, οδήγησης και χώρους

Το Omoda 5 προσφέρει τώρα μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ και πιο ποιοτικό εσωτερικό

Το ηλεκτρικό αυξάνει την αυτονομία και μειώνει τον χρόνο φόρτισης

Με τιμή εκκίνησης 27.500 ευρώ, το Omoda 5 «βάζει δύσκολα» σε γνωστά ονόματα όπως το Qashqai

Το premium οικογενειακό SUV που έχει 12 χρόνια εγγύηση – Με τιμή 28.490 €

Δοκιμή Citroen e-C3: Το φθηνότερο ηλεκτρικό της μάρκας κάνει 400 χλμ. στην πόλη με 7 ευρώ

Στην Ελλάδα το πιο οικονομικό Ford Ranger: Καίει 3,4 lt/100 km – Τιμές και εξοπλισμός