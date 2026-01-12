Απεργία: Χειρόφρενο για 48 ώρες τραβάνε τα ταξί στην Αθήνα – Ο λόγος

Χωρίς ταξί θα μείνει η Αθήνα για 48 ώρες, με τους οδηγούς να προειδοποιούν πως θα ακολουθήσουν κι άλλες κινητοποιήσεις

Οι επαγγελματίες οδηγοί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 48ωρη απεργία την Τρίτη και την Τετάρτη (13-14/01) στην Αθήνα. Η απόφαση για την κινητοποίηση λήφθηκε κατά πλειοψηφία στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου. Κύριο αίτιο της απεργίας είναι η έντονη αντίδραση του κλάδου στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης στα ταξί, η οποία ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου 2026.