Αναβαθμίσεις φέρνει η Tesla στα Model 3 και Model Y στην Ελλάδα – Τι περιλαμβάνουν

Η Tesla αναβαθμίζει τα Model 3 και Model Y με μεγαλύτερη αυτονομία, εξοπλισμό και βελτιώσεις λειτουργικότητας, χωρίς αύξηση τιμής στην Ελλάδα.

Η Tesla ενισχύει περαιτέρω τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά της μοντέλα, παρουσιάζοντας ένα νέο κύμα αναβαθμίσεων για τα Model 3 και Model Y που ήδη πρωταγωνιστούν στις πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ελλάδα. Οι αλλαγές αφορούν τόσο την αυτονομία, όσο και τη λειτουργικότητα, διατηρώντας παράλληλα αμετάβλητες τις τιμές.

Νέες αναβαθμίσεις για το Tesla Model 3

Η πιο ουσιαστική εξέλιξη για το Model 3 αφορά τη βελτίωση της αυτονομίας σε όλες τις εκδόσεις, χάρη σε μπαταρίες υψηλότερης ενεργειακής πυκνότητας. Επιπλέον, η Tesla εισάγει δύο πρακτικές αλλαγές που βελτιώνουν την καθημερινή εμπειρία χρήσης.

Νέα μπροστινή κάμερα

Το Model 3 εξοπλίζεται πλέον με νέα εμπρόσθια κάμερα στην πρόσοψη, η οποία βελτιώνει την ορατότητα στο περιβάλλον γύρω από το αυτοκίνητο. Η νέα μονάδα διαθέτει σύστημα καθαρισμού και ενσωματωμένη θέρμανση, ώστε να αποφεύγεται το θάμπωμα ή η συγκέντρωση υγρασίας σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Νέος μοχλός φλας

Η Tesla επαναφέρει τον παραδοσιακό μοχλό φλας, σχεδιασμένο για πιο φυσική αίσθηση και εύκολο χειρισμό χωρίς να απαιτείται επαφή με την οθόνη αφής.

Αυξημένη αυτονομία

Η βελτιωμένη διαχείριση ενέργειας και η νέα χημεία της μπαταρίας αυξάνουν αισθητά την αυτονομία:

Model 3 RWD: έως 554 km WLTP (με ζάντες 18″)

Model 3 Long Range RWD: έως 750 km WLTP (από 702 km)

Model 3 Long Range AWD: έως 716 km WLTP (από 678 km)

Model 3 Performance: έως 571 km WLTP (από 528 km)

Οι αναβαθμίσεις αυτές τοποθετούν το Model 3 στην κορυφή της κατηγορίας του σε απόδοση ανά kWh και αυτονομία πραγματικών συνθηκών.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή του Tesla Model 3 Performance

Περισσότερη αυτονομία και στο Tesla Model Y

Αντίστοιχη βελτίωση σημειώνει και το Model Y Long Range, το οποίο επωφελείται από την ίδια νέα γενιά μπαταριών. Η αυτονομία του αυξάνεται στα 629 km WLTP (από 586 km), επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το πιο αποδοτικό οικογενειακό SUV της Tesla.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη δοκιμή Tesla Model Y Long Range AWD

Διαθέσιμες στην Ελλάδα – χωρίς αύξηση τιμής

Οι νέες εκδόσεις είναι διαθέσιμες από σήμερα μέσω του online configurator της Tesla, με αμετάβλητες τιμές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Η εταιρεία συνεχίζει έτσι τη φιλοσοφία “constant improvement”, αναβαθμίζοντας τα μοντέλα της χωρίς επιπλέον κόστος για τον αγοραστή.

Θυμίζουμε ότι το Tesla Model 3 ξεκινά από 39.990 ευρώ, ενώ το Model Y από 44.990 ευρώ. Και στα δύο οι τιμές εκκίνησης αφορούν της Standard μπαταρία με κίνηση στους πίσω τροχούς.

Τι κρατάμε;

Αυξημένη αυτονομία σε όλα τα Model 3 και στο Model Y Long Range.

σε όλα τα Model 3 και στο Model Y Long Range. Νέα εμπρόσθια κάμερα με σύστημα καθαρισμού και θέρμανσης.

με σύστημα καθαρισμού και θέρμανσης. Μοχλός φλας για πιο φυσική και εργονομική χρήση.

για πιο φυσική και εργονομική χρήση. Αμετάβλητες τιμές για τις αναβαθμισμένες εκδόσεις.

για τις αναβαθμισμένες εκδόσεις. Διαθεσιμότητα από σήμερα στο ελληνικό online κατάστημα της Tesla.

