Αναβρασμός στη Volkswagen: Θέλει να κλειδώσει τους μισθούς έως το 2030

Σε νέα εστία αντιπαράθεσης με τα συνδικάτα εξελίσσεται η πρόθεση της Volkswagen να «παγώσει» τους μισθούς των εργαζομένων μέχρι το 2030

Η κόντρα μεταξύ εργαζομένων και Volkswagen συνεχίζεται, με την πρόθεση του γερμανικού κολοσσού να κλειδώσει τους μισθούς μέχρι το τέλος της δεκαετίας να πυροδοτεί νέες αντιδράσεις. Σύμφωνα με την IG Metall, το σχέδιο αφορά περίπου 660.000 εργαζομένους του γερμανικού ομίλου σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της πραγματικής αγοραστικής τους δύναμης.

Η υπόθεση αποτελεί το νέο κεφάλαιο στη διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετούς μήνες ανάμεσα στη Volkswagen και τους εκπροσώπους των εργαζομένων της. Αυτή τη φορά, στο επίκεντρο βρίσκεται ένα μέτρο στο οποίο τα συνδικάτα αντιτίθενται διαχρονικά: η παρατεταμένη αναστολή των μισθολογικών αυξήσεων.

Χωρίς αυξήσεις μέχρι το 2030

Σύμφωνα με ανακοίνωση της IG Metall, τα ευρωπαϊκά και παγκόσμια συμβούλια εργαζομένων ζήτησαν από τη διοίκηση της Volkswagen να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Süddeutsche Zeitung, σύμφωνα με το οποίο η διοίκηση εξετάζει το ενδεχόμενο να διατηρήσει αμετάβλητους τους μισθούς για αρκετά χρόνια.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έλαβαν στη συνέχεια εσωτερική ενημέρωση από το Βόλφσμπουργκ, η οποία, όπως αναφέρει η IG Metall, επιβεβαιώνει τα σχέδια του διοικητικού συμβουλίου.

Το προτεινόμενο μέτρο προβλέπει ότι οι αποδοχές θα παραμείνουν στα ίδια επίπεδα έως το 2030, αποκλείοντας κάθε μορφή μισθολογικής αύξησης. Η IG Metall προειδοποιεί ότι, όσο οι τιμές των προϊόντων και των υπηρεσιών αυξάνονται λόγω του πληθωρισμού, οι εργαζόμενοι θα χάνουν σταδιακά αγοραστική δύναμη, ακόμη κι αν οι ονομαστικοί μισθοί τους παραμείνουν αμετάβλητοι.

Προς το παρόν, πάντως, το μέτρο αποτελεί πρόταση της διοίκησης και δεν έχει παρουσιαστεί ως οριστικοποιημένο πρόγραμμα. Η Volkswagen απέφυγε να σχολιάσει τόσο τις σχετικές πληροφορίες όσο και την αντίδραση του συνδικάτου.

«Δεν σχολιάζουμε τέτοιου είδους εικασίες», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι τα ζητήματα συλλογικών διαπραγματεύσεων κάθε είδους θα πρέπει αρχικά να συζητηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

IG Metall: Απώλεια πραγματικών αποδοχών τουλάχιστον 10%

Η IG Metall θεωρεί ότι η πρόταση έχει «τεράστιες δυνατότητες να προκαλέσει σύγκρουση» και αναμένεται να συναντήσει «ισχυρή αντίσταση». Το συνδικάτο χαρακτηρίζει το ενδεχόμενο αρκετά μη ρεαλιστικό, ζητώντας παράλληλα από τη διοίκηση της Volkswagen να δώσει το συντομότερο δυνατόν σαφείς εξηγήσεις στους εργαζομένους, ώστε να μην υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω εικασίες.

Ωστόσο, σύμφωνα με την IG Metall, η διοίκηση έχει ήδη δώσει εντολή στους υπευθύνους ανθρώπινου δυναμικού σε όλο τον κόσμο να εφαρμόσουν «πάγωμα μισθών» έως το 2030. Αυτό σημαίνει ότι θα διατηρηθεί η υφιστάμενη μισθολογική κλίμακα, χωρίς να πραγματοποιούνται αυξήσεις.

«Αυτή η νέα οδηγία ισχύει ήδη από τις αρχές Οκτωβρίου», αναφέρει το συνδικάτο, κάνοντας λόγο για ρήξη με την ιστορική πρακτική του ομίλου. Όπως επισημαίνει, η Volkswagen συνήθιζε να προσαρμόζει τους προϋπολογισμούς για το προσωπικό με βάση τους ρυθμούς του πληθωρισμού, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις μισθολογικές αυξήσεις που συμφωνούνταν σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η IG Metall υπολογίζει επίσης τις πιθανές συνέπειες από το πάγωμα των μισθών για τέσσερα συνεχόμενα χρόνια. Με βάση τον σημερινό ρυθμό αύξησης των τιμών καταναλωτή στη Γερμανία και συνολικά στην Ευρωζώνη, εκτιμά ότι η διατήρηση των αποδοχών στα ίδια επίπεδα έως το 2030 θα μπορούσε να οδηγήσει σε απώλεια τουλάχιστον 10% σε πραγματικούς μισθούς.

Με άλλα λόγια, ακόμη κι αν οι εργαζόμενοι της Volkswagen εξακολουθούν να λαμβάνουν το ίδιο ποσό κάθε μήνα, η αγοραστική δύναμη των αποδοχών τους ενδέχεται να μειωθεί αισθητά, εφόσον το κόστος ζωής συνεχίσει να αυξάνεται χωρίς αντίστοιχες μισθολογικές αναπροσαρμογές.

Πηγή: Quattroruote.it