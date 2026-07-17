Αναβάθμιση για το best-seller της Audi – Τι αλλάζει στο νέο Q3;

Η Audi προχωρά σε σημαντικές αναβαθμίσεις για το νέο Q3, ενισχύοντας τον εξοπλισμό, τις ψηφιακές δυνατότητες και την καθημερινή χρηστικότητα του δημοφιλούς premium SUV

H Audi αναβαθμίζει ουσιαστικά το νέο Q3 (Model Year 2027), με τις αλλαγές να αφορούν τόσο τον βασικό εξοπλισμό όσο και τις διαθέσιμες τεχνολογίες, ενώ η plug-in hybrid έκδοση αποκτά μεγαλύτερη ικανότητα ρυμούλκησης.

Παράλληλα, η γερμανική εταιρεία ανανεώνει τη δομή των πακέτων εξοπλισμού, δίνοντας στους πελάτες περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης.

Πλουσιότερος βασικός εξοπλισμός

Από το Model Year 2027, το Audi Q3 διαθέτει πλέον στάνταρ θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών, εξοπλισμός που μέχρι σήμερα προσφερόταν μόνο ως προαιρετικός. Η εταιρεία αναδιοργανώνει επίσης τα διαθέσιμα πακέτα εξοπλισμού, τα οποία πλέον χωρίζονται στα Tech, Tech Plus και Tech Pro. Ανάμεσα στις επιλογές που μπορούν να προστεθούν περιλαμβάνονται αναβαθμισμένη ανάρτηση, ηχοσύστημα Sonos και οσφυϊκή υποστήριξη καθισμάτων.

Το νέο σύστημα infotainment βασίζεται πλέον στο Android Automotive και λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται σύνδεση smartphone. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε νέες ενσωματωμένες εφαρμογές, μεταξύ των οποίων και το Microsoft Teams, απευθείας μέσω του MMI. Ο ενσωματωμένος φωνητικός βοηθός Audi επιτρέπει τον φυσικό έλεγχο πολλών λειτουργιών του αυτοκινήτου, βελτιώνοντας σημαντικά την εμπειρία χρήσης. Παράλληλα, ο ασύρματος φορτιστής κινητού υποστηρίζει πλέον το πρότυπο Magnetic Power Profile, αυξάνοντας την ισχύ φόρτισης από 15 στα 25 Watt.

Το αναβαθμισμένο adaptive cruise assist αξιοποιεί πλέον διαδικτυακά δεδομένα, προσαρμόζοντας πιο αποτελεσματικά την ταχύτητα και την απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα. Για πρώτη φορά χρησιμοποιεί δεδομένα συλλογικής πληροφόρησης, ώστε να υποστηρίζει τόσο τη διατήρηση λωρίδας όσο και τη διαμήκη κίνηση, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ταχύτητα που καταγράφεται σε κάθε διαδρομή.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής myAudi, ο οδηγός μπορεί να χειρίζεται εξ αποστάσεως το park assist pro και τη λειτουργία Trained Parking. Νέα είναι και η λειτουργία Valet Mode, η οποία κλειδώνει την οθόνη και τα χειριστήρια του συστήματος infotainment όταν το αυτοκίνητο παραδίδεται σε τρίτους, προστατεύοντας τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη.

Πιο πρακτικό και στην plug-in hybrid έκδοση

Η plug-in hybrid έκδοση του Audi Q3 αποκτά πλέον δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 κιλών, αυξημένη κατά 600 κιλά σε σχέση με πριν. Έτσι μπορεί να εξυπηρετήσει ευκολότερα τη ρυμούλκηση τρέιλερ, τροχόσπιτων ή μικρών σκαφών. Στον εξοπλισμό ξεχωρίζουν επίσης οι προβολείς Digital Matrix LED με τεχνολογία micro-LED, οι οποίοι προσαρμόζουν δυναμικά τη δέσμη φωτός, περιορίζουν τη θάμβωση των άλλων οδηγών και επιτρέπουν την εξατομίκευση της φωτεινής υπογραφής του αυτοκινήτου.

Η Audi ανανέωσε και τα χειριστήρια του τιμονιού, τα οποία πλέον συνδυάζουν πλήκτρα αφής με απτικά περιστροφικά χειριστήρια για πιο εύκολη χρήση. Οι πίσω επιβάτες επωφελούνται επίσης από τρεις θύρες USB-C με δυνατότητα φόρτισης έως και 100 Watt, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα στις καθημερινές μετακινήσεις και στα μεγάλα ταξίδια.

Δεν είναι τυχαίο ότι το Audi Q3 αναδείχθηκε από τους αναγνώστες του γερμανικού περιοδικού Auto Motor und Sport ως το κορυφαίο compact SUV/off-road μοντέλο στα Best Car Awards 2026. Με τις νέες αναβαθμίσεις για το Model Year 2027, το premium SUV της Audi γίνεται ακόμη πιο ολοκληρωμένο, συνδυάζοντας τεχνολογία, άνεση και χρηστικότητα σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο.