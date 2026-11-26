Η ΕΕ ανέβαλε τη συνεδρίαση που αναμενόταν να εξετάσει το αίτημα της Tesla για έγκριση του συστήματος υποβοηθούμενης αυτόνομης οδήγησής της

Η συνάντηση του Τεχνικού Συμβουλίου για τα Μηχανοκίνητα Οχήματα (TCMV) μετατέθηκε από την 1η Δεκεμβρίου στις 15 Δεκεμβρίου, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Reuters. Η ψηφοφορία αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο στην προσπάθεια της Tesla να επεκτείνει την τεχνολογία αυτόνομης οδήγησής της σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Για την έγκριση σε επίπεδο ΕΕ απαιτείται η στήριξη τουλάχιστον 15 από τα 27 κράτη-μέλη, που να αντιπροσωπεύουν το 65% του πληθυσμού της Ένωσης. Απόρριψη σε επίπεδο ΕΕ θα ακύρωνε τις εγκρίσεις που έχουν ήδη δοθεί.

Από το Full Self-Driving στο Tesla Assisted Driving

Το σύστημα, που αρχικά ονομαζόταν Full Self-Driving (FSD), μετονομάστηκε σε Tesla Assisted Driving (TAD) λόγω ανησυχιών των ρυθμιστικών αρχών. Πρόκειται για σύστημα τύπου «hands-off, eyes-on»: μπορεί να στρίβει, να επιταχύνει και να φρενάρει, απαιτεί όμως συνεχή εποπτεία από τον οδηγό.

Η Ολλανδία έδωσε προκαταρκτική έγκριση τον Απρίλιο. Έκτοτε σχεδόν μια δωδεκάδα χωρών ακολούθησε, με την Ιταλία να είναι η πιο πολυπληθής που ξεκίνησε τη διάθεση. Σε δύο προηγούμενες συνεδριάσεις του TCMV δεν πραγματοποιήθηκε ψηφοφορία. Η συνάντηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη για την 1η Δεκεμβρίου. Το υπουργείο Μεταφορών της Φλάνδρας στο Βέλγιο ανέφερε αρχικά μετάθεση για τις 7 Δεκεμβρίου, προτού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίσει ότι θα πραγματοποιηθεί στις 15 Δεκεμβρίου.

Η εξέλιξη παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς η Tesla επιδιώκει να ξεπεράσει τα εθνικά εμπόδια και να αποκτήσει ενιαία έγκριση για την τεχνολογία της σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: Reuters