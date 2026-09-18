Αντεπίθεση της Stellantis στο Παρίσι: 9 πρωτότυπα και μπαράζ νέων μοντέλων

Η Stellantis ετοιμάζει δυναμική παρουσία στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, με εννέα πρωτότυπα, οκτώ μάρκες και πρεμιέρες από τη Fiat, τη Lancia, την Opel και τη DS.

Η Stellantis θέλει να μετατρέψει την Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού σε αφετηρία μιας νέας επίθεσης στην ευρωπαϊκή αγορά. Από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, ο όμιλος θα συγκεντρώσει στη γαλλική πρωτεύουσα περισσότερα από 60 οχήματα, παρουσιάζοντας εννέα πρωτότυπα και μια σειρά νέων μοντέλων που καλύπτουν από τα μικρά ηλεκτρικά έως τα οικογενειακά SUV. Η παρουσία της θα απλωθεί σε 5.340 τετραγωνικά μέτρα, στο μεγαλύτερο περίπτερο της έκθεσης, στην Αίθουσα 4 του εκθεσιακού κέντρου Porte de Versailles. Εκεί θα βρίσκονται οι Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel και Peugeot, με διαφορετικό χαρακτήρα η καθεμία, αλλά κοινό στόχο: να δείξουν πώς μεταφράζεται σε αυτοκίνητα η επόμενη μέρα του ομίλου. Το ενδιαφέρον, πάντως, δεν περιορίζεται στις σχεδιαστικές προτάσεις. Δίπλα στα concept cars θα εμφανιστούν μοντέλα με σαφή εμπορική αποστολή, όπως τα Fiat Grizzly και Grizzly Fastback, η νέα Lancia Gamma, το DS N°7 και το Opel Corsa GSE.

Fiat Grizzly: Δύο νέα SUV με οικογενειακό προσανατολισμό

Μία από τις σημαντικότερες παρουσίες για το ευρύ κοινό θα είναι αυτή της Fiat, η οποία θα παρουσιάσει τα νέα Grizzly και Grizzly Fastback. Πρόκειται για δύο συμπληρωματικά SUV, με τη μάρκα να δίνει έμφαση στους χώρους, την ευελιξία και την καθημερινή πρακτικότητα. Η λογική είναι να προσφέρονται δύο διαφορετικές προτάσεις αμαξώματος για τις ανάγκες μιας οικογένειας, διατηρώντας στο επίκεντρο την προσιτή μετακίνηση. Το Grizzly Fastback θα απευθύνεται σε όσους αναζητούν τη διαφορετική αισθητική που υποδηλώνει η ονομασία του, ενώ το δίδυμο αναμένεται να διευρύνει ουσιαστικά την παρουσία της Fiat στα SUV. Στη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν δίνονται ακόμη αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά ή τιμές, στοιχεία που θα καθορίσουν και την εμπορική τους θέση απέναντι στον ανταγωνισμό.

Η Lancia Gamma επιστρέφει ως crossover

Ιδιαίτερο βάρος έχει και η αποκάλυψη της νέας Lancia Gamma, ενός μοντέλου που αποτελεί σημαντικό βήμα στην επανεκκίνηση της μάρκας και στην ανάπτυξή της στην Ευρώπη. Η Gamma θα τοποθετηθεί στην αγορά των crossover της κατηγορίας C, συνδυάζοντας μια fastback σιλουέτα με την έμφαση στην κομψότητα που θέλει να διατηρήσει η Lancia. Σύμφωνα με τη μάρκα, η σχεδίαση θα συνοδεύεται από αεροδυναμική αποδοτικότητα, γενναιόδωρους εσωτερικούς χώρους και πρακτικότητα στην καθημερινή χρήση. Το νέο μοντέλο έχει σχεδιαστεί και εξελιχθεί στην Ιταλία, ενώ θα παράγεται στο εργοστάσιο της Stellantis στο Melfi. Για τη Lancia, η παρουσία του στο Παρίσι είναι μια ευκαιρία να δείξει πώς σκοπεύει να αποκτήσει ξανά ευρύτερη γκάμα και ισχυρότερη παρουσία πέρα από την ιταλική αγορά.

DS N°7 με υβριδικές και ηλεκτρικές εκδόσεις

Η DS Automobiles θα πραγματοποιήσει την πρώτη εμφάνιση του DS N°7 σε διεθνή έκθεση αυτοκινήτου, με αφορμή την εμπορική του εισαγωγή. Το νέο premium SUV θα διατίθεται με υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά συστήματα κίνησης, με την εταιρεία να ανακοινώνει αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα για την ηλεκτρική εκδοχή του. Η άνεση και η προσεγμένη κατασκευή θα βρίσκονται στο επίκεντρο της ταυτότητάς του, συνεχίζοντας την προσέγγιση της DS στην premium αγορά. Η επιλογή διαφορετικών συστημάτων κίνησης αποτυπώνει και την ευρύτερη κατεύθυνση της Stellantis, η οποία θέλει να διατηρήσει πολλαπλές τεχνολογικές επιλογές για τους πελάτες της.

