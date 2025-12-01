quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες

ΔΕΥΤΕΡΑ | 01.12.2025
Autotypos Team
apergia-choris-taxi-i-chora-gia-2-imeres-antistekontai-stin-ilektrokinisi-oi-idioktites-705869

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι ιδιοκτήτες ταξί, διεκδικώντας αναβολή της ηλεκτροκίνησης με νέα 48ωρη απεργία

Οι ιδιοκτήτες ταξί προκηρύσσουν 48ωρη απεργία στις 2-3 Δεκεμβρίου, ζητώντας την αναβολή της ηλεκτροκίνησης και άλλα μέτρα στήριξης. Η απόφαση έρχεται μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, η οποία τόνισε ότι ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του και εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία.

Κύριο αίτημα των ιδιοκτητών ταξί είναι να μην εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ζητώντας παράλληλα την παράταση της υποχρέωσης έως το 2035.

Ταξί «Πράσινα ΤΑΞΙ»: 22.500 ευρώ για την αντικατάσταση παλαιών ταξί - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις - Ποιοι οι ωφελούμενοι

Άλλα αιτήματα περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές, την αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια, καθώς και την επανεξέταση της εισόδου των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ επισημαίνει ότι τα βασικά προβλήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας των μελών της παραμένουν χωρίς λύση, παρά τα πολλά νομοσχέδια και τις συνεχείς παρατάσεις χρόνου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν απαντήσεις από το Υπουργείο Μεταφορών, η ομοσπονδία δηλώνει ότι θα συνεχίσει με κινήσεις διαρκείας.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα, ενώ το Προεδρείο της ΠΟΕΙΑΤΑ προγραμματίζει συνάντηση με τους επικεφαλής των παρατάξεων και το υπουργείο για περαιτέρω συζητήσεις.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Όλες οι ειδήσεις

Νέα έκθεση: Το πιο ελαττωματικό αυτοκίνητο της αγοράς είναι ένα best-seller

Full Hybrid B-SUV με 204 PS, πραγματική κατανάλωση 4,6 lt/100km και 12 χρόνια εγγύηση – Τιμή από 22.990 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Οι Ιάπωνες χάνουν την Νοτιοανατολική Ασία – Η Ινδία γίνεται το νέο τους «στοίχημα»

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Απεργία#Ελλάδα#ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα#ταξί
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

nea-48ori-apergia-taxi-tin-epomeni-evdomada-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

26.11.2025

Νέα 48ωρη απεργία ΤΑΞΙ την επόμενη εβδομάδα
apergia-14-oktovriou-pos-tha-kinithoun-metro-leoforeia-proastiakos-kai-ploia-739297

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

13.10.2025

Απεργία 14 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία, προαστιακός και πλοία
apergia-simera-1-oktovriou-pos-tha-kinithoun-ta-mesa-metaforas-727897

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.10.2025

Απεργία σήμερα 1 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς
pos-tha-kinithoun-ola-ta-mesa-avrio-1-oktovriou-panelladiki-apergia-704442

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

30.09.2025

Πώς θα κινηθούν όλα τα μέσα αύριο, 1 Οκτωβρίου – Πανελλαδική απεργία
apergia-sta-taxi-stin-attiki-pote-tha-travixoun-cheirofreno-637614

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

08.09.2025

Απεργία στα ταξί στην Αττική: Πότε θα τραβήξουν χειρόφρενο;
48ori-apergia-taxi-stin-attiki-stis-9-kai-10-septemvriou-antiparathesi-me-ta-idiotika-van-729661

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

06.09.2025

48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 9 και 10 Σεπτεμβρίου – Αντιπαράθεση με τα ιδιωτικά βαν

Πρόσφατες Ειδήσεις