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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απαλλαγή από τα μετωπικά και πλευρικά διόδια – Ποιους αφορά;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 18.09.2026
Autotypos Team
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Με το νέο έγγραφο που εξέδωσε το Υπουργείο Μεταφορών και υποδομών κλείνει ένας κύκλος πιέσεων από τοπική κοινωνία και φορείς

Οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης απαλλάσσονται πλέον από τα μετωπικά και πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε σχετικό έγγραφο προς τον παραχωρησιούχο της Εγνατίας Οδού, ενεργοποιώντας τη διάταξη που προβλεπόταν από την αρχική σύμβαση παραχώρησης.

Η απαλλαγή βασίζεται συγκεκριμένα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του νόμου 5260/2025, ο οποίος είχε ενσωματώσει τη σχετική πρόβλεψη στη σύμβαση μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της εταιρείας παραχώρησης. Με την έκδοση του εγγράφου, η ρύθμιση τίθεται σε εφαρμογή.

Αντιδράσεις που οδήγησαν στην ενεργοποίηση

Την ανακοίνωση έκανε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Ροδόπης, Ιλχάν Αχμέτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η εξέλιξη ήρθε μετά από έντονες αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας της Θράκης. Δημοτικά συμβούλια της περιοχής είχαν εκδώσει σχετικά ψηφίσματα, ενώ φορείς της Θράκης απέστειλαν επιστολές ζητώντας την εφαρμογή της απαλλαγής.

Παράλληλα, ο ίδιος ο βουλευτής είχε προχωρήσει σε σειρά κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων. Κατέθεσε αλλεπάλληλες ερωτήσεις και επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, πιέζοντας για την ενεργοποίηση της διάταξης που υπήρχε ήδη στη σύμβαση παραχώρησης.

Τι σημαίνει στην πράξη

Η απαλλαγή αφορά τόσο τα μετωπικά όσο και τα πλευρικά διόδια της Εγνατίας Οδού για τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης. Η ρύθμιση είχε προβλεφθεί από την αρχή στη σύμβαση, όμως η πρακτική εφαρμογή της απαιτούσε το σχετικό έγγραφο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προς τον παραχωρησιούχο.

Με την έκδοση του εγγράφου, κλείνει ένας κύκλος πιέσεων από την τοπική κοινωνία και τους φορείς της περιοχής. Η Θράκη αποκτά πλέον την απαλλαγή που είχε συμφωνηθεί εξαρχής στη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού, όπως προβλέπει ο νόμος 5260/2025.

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Tags
#διόδια#εγνατία οδός#Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
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