EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απίστευτες εικόνες από την Κίνα: Το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα όλων των εποχών, αυτοκίνητα κολλημένα στην κίνηση έως και 24 ώρες!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.10.2025
AutoTypos Team
apisteftes-eikones-apo-tin-kina-to-megalytero-botiliarisma-olon-ton-epochon-aftokinita-kollimena-stin-kinisi-eos-kai-24-ores-778775

Η Γιορτή της Σελήνης συνέπεσε φέτος με την Εθνική Ημέρα στην Κίνα, προκαλώντας μαζικές μετακινήσεις — πάνω από 888 εκατομμύρια ταξίδια και τεράστιο μποτιλιάρισμασε σταθμούς διοδίων

Η Γιορτή της Σελήνης, μία από τις πιο σημαντικές γιορτές οικογενειακής επανένωσης στην Κίνα, συνέπεσε φέτος με τις αργίες της Εθνικής Ημέρας, επεκτείνοντας τις διακοπές από την 1η έως την 8η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, πραγματοποιήθηκαν φέτος περίπου 888 εκατομμύρια ταξίδια, έναντι 765 εκατομμυρίων πέρυσι, όταν η αργία είχε διαρκέσει μία ημέρα λιγότερο.

Κυκλοφοριακό χάος και μποτιλιάρισμα-ρεκόρ

Το τεράστιο μποτιλιάρισμαστον σταθμό διοδίων του Γουζουάνγκ προκάλεσε αναστάτωση και θύμισε σε πολλούς οδηγούς την αυξημένη κίνηση της περιόδου του κινεζικού Νέου Έτους. Εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα βρέθηκαν ακινητοποιημένα για ώρες, καθώς η μαζική επιστροφή των εκδρομέων δημιούργησε πρωτοφανή συμφόρηση στο εθνικό οδικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού της Κίνας, πραγματοποιήθηκαν περίπου 888 εκατομμύρια μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φετινών διακοπών, σε σύγκριση με 765 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά.

Μνήμες από το ιστορικό μποτιλιάρισμα του 2010

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίνα αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα. Το 2010, σημειώθηκε ένα από τα χειρότερα μποτιλιαρίσματα στην ιστορία, όταν κυκλοφοριακή συμφόρηση διάρκειας 12 ημερών παρέλυσε την εθνική οδό Πεκίνου – Θιβέτ. Στις 14 Αυγούστου 2010, μια σειρά από βλάβες σε φορτηγά προκάλεσε ουρές άνω των 100 χιλιομέτρων, αφήνοντας χιλιάδες οδηγούς και επιβάτες εγκλωβισμένους για σχεδόν δύο εβδομάδες.

 

Μια περίοδος εορτασμού και δοκιμασίας

Παρά τα κυκλοφοριακά προβλήματα, η ενοποιημένη αργία θεωρείται οικονομική και κοινωνική «ανάσα» για εκατομμύρια πολίτες, καθώς προσφέρει την ευκαιρία για ταξίδια, αναψυχή και οικογενειακές συναντήσεις. Ωστόσο, η τεράστια εσωτερική μετακίνηση αναδεικνύει και τις προκλήσεις των υποδομών της Κίνας, σε μια εποχή όπου η αστικοποίηση και ο τουρισμός αυξάνονται με ταχείς ρυθμούς.

Το πιο όμορφο Renault που καίει πραγματικά 2,78 ευρώ στα 100 km – Πού θα το δεις από κοντά

Αναλυτικά: Tι ισχύει τελικά με τις «41 κάμερες» της Τροχαίας στην Αττική – Tι λειτουργεί σήμερα και τι έρχεται

Ψηφιακό «μητρώο οχημάτων»: Η πλατφόρμα που “τσιμπάει” παραβάτες για ασφάλεια, ΚΤΕΟ και Τέλη – Δείτε τα πρόστιμα

Πρόσφατες Ειδήσεις