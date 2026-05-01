Αναβαθμισμένο Ford Puma Gen-E: Τώρα κάνει 572 km με μία φόρτιση και… πηγαίνει χωρίς χέρια

Η Ford ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις στο αμιγώς ηλεκτρικό Puma Gen-E, με κεντρικές βελτιώσεις στην αυτονομία, την τεχνολογία και τις διαθέσιμες εκδόσεις

Χάρη στον βελτιωμένο σχεδιασμό της μπαταρίας υψηλής τάσης, η αυτονομία του οχήματος αυξάνεται στα 572 χλμ. εντός πόλης και στα 417 χλμ. σε μικτό κύκλο, καθιστώντας τα μεγαλύτερα ταξίδια πιο άνετα και μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση στην πόλη.

Σημαντική καινοτομία αποτελεί η εισαγωγή του συστήματος BlueCruise — του πρώτου εγκεκριμένου συστήματος hands-free οδήγησης στην Ευρώπη — στο μικρότερο ηλεκτρικό μοντέλο της Ford. Το σύστημα, που έλαβε κανονιστική έγκριση το 2023 με την Mustang Mach-E, διατίθεται πλέον σε 16 ευρωπαϊκές αγορές και καλύπτει περισσότερα από 135.000 χλμ. καθορισμένων αυτοκινητοδρόμων. Οι πελάτες μπορούν να το αποκτήσουν με εφάπαξ αγορά ή μέσω μηνιαίων και ετήσιων προγραμμάτων, ενώ προσφέρεται και τριμηνιαία δοκιμαστική περίοδος.

Παράλληλα παρουσιάζεται η νέα έκδοση BlueCruise Edition, η οποία περιλαμβάνει το σύστημα hands-free οδήγησης στον βασικό εξοπλισμό χωρίς συνδρομή, μαζί με το αναβαθμισμένο ηχοσύστημα B&O Premium Audio 650W, το Connected Navigation και το Premium Connectivity. Αισθητικά διακρίνεται από αποκλειστικό χρώμα Vapor Blue, μαύρες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και λεπτομέρειες Nordic Blue στο εσωτερικό.

Στις υπόλοιπες εκδόσεις προστίθεται το νέο χρώμα Cactus Grey, ενώ το σύστημα SYNC εμπλουτίζεται με λειτουργίες streaming, παιχνίδια και καραόκε μέσω του Premium Connectivity.

Η απόκτηση του ανανεωμένου Puma Gen-E υποστηρίζεται από τα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ford Finance με επιτόκιο από 0,9%, προκαταβολή από 10% και έως 84 δόσεις, καθώς και 5ετή εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect. Το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο προς παραγγελία, με τις πρώτες παραδόσεις στην Ελλάδα να αναμένονται τον Ιούνιο.