Opel Corsa GSE και Peugeot E-208 GTi: Έμφαση στις επιδόσεις

Για όσους ενδιαφέρονται περισσότερο για την οδηγική πλευρά των νέων μοντέλων, οι Opel και Peugeot θα έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον. Η Opel θα παρουσιάσει για πρώτη φορά το νέο Corsa GSE, μαζί με την τελική σχεδίαση του αγωνιστικού Opel GSE 27FE για τη Formula E. Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι θα αποκαλύψει και ένα νέο πρωτότυπο, χωρίς προς το παρόν να δίνει περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του. Η Peugeot θα φέρει στο Παρίσι το νέο E-208 GTi, πλαισιώνοντάς το με το αγωνιστικό 9X8 Hypercar, που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής. Στο ίδιο περίπτερο θα παρουσιαστούν νέα concept cars, το Polygon concept και η τεχνολογία χειρισμού Hypersquare. Η γαλλική μάρκα θέλει να συνδέσει τη νέα σχεδιαστική και τεχνολογική της κατεύθυνση με τις επιδόσεις, δίνοντας στη συμμετοχή της χαρακτήρα που ξεπερνά την απλή παρουσίαση της σημερινής γκάμας.

Leapmotor με μικρό ηλεκτρικό και μεγάλη ναυαρχίδα

Η Leapmotor, που αναπτύσσει τη διεθνή της παρουσία μέσω της συνεργασίας της με τη Stellantis, θα πραγματοποιήσει τις ευρωπαϊκές πρεμιέρες δύο ιδιαίτερα διαφορετικών μοντέλων. Το B03 είναι ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της κατηγορίας Β, με έμφαση στην τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα. Στην άλλη άκρη της γκάμας, το D19 θα εκπροσωπήσει τη μάρκα ως η νέα της ναυαρχίδα στα SUV. Οι δύο παρουσίες δείχνουν το εύρος της επέκτασης που επιδιώκει η κινεζική εταιρεία. Ωστόσο, στην ανακοίνωση δεν περιλαμβάνονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές τιμές ή το χρονοδιάγραμμα διάθεσής τους ανά χώρα.

Η έκπληξη της Citroën και τα 60 χρόνια της Duetto

Η Citroën θα εμφανιστεί στην έδρα της με πλήρως ανανεωμένη γκάμα και μια έκπληξη εμπνευσμένη από το πιο εμβληματικό μοντέλο της ιστορίας της. Η εταιρεία δεν κατονομάζει ακόμη το αυτοκίνητο αναφοράς ούτε αποκαλύπτει τη μορφή αυτής της παρουσίασης, αφήνοντας ένα από τα ερωτηματικά της έκθεσης ανοιχτό. Η Alfa Romeo, από την πλευρά της, θα παρατάξει τις Junior, Tonale, Giulia, Stelvio και 33 Stradale. Δίπλα τους θα βρίσκεται μια ιστορική Spider «Duetto» από το μουσείο της μάρκας στο Arese, με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών από την εμφάνισή της.

Εννέα πρωτότυπα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα

Πίσω από τις επιμέρους πρεμιέρες, η Stellantis θα επιχειρήσει να παρουσιάσει μια συνολική εικόνα για το μέλλον της. Τα εννέα πρωτότυπα θα αποτελέσουν κεντρικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας, με τους Ralph Gilles και Gilles Vidal να αναλύουν τη σχεδιαστική κατεύθυνση του ομίλου και των ευρωπαϊκών μαρκών του. Στο τεχνολογικό σκέλος, ο Ned Curic θα παρουσιάσει το σκεπτικό πίσω από τη νέα αρθρωτή πλατφόρμα πολλαπλών συστημάτων κίνησης STLA One, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής που συνδυάζει εξηλεκτρισμό, λογισμικό και τεχνητή νοημοσύνη. Τη σημασία της διοργάνωσης υπογραμμίζει η παρουσία του CEO της Stellantis, Antonio Filosa, και του επικεφαλής της διευρυμένης ευρωπαϊκής περιφέρειας, Emanuele Cappellano. Οι παρουσιάσεις των μαρκών θα πραγματοποιηθούν το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, σε μια έκθεση όπου ο όμιλος θέλει να κάνει σαφές ότι η ανανέωσή του περνά πλέον σε συγκεκριμένα προϊόντα.