EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αναβαθμισμένο Ford Puma Gen-E: Τώρα κάνει 572 km με μία φόρτιση και… πηγαίνει χωρίς χέρια

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 01.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
anavathmismeno-ford-puma-gen-e-tora-kanei-572-km-me-mia-fortisi-kai-pigainei-choris-cheria-801837

Η Ford ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, με κεντρικές βελτιώσεις στην αυτονομία, την τεχνολογία και τις διαθέσιμες εκδόσεις

Χάρη στον βελτιωμένο σχεδιασμό της μπαταρίας υψηλής τάσης, η αυτονομία του οχήματος αυξάνεται στα 572 χλμ. εντός πόλης και στα 417 χλμ. σε μικτό κύκλο, καθιστώντας τα μεγαλύτερα ταξίδια πιο άνετα και μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση στην πόλη.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή του συστήματος BlueCruise — του πρώτου εγκεκριμένου συστήματος hands-free οδήγησης στην Ευρώπη — στο μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της Ford. Το σύστημα, που έλαβε κανονιστική έγκριση το 2023 με την Mustang Mach-E, διατίθεται πλέον σε 16 ευρωπαϊκές αγορές και καλύπτει περισσότερα από 135.000 χλμ. καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων. Οι πελάτες μπορούν να το αποκτήσουν με εφάπαξ αγορά ή μέσω μηνιαίων και ετήσιων προγραμμάτων, ενώ προσφέρεται και τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδος.

Παράλληλα παρουσιάζεται η νέα έκδοση BlueCruise Edition, η οποία περιλαμβάνει το σύστημα hands-free οδήγησης στον βασικό εξοπλισμό χωρίς συνδρομή, μαζί με το αναβαθμισμένο ηχοσύστημα B&O Premium Audio 650W, το Connected Navigation και το Premium Connectivity. Αισθητικά διακρίνεται από αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue, μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και λεπτομέρειες Nordic Blue στο εσωτερικό.

Στις υπόλοιπες εκδόσεις προστίθεται το νέο χρώμα Cactus Grey, ενώ το σύστημα SYNC εμπλουτίζεται με λειτουργίες streaming, παιχνίδια και καραόκε μέσω του Premium Connectivity.

Η απόκτηση του ανανεωμένου Puma Gen-E υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance με επιτόκιο από 0,9%, προκαταβολή από 10% και έως 84 δόσεις, καθώς και 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο προς παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις στην Ελλάδα να αναμένονται τον Ιούνιο.

Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

ford-des-tin-pliri-gkama-ilektrikon-pou-kalyptei-ola-suv-gousta-poio-protimas-768070

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

19.07.2025

Ford: Δες την πλήρη γκάμα ηλεκτρικών που καλύπτει όλα SUV γούστα – Ποιο προτιμάς;
to-proto-fanovafeio-stin-ellada-me-pistopoiisi-fccn-ti-einai-afto-800135

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.04.2026

Το πρώτο φανοβαφείο στην Ελλάδα με πιστοποίηση FCCN – Τι είναι αυτό;
i-ford-espase-ta-chronometra-sto-nurburgring-me-neo-rekor-xeperase-tin-amg-one-video-798507

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

03.04.2026

Η Ford έσπασε τα χρονόμετρα στο Nurburgring με νέο ρεκόρ – Ξεπέρασε την AMG One! (Video)
stin-ellada-to-ford-explorer-pou-se-voitha-na-min-fas-klisi-gia-kokkino-795742

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11.03.2026

Στην Ελλάδα το Ford Explorer που σε βοηθά να μην φας κλήση για κόκκινο
to-proto-b-suv-pou-epitrepei-hands-free-aftonomi-odigisi-irthe-stin-ellada-timi-795046

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.03.2026

Το πρώτο B-SUV που επιτρέπει hands-free αυτόνομη οδήγηση ήρθε στην Ελλάδα – Τιμή
ta-ford-puma-kai-kuga-bluecruise-me-dynatotita-odigisis-choris-cheria-irthan-stin-ellada-times-795041

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

05.03.2026

Τα Ford Puma και Kuga BlueCruise με δυνατότητα οδήγησης χωρίς χέρια ήρθαν στην Ελλάδα – Τιμές

