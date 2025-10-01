quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απεργία σήμερα 1 Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

ΤΕΤΑΡΤΗ | 01.10.2025
Autotypos team
apergia-simera-1-oktovriou-pos-tha-kinithoun-ta-mesa-metaforas-727897

Πανελλαδική απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Δες πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός, λεωφορεία, τρόλεϊ και ταξί, ποιες ώρες θα λειτουργήσουν και ποια είναι τα αιτήματα των εργαζομένων.

Μεγάλη ταλαιπωρία αναμένεται σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο να γίνουν μετ’ εμποδίων.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

  • Λεωφορεία και τρόλεϊ: Θα κυκλοφορήσουν μόνο από 09:00 έως 21:00. Στις υπόλοιπες ώρες (έναρξη βάρδιας – 09:00 και 21:00 έως λήξη) οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας.
  • Μετρό (Γραμμές 2 & 3) και Ηλεκτρικός (Γραμμή 1): Θα λειτουργήσουν από 09:00 έως 17:00, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.
  • Λεωφορειακές γραμμές ΣΥΝΚΑ (Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής): Θα κινηθούν κανονικά, όπως κάθε μέρα.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι αγωνίζονται για ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, αλλά και για την αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων, ζητώντας κατάργηση των αντεργατικών ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών.

Τα αιτήματα της απεργίας

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα σωματεία ζητούν:

  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο, που θεωρούν ότι οδηγεί σε εξάντληση των εργαζομένων.
  • Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 37,5 ώρες, όπως ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης.
  • Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο που ίσχυε πριν το 2012.

Συμμετοχή και από τα Ταξί

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε αποχή από την εργασία, ζητώντας καλύτερες συνθήκες και αντίδραση στις νέες ρυθμίσεις που θεωρούν ότι πλήττουν τον κλάδο.

Τι κρατάμε;

  • Μετρό και Ηλεκτρικός: θα λειτουργούν μόνο 09:00 – 17:00.
  • Λεωφορεία και τρόλεϊ: σε δρομολόγια 09:00 – 21:00.
  • Ταξί: καθολική συμμετοχή στην απεργία.
  • Κεντρικό αίτημα των σωματείων: να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για το 13ωρο και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις.

Νέος ΚΟΚ: Είναι παράνομο να χρησιμοποιήσω το κινητό μου όταν σταματάω στο φανάρι;

Δοκιμάζουμε την εξωφρενική Ferrari F80: Είναι η καλύτερη Ferrari όλων των εποχών;

Τα 5+1 προσιτά compact SUV με το μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ – Τιμές από 18.950 ευρώ

