Απελευθερώνονται θέσεις parking στον Δήμο Αθηναίων – Τι έχει συμβεί;

Έως και 1000 χώροι στάθμευσης θα ανακτηθούν μέχρι το τέλος του έτους από την μεγάλη επιχείρηση του Δήμου Αθηναίων και της Διεύθυνσης Καθαριότητας

Από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έχει ξεκινήσει μια από τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων που έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια ο Δήμος Αθηναίων, με τη Διεύθυνση Καθαριότητας να δίνει προτεραιότητα στο κέντρο της πόλης. Η πρωτοβουλία στοχεύει στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών, στη μείωση των εστιών ρύπανσης και στην απελευθέρωση πολύτιμου χώρου στάθμευσης.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, η διαδικασία ξεκινά από την 1η και 2η Δημοτική Κοινότητα, όπου προβλέπεται να απομακρυνθούν περίπου 400 δίκυκλα. Η δράση θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη την πόλη, με τελικό στόχο την άρση 1.000 εγκαταλελειμμένων δικύκλων μέχρι το τέλος της χρονιάς. Όπως τόνισε ο ίδιος, οι παρεμβάσεις αυτές, αν και μικρές σε κλίμακα, συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της εικόνας και της λειτουργικότητας του δημόσιου χώρου.

Από την πλευρά της, η Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, Ρωξάνη Μπέη, σημείωσε πως η προσπάθεια αυτή αποτέλεσε προτεραιότητα εδώ και καιρό. Προηγήθηκε ο πλειστηριασμός 1.800 παλιών δικύκλων που βρίσκονταν για χρόνια στην αποθήκη του δήμου, γεγονός που απελευθέρωσε χώρο και επέτρεψε την έναρξη νέου κύκλου απομακρύνσεων. Η ίδια υπογράμμισε ότι στόχος είναι να ολοκληρωθεί ένας συνολικός «καθαρισμός» σε όλες τις γειτονιές, περιορίζοντας ένα χρόνιο πρόβλημα που δημιουργεί ακαταστασία και ρύπανση.

Η διαδικασία απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων δικύκλων

Η αρμόδια υπηρεσία ακολουθεί μια συγκεκριμένη και τυποποιημένη διαδικασία για κάθε δίκυκλο:

Εντοπισμός του οχήματος στον δρόμο.

Καταγραφή και επικόλληση αυτοκόλλητου , εφόσον παραμένει αμετακίνητο επί 15 ημέρες.

Διασταύρωση στοιχείων ιδιοκτησίας μέσω του Υπουργείου Μεταφορών.

Ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των σωμάτων ασφαλείας.

Αποστολή συστημένης επιστολής στον ιδιοκτήτη.

Άρση του δικύκλου μετά από 20 ημέρες από τη σήμανση, εφόσον παραμένει στο ίδιο σημείο.

Αναγγελία στη ΔΔΔΥ και προγραμματισμός παράδοσης.

Οι εντατικοί ρυθμοί της επιχείρησης θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες, καλύπτοντας σταδιακά όλες τις δημοτικές κοινότητες της Αθήνας.

Τι κρατάμε

Μαζική επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων δικύκλων από το κέντρο.

Στόχος η άρση 1.000 οχημάτων έως το τέλος του 2024.

Απελευθέρωση χώρων στάθμευσης και μείωση εστιών ρύπανσης.

Προηγήθηκε ο πλειστηριασμός 1.800 παλιών δικύκλων για εξοικονόμηση χώρου.

Η επιχείρηση θα επεκταθεί σε όλες τις δημοτικές κοινότητες της πόλης.

