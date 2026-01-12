Απεργία: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβάνε τα ταξί στην Αθήνα – Ο λόγος

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα για 48 ώρες, με τους οδηγούς να προειδοποιούν πως θα ακολουθήσουν κι άλλες κινητοποιήσεις
Οι επαγγελματίες οδηγοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη (13-14/01) στην Αθήνα. Η απόφαση για την κινητοποίηση λήφθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Κύριο αίτιο της απεργίας είναι η έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, η οποία ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2026.
Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προειδοποιεί ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, ανέφερε ότι οι κινητοποιήσεις που ξεκινούν την Τρίτη 13 Ιανουαρίου θα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό, ενώ υπογράμμισε ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί αναμένεται να συνεδριάσει, δίνοντας ενδεχομένως πανελλαδικό χαρακτήρα στην απεργία.
Ο κ. Λυμπερόπουλος επισήμανε ότι οι οδηγοί ταξί δεν αγωνίζονται για συντεχνιακά αιτήματα, αλλά για τη διατήρηση της δουλειάς τους, την οποία θεωρούν κοινωνική προσφορά στο πλαίσιο της δημόσιας μεταφοράς και με συγκεκριμένους κανόνες λειτουργίας.
