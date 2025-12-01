Απεργία: Χωρίς ταξί η χώρα για 2 ημέρες – Αντιστέκονται στην ηλεκτροκίνηση οι ιδιοκτήτες

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι ιδιοκτήτες ταξί, διεκδικώντας αναβολή της ηλεκτροκίνησης με νέα 48ωρη απεργία

Οι ιδιοκτήτες ταξί προκηρύσσουν 48ωρη απεργία στις 2-3 Δεκεμβρίου, ζητώντας την αναβολή της ηλεκτροκίνησης και άλλα μέτρα στήριξης. Η απόφαση έρχεται μετά από συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ομοσπονδίας, η οποία τόνισε ότι ο κλάδος έχει φτάσει στα όριά του και εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια διαλόγου με τα αρμόδια υπουργεία.

Κύριο αίτημα των ιδιοκτητών ταξί είναι να μην εφαρμοστεί από 1η Ιανουαρίου 2026 η υποχρεωτική μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, ζητώντας παράλληλα την παράταση της υποχρέωσης έως το 2035.

Άλλα αιτήματα περιλαμβάνουν την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού από πολυεθνικές εφαρμογές, την αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος σε όλη την επικράτεια, καθώς και την επανεξέταση της εισόδου των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.

Η ΠΟΕΙΑΤΑ επισημαίνει ότι τα βασικά προβλήματα βιωσιμότητας και καθημερινότητας των μελών της παραμένουν χωρίς λύση, παρά τα πολλά νομοσχέδια και τις συνεχείς παρατάσεις χρόνου. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν απαντήσεις από το Υπουργείο Μεταφορών, η ομοσπονδία δηλώνει ότι θα συνεχίσει με κινήσεις διαρκείας.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τις μετακινήσεις σε όλη τη χώρα, ενώ το Προεδρείο της ΠΟΕΙΑΤΑ προγραμματίζει συνάντηση με τους επικεφαλής των παρατάξεων και το υπουργείο για περαιτέρω συζητήσεις.