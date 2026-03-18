Συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη, η απεργία των ταξί σε όλη την Ελλάδα. Τι ζητούν οι οδηγοί και τι ισχύει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χωρίς ταξί παραμένουν και σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, πολλές περιοχές της χώρας, καθώς οι επαγγελματίες οδηγοί συνεχίζουν τις πανελλαδικές κινητοποιήσεις τους όσο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το βασικό μήνυμα από την πλευρά του κλάδου είναι ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν όσο παραμένουν στο τραπέζι διατάξεις που, όπως υποστηρίζουν οι ίδιοι, επηρεάζουν άμεσα τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος και αλλάζουν τους όρους λειτουργίας της αγοράς.

Γιατί συνεχίζεται η απεργία

Οι οδηγοί ταξί εκφράζουν τη διαφωνία τους σε τρία βασικά πεδία του νομοσχεδίου.

Το πρώτο αφορά την υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης για τα επαγγελματικά οχήματα, χωρίς να προβλέπεται, όπως λένε, η αναγκαία παράταση.

Το δεύτερο αφορά διατάξεις που , κατά την άποψή τους, ευνοούν τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό , δημιουργώντας όρους αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των ταξί.

Το τρίτο σχετίζεται με αλλαγές που αφορούν την ειδική άδεια και τις παραβάσεις που συνδέονται με αυτή, αλλά και ζητήματα που αγγίζουν το ποινικό μητρώο των επαγγελματιών οδηγών.

Τι δηλώνει η ΠΟΕΙΑΤΑ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί ξεκαθαρίζει ότι η απεργία συνεχίζεται και σήμερα πανελλαδικά, με τους εκπροσώπους των φορέων του κλάδου να καταθέτουν προτάσεις και να επιδιώκουν αλλαγές στο υπό συζήτηση πλαίσιο.

Η ομοσπονδία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη χθεσινή συμμετοχή, την οποία παρουσιάζει ως απόδειξη συσπείρωσης του κλάδου απέναντι σε ένα νομοσχέδιο που, όπως υποστηρίζει, περιέχει ρυθμίσεις με σοβαρές επιπτώσεις για το επάγγελμα.

Η βασική θέση που διατυπώνεται είναι ότι οι επαγγελματίες του ταξί διεκδικούν τη δυνατότητα να συνεχίσουν να εργάζονται με όρους βιωσιμότητας και ασφάλειας.

Η θέση του ΣΑΤΑ στην Αττική

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής, το οποίο τονίζει ότι οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν όσο εξελίσσεται η συζήτηση του νομοσχεδίου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι το νέο πλαίσιο:

υποβαθμίζει το έργο των ταξί

ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό

νομιμοποιεί την πειρατεία

δημιουργεί συνθήκες ανασφάλειας για τους επαγγελματίες οδηγούς

Παράλληλα, καλεί τα μέλη του κλάδου να παραμείνουν ενωμένα και να συνεχίσουν τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις.

Τι ισχύει για το επιβατικό κοινό

Για το επιβατικό κοινό, το ΣΑΤΑ έχει γνωστοποιήσει ότι, αυστηρά και μόνο για έκτακτα περιστατικά υγείας και για ευπαθείς ομάδες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στους Συνεταιρισμούς Ράδιο Ταξί.

Όπως έχει γίνει γνωστό, τα οχήματα που θα εξυπηρετούν αυτές τις περιπτώσεις θα έχουν ειδική ευκρινή σήμανση στο εμπρόσθιο τζάμι.

Χωρίς ταξί και η Θεσσαλονίκη

Η απεργία συνεχίζεται και στη Θεσσαλονίκη, με το Σωματείο «ΕΡΜΗΣ» να συμμετέχει στη νέα 24ωρη κινητοποίηση του κλάδου.

Σύμφωνα με τη σχετική θέση του σωματείου, το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή δεν ικανοποιεί τον κλάδο στα βασικά αιτήματά του. Για σήμερα, Τετάρτη, έχει προγραμματιστεί συζήτηση με τους φορείς του χώρου, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων της Θεσσαλονίκης μαζί με την ΠΟΕΙΑΤΑ και το ΣΑΤΑ.

Τι κρατάμε;

Η απεργία των ταξί συνεχίζεται και σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου

Οι κινητοποιήσεις θα διαρκέσουν όσο συζητείται το νομοσχέδιο στη Βουλή

Οι βασικές αντιδράσεις αφορούν ηλεκτροκίνηση, Ε.Ι.Χ. με οδηγό, ειδικές άδειες και ζητήματα ποινικού μητρώου

Στην Αθήνα προβλέπονται μόνο εξυπηρετήσεις για έκτακτα περιστατικά υγείας και ευπαθείς ομάδες μέσω Ράδιο Ταξί

Η απεργία συνεχίζεται και στη Θεσσαλονίκη, με συμμετοχή του σωματείου ΕΡΜΗΣ

Πηγές: Κείμενο είδησης που παρατέθηκε από τον χρήστη.