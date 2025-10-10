Η Γιορτή της Σελήνης συνέπεσε φέτος με την Εθνική Ημέρα στην Κίνα, προκαλώντας μαζικές μετακινήσεις — πάνω από 888 εκατομμύρια ταξίδια και τεράστιο μποτιλιάρισμασε σταθμούς διοδίων

Η Γιορτή της Σελήνης, μία από τις πιο σημαντικές γιορτές οικογενειακής επανένωσης στην Κίνα, συνέπεσε φέτος με τις αργίες της Εθνικής Ημέρας, επεκτείνοντας τις διακοπές από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι, όταν η αργία είχε διαρκέσει μία ημέρα λιγότερο.

Κυκλοφοριακό χάος και μποτιλιάρισμα-ρεκόρ

Το τεράστιο μποτιλιάρισμαστον σταθμό διοδίων του Γουζουάνγκ προκάλεσε αναστάτωση και θύμισε σε πολλούς οδηγούς την αυξημένη κίνηση της περιόδου του κινεζικού Νέου Έτους. Εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα βρέθηκαν ακινητοποιημένα για ώρες, καθώς η μαζική επιστροφή των εκδρομέων δημιούργησε πρωτοφανή συμφόρηση στο εθνικό οδικό δίκτυο.

The worst traffic jam ever in China (and possibly in the wolrd) was reported on August 14, 2010. It lasted 12 days and stretched over 100 km. This jam started when a number of heavy trucks and cars tried to cross the Beijing-Tibet Expressway. pic.twitter.com/VYbJBSjLO1 — Mr Commonsense (@fopminui) October 9, 2025

Μνήμες από το ιστορικό μποτιλιάρισμα του 2010

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Το 2010, σημειώθηκε ένα από τα χειρότερα μποτιλιαρίσματα στην ιστορία, όταν κυκλοφοριακή συμφόρηση διάρκειας 12 ημερών παρέλυσε την εθνική οδό Πεκίνου – Θιβέτ. Στις 14 Αυγούστου 2010, μια σειρά από βλάβες σε φορτηγά προκάλεσε ουρές άνω των 100 χιλιομέτρων, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες εγκλωβισμένους για σχεδόν δύο εβδομάδες.

In China, traffic caused by people returning home after the holiday was captured. pic.twitter.com/VmwQmKDS3S — Tansu Yegen (@TansuYegen) October 9, 2025

Μια περίοδος εορτασμού και δοκιμασίας Παρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα, η ενοποιημένη αργία θεωρείται οικονομική και κοινωνική «ανάσα» για εκατομμύρια πολίτες, καθώς προσφέρει την ευκαιρία για ταξίδια, αναψυχή και οικογενειακές συναντήσεις. Ωστόσο, η τεράστια εσωτερική μετακίνηση αναδεικνύει και τις προκλήσεις των υποδομών της Κίνας, σε μια εποχή όπου η αστικοποίηση και ο τουρισμός αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.

