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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναβάλλεται (ξανά) η… εκτόξευση του Tesla Roadster – Ο λόγος

ΤΕΤΑΡΤΗ | 30.09.2026
Autotypos Team
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Άλλη μια παράταση στην αγωνία, με το λανσάρισμα του Tesla Roadster να αναβάλλεται για άλλη μια φορά – Θα γινόταν την 1η Οκτωβρίου

Η Tesla αναβάλλει για δεύτερη φορά την προγραμματισμένη πρεμιέρα του πολυαναμενόμενου Roadster στο Τέξας, αυτή τη φορά λόγω κακοκαιρίας. Η εκδήλωση μεταφέρεται για τις 15 Οκτωβρίου, σχεδόν 9 χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του μοντέλου. Η Tesla είχε προειδοποιήσει αρχικά τους προσκεκλημένους ότι η εκδήλωση στο Τέξας ενδέχεται να αναβληθεί, καθώς η παρουσίαση περιλαμβάνει μια υπαίθρια επίδειξη. Τελικά, η προειδοποίηση επιβεβαιώθηκε και η νέα ημερομηνία ορίστηκε για τις 15 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για ακόμη μία αναβολή για το Roadster, το οποίο η Tesla είχε αρχικά προγραμματίσει να περάσει στην παραγωγή το 2020.

Η επίδειξη που δεν μπορεί να γίνει υπό βροχή

Σε email που στάλθηκε στους συμμετέχοντες και κοινοποιήθηκε από το DragTimes, η Tesla αναφέρει ότι εξακολουθεί να θέλει να πραγματοποιήσει την εκδήλωση, όμως η προγραμματισμένη εμπειρία «πρέπει να πραγματοποιηθεί σε εξωτερικό χώρο». Ως αποτέλεσμα, η εταιρεία αποφάσισε να μεταφέρει την εκδήλωση κατά δύο εβδομάδες, στις 15 Οκτωβρίου.

Η απόφαση δεν προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς οι προβλέψεις για την περιοχή Waco/McGregor του Τέξας κάνουν λόγο για καταιγίδες την Πέμπτη, με ορισμένες προβλέψεις να κάνουν αναφορές για έντονη βροχόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

Η Tesla δεν έχει αποκαλύψει επίσημα τι ακριβώς μας περιμένει στην εν λόγω εκδήλωση. Ωστόσο, προηγούμενες πληροφορίες αναφέρουν ότι το βασικό μέρος της επίδειξης θα αφορά ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει συνδεθεί με το νέο Roadster: τους ψυχρούς αεριοπροωθητήρες (cold-gas thrusters) που έχει αναπτύξει η SpaceX.

Θα δούμε το Roadster να αιωρείται;

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Tesla φέρεται να ετοιμάζει επίδειξη κατά την οποία το Roadster θα αιωρείται, χωρίς να βρίσκεται κάποιος μέσα στο αυτοκίνητο. Η συγκεκριμένη επίδειξη εξηγεί και σε μεγάλο βαθμό γιατί η Tesla δεν μπορεί απλώς να μεταφέρει την παρουσίαση σε έναν κλειστό χώρο. Οι προωθητήρες που θα μπορούσαν να σηκώσουν και ενδεχομένως να μετακινήσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι ακριβώς το είδος του συστήματος που μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια μέσα σε κλειστό χώρο.

Παράλληλα, υπάρχει και ένας ακόμη ενδιαφέρων παράγοντας: Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) έχει εκδώσει περιορισμό που απαγορεύει την κυκλοφορία αεροσκαφών στον εναέριο χώρο πάνω από τις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο McGregor, από την επιφάνεια μέχρι ύψος 10.000 ποδιών (περίπου 3.000 μέτρα).

Η σχετική ειδοποίηση κάνει λόγο για «high energy testing operations», χωρίς πάντως να αναφέρει συγκεκριμένα την Tesla ή το Roadster. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός επρόκειτο να ισχύσει μέχρι τις 2 Οκτωβρίου, δηλαδή μία ημέρα μετά την αρχικά προγραμματισμένη παρουσίαση.

Άλλα δύο εβδομάδες αναμονής

Ο συνδυασμός των καιρικών συνθηκών και του περιορισμένου χρονικού παραθύρου για τις δοκιμές στην περιοχή δικαιολογεί την επιλογή της Tesla να μεταφέρει την εκδήλωση κατά δύο εβδομάδες αντί για μία ή δύο ημέρες. Με τους προωθητήρες να αποτελούν πιθανότατα το κεντρικό στοιχείο της επίδειξης, η βροχή και οι ισχυροί άνεμοι δεν είναι οι ιδανικότερες συνθήκες για ένα τέτοιο εγχείρημα. Έτσι, το Tesla Roadster θα χρειαστεί να περιμένει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου για την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα του.

Και όλα αυτά συμβαίνουν σχεδόν 9 χρόνια μετά την αρχική παρουσίαση του μοντέλου, ενώ η Tesla έχει ήδη ανοίξει ξανά τις κρατήσεις, ζητώντας συνολική προκαταβολή 50.000 δολαρίων για το νέο Roadster. Η κακοκαιρία μπορεί να ανέβαλε την επίδειξη, αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διαδικασία των κρατήσεων.

Πηγή: Carscoops.com

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Tags
#Tesla#Tesla Roadster
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