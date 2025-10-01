Πανελλαδική απεργία σήμερα 1η Οκτωβρίου: Δες πώς θα κινηθούν Μετρό, Ηλεκτρικός, λεωφορεία, τρόλεϊ και ταξί, ποιες ώρες θα λειτουργήσουν και ποια είναι τα αιτήματα των εργαζομένων.

Μεγάλη ταλαιπωρία αναμένεται σήμερα Τετάρτη 1 Οκτωβρίου, λόγω της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις στο Λεκανοπέδιο να γίνουν μετ’ εμποδίων.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Θα κυκλοφορήσουν μόνο από 09:00 έως 21:00. Στις υπόλοιπες ώρες (έναρξη βάρδιας – 09:00 και 21:00 έως λήξη) οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας.

Θα κυκλοφορήσουν μόνο από 09:00 έως 21:00. Στις υπόλοιπες ώρες (έναρξη βάρδιας – 09:00 και 21:00 έως λήξη) οι εργαζόμενοι θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας. Μετρό (Γραμμές 2 & 3) και Ηλεκτρικός (Γραμμή 1): Θα λειτουργήσουν από 09:00 έως 17:00, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια.

Θα λειτουργήσουν από 09:00 έως 17:00, ώστε να εξυπηρετηθούν οι πολίτες που θα συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια. Λεωφορειακές γραμμές ΣΥΝΚΑ (Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής): Θα κινηθούν κανονικά, όπως κάθε μέρα.

Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι αγωνίζονται για ασφαλείς και αξιόπιστες συγκοινωνίες, αλλά και για την αποκατάσταση των Συλλογικών Συμβάσεων, ζητώντας κατάργηση των αντεργατικών ρυθμίσεων των προηγούμενων ετών.

Τα αιτήματα της απεργίας

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, τα σωματεία ζητούν:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο , που θεωρούν ότι οδηγεί σε εξάντληση των εργαζομένων.

, που θεωρούν ότι οδηγεί σε εξάντληση των εργαζομένων. Μείωση του εβδομαδιαίου ωραρίου στις 37,5 ώρες , όπως ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης.

, όπως ήδη εφαρμόζεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης. Επαναφορά των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο που ίσχυε πριν το 2012.

Συμμετοχή και από τα Ταξί

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί. Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε αποχή από την εργασία, ζητώντας καλύτερες συνθήκες και αντίδραση στις νέες ρυθμίσεις που θεωρούν ότι πλήττουν τον κλάδο.

Τι κρατάμε;

Μετρό και Ηλεκτρικός: θα λειτουργούν μόνο 09:00 – 17:00.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: σε δρομολόγια 09:00 – 21:00.

Ταξί: καθολική συμμετοχή στην απεργία.

Κεντρικό αίτημα των σωματείων: να μην προχωρήσει το νομοσχέδιο για το 13ωρο και να επανέλθουν οι συλλογικές συμβάσεις.

