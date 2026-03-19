EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απεργία: Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι πρατηριούχοι – Σε ποια πόλη τα βενζινάδικα κατεβάζουν ρολά

ΠΕΜΠΤΗ | 19.03.2026
Autotypos Team
apergia-etoimoi-gia-kinitopoiiseis-oi-pratiriouchoi-se-poia-poli-ta-venzinadika-katevazoun-rola-633121

Για απεργία ετοιμάζονται οι πρατηριούχοι, αντιδρώντας στο πλαφόν που επιβάλει η κυβέρνηση στα βενζινάδικα

Έτοιμοι για απεργία εμφανίζονται οι εργαζόμενοι σε βενζινάδικα, ως αντίδραση στο πλαφόν για το ανώτατο επιτρεπτό κέρδος που θέσπισε η κυβέρνηση – Ανησυχία για τις τιμές της βενζίνης που συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

τιμή βενζίνης

Κρίσιμη συνάντηση με την κυβέρνηση

Η απόφαση για το αν και πότε θα προχωρήσουν σε απεργιακές δράσεις θα εξαρτηθεί από την έκβαση της προγραμματισμένης συνάντησης με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ήδη, οι πρατηριούχοι στη Λέσβο έχουν κλείσει τα πρατήριά τους, δηλώνοντας ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας και καταγγέλλοντας την εφαρμογή ενός «παράλογου» και «λανθασμένα υπολογισμένου» πλαφόν, που πλήττει αποκλειστικά τα κέρδη των πρατηρίων.

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση με συμμετοχή 31 ενώσεων από όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει πρόθεση για κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν υπάρχει ενιαία στάση παντού. Σε νησιωτικές περιοχές όπως η Κρήτη και η Μυτιλήνη, οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις προχωρούν τοπικά και σταδιακά.

Η ίδια εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του πλαφόν, ζητώντας να ισχύει σε όλα τα στάδια της αλυσίδας – από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες μέχρι τα πρατήρια. «Αισθανόμαστε ότι λειτουργούμε ως φοροεισπράκτορες του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις τιμές, η Μαρία Ζάγκα επισήμανε ότι οι υψηλότερες καταγράφονται σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Κως, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους και της ανάγκης προμήθειας μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων.


Στην Αττική, η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, με την αγορά να παραμένει ασταθής και να απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο κίνησης.

Πηγή: EleftherosTypos.gr

Δείτε επίσης

kafsima-sok-kai-fovoi-gia-louketo-sta-venzinadika-erchetai-ekrixi-me-apergies-796642

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.03.2026

Καύσιμα-σοκ και φόβοι για «λουκέτο» στα βενζινάδικα: Έρχεται έκρηξη με απεργίες
apergia-taxi-synechizoun-me-sikomeno-cheirofreno-kai-simera-tetarti-ti-dilonoun-oi-odigoi-756565

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.03.2026

Απεργία Ταξί: Συνεχίζουν με σηκωμένο χειρόφρενο και σήμερα, Τετάρτη – Τι δηλώνουν οι οδηγοί;
nea-apergia-taxi-cheirofreno-apo-avrio-triti-17-martiou-796344

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.03.2026

Νέα απεργία Ταξί: Χειρόφρενο από αύριο Τρίτη 17 Μαρτίου
synechizetai-i-apergia-sta-taxi-gia-apergies-diarkeias-kanoun-logo-oi-odigoi-705869

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.02.2026

Συνεχίζεται η απεργία στα Ταξί – Για απεργίες διαρκείας κάνουν λόγο οι οδηγοί
nea-apergia-taxi-pote-travane-cheirofreno-stin-attiki-789459

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.02.2026

Νέα απεργία Ταξί: Πότε τραβάνε χειρόφρενο στην Αττική
taxi-pote-xekina-i-nea-48ori-apergia-synechizetai-i-antistasi-stin-ilektrokinisi-729661

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

02.02.2026

Ταξί: Πότε ξεκινά η νέα 48ωρη απεργία – Συνεχίζεται η αντίσταση στην ηλεκτροκίνηση

Πρόσφατες Ειδήσεις