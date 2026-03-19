Απεργία: Έτοιμοι για κινητοποιήσεις οι πρατηριούχοι – Σε ποια πόλη τα βενζινάδικα κατεβάζουν ρολά

Για απεργία ετοιμάζονται οι πρατηριούχοι, αντιδρώντας στο πλαφόν που επιβάλει η κυβέρνηση στα βενζινάδικα

Έτοιμοι για απεργία εμφανίζονται οι εργαζόμενοι σε βενζινάδικα, ως αντίδραση στο πλαφόν για το ανώτατο επιτρεπτό κέρδος που θέσπισε η κυβέρνηση – Ανησυχία για τις τιμές της βενζίνης που συνεχίζουν να ανεβαίνουν.

Κρίσιμη συνάντηση με την κυβέρνηση

Η απόφαση για το αν και πότε θα προχωρήσουν σε απεργιακές δράσεις θα εξαρτηθεί από την έκβαση της προγραμματισμένης συνάντησης με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Ήδη, οι πρατηριούχοι στη Λέσβο έχουν κλείσει τα πρατήριά τους, δηλώνοντας ότι έχουν εξαντλήσει κάθε περιθώριο βιωσιμότητας και καταγγέλλοντας την εφαρμογή ενός «παράλογου» και «λανθασμένα υπολογισμένου» πλαφόν, που πλήττει αποκλειστικά τα κέρδη των πρατηρίων.

Η πρόεδρος των Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, ανέφερε πως πραγματοποιήθηκε έκτακτη γενική συνέλευση με συμμετοχή 31 ενώσεων από όλη την Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας ότι υπάρχει πρόθεση για κινητοποιήσεις.

Ωστόσο, όπως τόνισε, δεν υπάρχει ενιαία στάση παντού. Σε νησιωτικές περιοχές όπως η Κρήτη και η Μυτιλήνη, οι αποφάσεις για κινητοποιήσεις προχωρούν τοπικά και σταδιακά.

Η ίδια εξέφρασε τη διαφωνία της σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του πλαφόν, ζητώντας να ισχύει σε όλα τα στάδια της αλυσίδας – από τα διυλιστήρια και τις εταιρείες μέχρι τα πρατήρια. «Αισθανόμαστε ότι λειτουργούμε ως φοροεισπράκτορες του κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσον αφορά τις τιμές, η Μαρία Ζάγκα επισήμανε ότι οι υψηλότερες καταγράφονται σε νησιωτικές περιοχές, όπως η Κως, λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους και της ανάγκης προμήθειας μεγάλων ποσοτήτων καυσίμων.

Στην Αττική, η τιμή της βενζίνης έχει φτάσει ή ξεπεράσει τα 2 ευρώ ανά λίτρο, με την αγορά να παραμένει ασταθής και να απαιτεί σημαντικό κεφάλαιο κίνησης.

Πηγή: EleftherosTypos.gr