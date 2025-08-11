quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άνοιξε ο δρόμος-παράκαμψη για τη Λευκάδα – «Παιχνιδάκι» το ταξίδι

ΔΕΥΤΕΡΑ | 11.08.2025
Στέλιος Παππάς
anoixe-o-dromos-parakampsi-gia-ti-lefkada-paichnidaki-to-taxidi-770865

Στην κυκλοφορία δόθηκε η νέα παράκαμψη Αγίου Νικολάου για τη Λευκάδα που μειώνει τον χρόνο ταξιδιού και αυξάνει την ασφάλεια.

  • Στην κυκλοφορία δόθηκε η παράκαμψη Αγίου Νικολάου που συνδέει Λευκάδα με Άκτιο και Αμβρακία Οδό.

  • 10 χλμ. νέου δρόμου για πιο γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο νησί.

  • Ολοκληρώθηκε νωρίτερα από το προβλεπόμενο για την εξυπηρέτηση της εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Η πρόσβαση στη Λευκάδα γίνεται πλέον πιο εύκολη και ασφαλής, καθώς η παράκαμψη Αγίου Νικολάου τέθηκε σε κυκλοφορία από τον Όμιλο AKTOR. Το νέο τμήμα, μήκους περίπου 10 χλμ., συνδέει το Άκτιο με τον Άγιο Νικόλαο και τη Λευκάδα μέσω της Αμβρακίας Οδού, βελτιώνοντας σημαντικά τον χρόνο και την ασφάλεια του ταξιδιού.

Η παράδοση έγινε νωρίτερα από το προγραμματισμένο χρονοδιάγραμμα, ώστε να εξυπηρετηθεί η αυξημένη κίνηση του Δεκαπενταύγουστου. Ο Αλέξανδρος Εξάρχου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AKTOR, τόνισε πως η ολοκλήρωση μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα ήταν «εγχείρημα αμφίβολης επιτυχίας» αλλά η ομάδα κατάφερε να ανταποκριθεί.

Το έργο

Η παράκαμψη αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα του έργου «Κατασκευή – Αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο – Δυτικός Άξονας και κατασκευή του νέου αγωγού ύδρευσης Λευκάδας», συνολικού προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ.

Το σύνολο του έργου περιλαμβάνει:

  • Δύο νέα οδικά τμήματα: Βόνιτσα – Λευκάδα (16 χλμ.) και Άκτιο – Άγιος Νικόλαος (5 χλμ.).

  • 7 ισόπεδους κόμβους, παράλληλες οδούς και τεχνικά έργα.

  • Γέφυρα της διώρυγας Κλεοπάτρας (άνοιγμα 33 μ.).

  • Δύο κάτω διαβάσεις και 83 κιβωτοειδείς οχετούς.

Η οδική διατομή είναι πλάτους 11 μέτρων, με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, ενώ τα ανώτατα όρια ταχύτητας θα είναι 90 χλμ./ώρα στο τμήμα Βόνιτσα – Λευκάδα και 80 χλμ./ώρα στο τμήμα Άκτιο – Άγιος Νικόλαος.

Νέος αγωγός ύδρευσης

Παράλληλα, κατασκευάζεται νέος αγωγός ύδρευσης Λευκάδας, μήκους σχεδόν 8 χλμ., που θα αντικαταστήσει τον υπάρχοντα από τη δεκαετία του ’80. Ο νέος αγωγός έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων και των επισκεπτών για τις επόμενες δεκαετίες, ενισχύοντας την υποδομή του νησιού.

Τι κρατάμε;

  • Η Λευκάδα συνδέεται πλέον ταχύτερα με Άκτιο και Αμβρακία Οδό.

  • Η παράκαμψη παραδόθηκε νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα.

  • Το έργο περιλαμβάνει σημαντικές τεχνικές υποδομές και νέο αγωγό ύδρευσης.

Tags
#αυτοκινητόδρομος#Λευκάδα
