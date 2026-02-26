quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άνοδος στις τιμές καυσίμων: Ο Τραμπ, το Ιράν και η… λυπητερή που πληρώνουμε στα βενζινάδικα

ΠΕΜΠΤΗ | 26.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
anodos-stis-times-kafsimon-o-trab-to-iran-kai-i-lypiteri-pou-plironoume-sta-venzinadika-794380

Πώς ένα ενδεχόμενο πολεμικό επεισόδιο στον Περσικό Κόλπο μεταφράζεται σε αυξήσεις στις αντλίες και γιατί οι Έλληνες οδηγοί έχουν και άλλους λόγους να ανησυχούν

Ο Έλληνας οδηγός έχει μάθει να ζει με –σταθερά- ακριβές τιμές στα καύσιμα  αλλά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, παρατηρείται μια σταδιακή άνοδος που δεν αποδίδεται σε φόρους ή εποχικές διακυμάνσεις. Ο πραγματικός λόγος της ανόδου βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά και αφορά τις σχέσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Πόλεμος η θερμά επεισόδια δεν έχουν ακόμα ξεκινήσει –και ευχή όλων μας είναι να μην ξεκινήσουν ποτέ- όμως τα αποτελέσματά αυτής της σύγκρουσης σε επίπεδο δηλώσεων, τα νιώθουμε ήδη στο πορτοφόλι μας./

Πέντε με έξι λεπτά άνοδος σε 15 μέρες

Η αμόλυβδη έχει ανέβει κατά 5 έως 6 λεπτά ανά λίτρο μέσα σε μόλις δεκαπέντε ημέρες, ενώ κούρσα ανόδου παρατηρείται και στο πετρέλαιο κίνησης. Σήμερα (26/02/206) η μέση τιμή αμόλυβδης στην Αττική κυμαίνεται γύρω στα 1,77 ευρώ/λίτρο, ενώ το diesel κινείται ανάμεσα σε 1,55 και 1,56 ευρώ/λίτρο, με τις όποιες διαφορές να προκύπτουν ανάλογα με το πότε προμηθεύτηκε απόθεμα καυσίμων το  κάθε πρατήριο.

Από τα διυλιστήρια στην αντλία: πώς λειτουργεί η αλυσίδα

Να σημειωθεί εδώ κάτι σημαντικό, ότι οι αυξήσεις, δεν προκύπτουν από αυθαιρεσία των πρατηριούχων αλλά είναι το αποτέλεσμα μιας αλυσιδωτής αντίδρασης. Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων το διεθνές αργό ανεβαίνει και το Brent, δηλαδή η ευρωπαϊκή αναφορά για την τιμολόγηση των καυσίμων στην Ευρώπη, ακολουθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα ελληνικά διυλιστήρια αναπροσαρμόζουν τα τιμολόγιά τους και τελικά τα πρατήρια βρίσκονται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα, όπου με την σειρά τους, πρέπει να αναπροσαρμόσουν τις τιμές τους.

Οι αυξήσεις δηλαδή δεν ξεκινούν από το πρατήριο. Ξεκινούν από τα δύο ελληνικά διυλιστήρια που καθορίζουν την τιμή χονδρικής για τις εταιρείες εμπορίας, οι οποίες με τη σειρά τους τις μεταφέρουν στα πρατήρια. Ο πρατηριούχος που αγόρασε χθες φθηνότερα μπορεί προσωρινά να κρατά χαμηλότερη τιμή αλλά στο επόμενο φορτίο, η νέα τιμολόγηση χτυπά την πόρτα του.

Τι να περιμένουμε το επόμενο διάστημα

Αν η ένταση ΗΠΑ Ιράν παραμείνει σε υψηλά επίπεδα ρητορικής, η πίεση στις τιμές θα συνεχιστεί. Δεν χρειάζεται καν να πέσουν βόμβες, οι αγορές λειτουργούν σε επίπεδο «πρόληψης» και αντιδρούν στην αβεβαιότητα. Δυστυχώς (σε όλα τα επίπεδα…) η αβεβαιότητα αυτή τη στιγμή είναι άφθονη.

Εκτός γεωπολιτικής, υπάρχει και ο εποχικός παράγοντας, με την άνοιξη να συνοδεύεται «παραδοσιακά», από αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων. Πάσχα και σταδιακή βελτίωση του καιρού σημαίνει ταξίδια και περισσότερα χιλιόμετρα. Η τυπική εαρινή άνοδος της ζήτησης συνδυάζεται φέτος με ένα διεθνές περιβάλλον που δεν αφήνει πολλά περιθώρια για ελπίδα.


Για τον Έλληνα οδηγό, η πραγματικότητα είναι μια, το επόμενο γέμισμα θα είναι πιο ακριβό από το προηγούμενο.

Στραβός γιαλός, στραβό αρμένισμα

Μέσα σε όλα αυτά, φυσικά προστίθενται και στοιχεία κλασσικής, νεοελληνικής παθογένειας. Αυτό έλειπε, να μην. Βλέπετε ως οδηγοί, δεν έχουμε μόνο να ανησυχούμε για την αύξηση των τιμών αλλά και για τη νοθεία στα καύσιμα και τις πειραγμένες αντλίες.

Έλεγχοι μπορεί να γίνονται, «καμπάνες» και «λουκέτα» πέφτουν αλλά οι επιτήδειοι, βρίσκουν «παραθυράκια» και τρόπους να επαναλειτουργήσουν τα πρατήρια τους.

Με αφορμή την άνοδο των τιμών στα καύσιμα, η ΕΡΤ φιλοξένησε την πρόεδρο της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, κυρία Μαρία Ζάγκα, η οποία μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο συγκεκριμένο «εγχώριο» ζήτημα.

Τα πρατήρια με νοθεία ή πειραγμένες αντλίες που κλείνουν με πρόστιμο και ξανανοίγουν λίγες εβδομάδες αργότερα με νέο ΑΦΜ και «αχυράνθρωπο / αυτοφωράκια» ως βιτρίνα.

Χαρακτηριστικό ήταν το παράδειγμα με πρατήριο που «πιάστηκε» τον Σεπτέμβριο (2025) με πειραγμένες αντλίες, «ξαναπιάστηκε» έναν μήνα αργότερα, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 150.000 ευρώ και… λειτουργεί πάλι. Αυτή η «ελαστική» εφαρμογή του νόμου δημιουργεί άνιση ανταγωνιστική συνθήκη και υποσκάπτει κάθε προσπάθεια εξυγίανσης της αγοράς.

Tags
#βενζίνη#ΗΠΑ#Ιράν#Ντόναλντ Τραμπ#τιμές καυσίμων
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

