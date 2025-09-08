Απεργία στα ταξί στην Αττική: Πότε θα τραβήξουν χειρόφρενο;

Από τις 6 π.μ. της Τρίτης 9/9 έως την Πέμπτη, οι οδηγοί ταξί στην Αττική προχωρούν σε 48ωρη απεργία. Δες γιατί αντιδρούν και τι ζητούν.

Χωρίς ταξί η Αττική την Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου λόγω 48ωρης απεργίας.

Αντίδραση στην ΚΥΑ 134328/2025 που αφορά τις μετακινήσεις με VAN.

Το ΣΑΤΑ κάνει λόγο για επίθεση στα δικαιώματα των οδηγών και ευνοϊκή πολιτική υπέρ πολυεθνικών.

Καλείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη στις 10 π.μ. έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου.

Το ΣΑΤΑ ζητά στήριξη από όλους τους κλάδους ταξί πανελλαδικά.

48ωρη απεργία: Χωρίς ταξί η Αττική

Ακινητοποιημένα θα παραμείνουν τα ταξί στην Αττική από τις 6 π.μ. της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου έως τις 6 π.μ. της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου, καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) έχει προκηρύξει 48ωρη απεργία.

Η κινητοποίηση αποτελεί αντίδραση στη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 134328/20-8-2025, η οποία –σύμφωνα με το ΣΑΤΑ– επιτρέπει τη λειτουργία αστικών μετακινήσεων με VAN και ευνοεί τις πολυεθνικές και τις ψηφιακές πλατφόρμες, πλήττοντας τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες του κλάδου.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και αιτήματα

Το ΣΑΤΑ έχει καλέσει τους οδηγούς ταξί σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 10 π.μ. μπροστά στα γραφεία του Συνδικάτου. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η ΚΥΑ έρχεται σε μια περίοδο αυξημένων πιέσεων για τον κλάδο και συνιστά “βίαιη επίθεση” στο δικαίωμα στην εργασία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΤΑ αποφάσισε την απεργία στις 2 Σεπτεμβρίου 2025, με την υποστήριξη σχεδόν όλων των μελών.

Οι βασικές διεκδικήσεις του ΣΑΤΑ είναι:

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025

Τερματισμός της ασυδοσίας των πολυεθνικών και των ψηφιακών πλατφορμών

Στήριξη του επαγγελματία οδηγού ταξί και αντίσταση στη διάλυση του κλάδου

Δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμός στους εργαζόμενους

Άμεση επίλυση χρόνιων προβλημάτων που σχετίζονται με: τη χρήση λεωφορειολωρίδων την υποχρεωτική ηλεκτροκίνηση από 1/1/2026 τον αθέμιτο ανταγωνισμό την υπερβολική φορολογική επιβάρυνση



«Δεν είναι μόνο αγώνας των ταξιτζήδων»

Το Συνδικάτο τονίζει ότι ο αγώνας δεν περιορίζεται μόνο στα στενά όρια του κλάδου, αλλά αφορά και τη Δημοκρατία, την αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στην εργασία και την ποιότητα των παρεχόμενων μετακινήσεων προς το επιβατικό κοινό.

Η απεργία αποτελεί επίσης κάλεσμα ενότητας προς όλα τα ταξί σωματεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και τα νησιά, καθώς –όπως υπογραμμίζει το ΣΑΤΑ– η απειλή είναι κοινή σε πανελλαδικό επίπεδο.

Τι κρατάμε;

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί για 48 ώρες λόγω της απεργίας των επαγγελματιών οδηγών.

Το ΣΑΤΑ αντιδρά στην ΚΥΑ 134328/2025 , κάνοντας λόγο για ευνοϊκή μεταχείριση των πολυεθνικών .

Η κινητοποίηση περιλαμβάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας και διεκδίκηση σειράς αιτημάτων για τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος.

Το Συνδικάτο καλεί σε συστράτευση σωματεία σε όλη την Ελλάδα, τονίζοντας πως ο αγώνας αφορά και το δημοκρατικό δικαίωμα στην εργασία.

