Απάτη: Αγόρασε ένα Jeep για 30.000 και μετά η αντιπροσωπεία το πήρε και το έδωσε αλλού

Ένας 21χρονος πήρε δάνειο για να πληρώσει το Jeep αξίας 30.000 δολαρίων, αλλά του βγήκε… ξινό

Ο 21χρονος Christian Mobley σίγουρα ήταν ενθουσιασμένος όταν πλήρωσε 30.000 δολάρια για να αγοράσει ένα Jeep Grand Cherokee SRT από το Miami Auto Mall στη Φλόριντα, ωστόσο, η όλη ιστορία έμελλε να του γυρίσει μπούμερανγκ. Μερικές εβδομάδες μετά, το αυτοκίνητο είχε γυρίσει με κάποιον μαγικό τρόπο του προηγούμενου ιδιοκτήτη του, με τον Mobley να λέει πως έπεσε θύμα απάτης.

Τι ακριβώς έγινε

Ο Mobley αγόρασε το αυτοκίνητο που ονειρευόταν, ένα Jeep Grand Cherokee SRT από το Miami Auto Mall. Ο νεαρός το είχε προηγουμένως βρει σε αγγελία και αποφάσισε να το κάνει δικό του. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα δυναμικό μοντέλο που τροφοδοτείται από έναν ατμοσφαιρικό V8 κινητήρα 475 ίππων – σίγουρα ένα “dream car” για οποιονδήποτε 21χρονο.

Δύο εβδομάδες μετά, η αντιπροσωπία του ζήτησε να το επιστρέψει για έναν απλό έλεγχο, συμβουλεύοντάς τον να αφαιρέσει όλα τα προσωπικά του αντικείμενα από μέσα. Το τελευταίο έβαλε τον 21χρονο σε σκέψεις, οπότε ο Mobley τοποθέτησε στο αυτοκίνητο μια συσκευή GPS.

«Παρακολούθησα την πορεία του και είδα πως κάποιο άλλο άτομο οδηγούσε το αυτοκίνητο, το οποίο δεν γνωρίζω», είπε στο Local10. Οι αρχές αναφέρουν ότι το Miami Auto Mall επέστρεψε το SUV στον προηγούμενο ιδιοκτήτη του, αφού δεν μπόρεσε να βρει τα μετρητά για να πληρώσει τον πωλητή.

Αποτέλεσμα; Αντί να είναι καταενθουσιασμένος για το καινούργιο του Jeep, ο 21χρονος Mobley είναι 30.000 δολάρια «μέσα», ενώ κάποιος άλλος οδηγεί το αυτοκίνητο για το οποίο πλήρωσε.

«Το γνώριζαν αυτό όλο αυτό το διάστημα και απλώς μου λένε ψέματα κατάμουτρα, λέγοντας: “Θα το έχουμε πίσω σε τρεις με τέσσερις μέρες”. Δεν σχεδίαζαν ποτέ να το επιστρέψουν».

Το Τμήμα Οδικής Ασφάλειας και Μηχανοκίνητων Οχημάτων της Φλόριντα αναφέρει ότι το Miami Auto Mall βρίσκεται τώρα υπό διερεύνηση και έχει ήδη εννέα καταγγελίες εναντίον του. Οι αστυνομικοί έχουν επίσης διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση στους ντετέκτιβ της μονάδας οικονομικών εγκλημάτων.

Το Miami Auto Mall αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση και μάλιστα κάλεσε την αστυνομία όταν δημοσιογράφοι πήγαν εκεί για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση.

Τι κρατάμε: