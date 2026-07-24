Απίστευτη εικόνα: Πόνι ταξίδευε με καράβι μέσα σε πορτμπαγκάζ αυτοκινήτου

Απίστευτες εικόνες στην Ιταλία: Πόνι μεταφέρθηκε στριμωγμένο στο πορτμπαγκάζ ενός Citroen C1 μέσα σε πλοίο

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ιταλία ένα περιστατικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας και δείχνει ένα πόνι να μεταφέρεται κάτω από συνθήκες που έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις από φιλοζωικές οργανώσεις και πολίτες. Το περιστατικό σημειώθηκε στις 5 Ιουλίου, κατά τη διάρκεια δρομολογίου πλοίου από το Ποτσουόλι προς την Ίσκια, όταν μια Ελβετίδα τουρίστρια παρατήρησε ότι ένα μικρό πόνι βρισκόταν στριμωγμένο μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός μικρού επιβατικού αυτοκινήτου.

Η τουρίστρια απαθανάτισε τη σκηνή σε φωτογραφία, η οποία στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για τις συνθήκες μεταφοράς του ζώου.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Enrico Rizzi (@enricorizziofficial)

Παρέμβαση ακτιβιστή και καταγγελία στις Αρχές

Σύμφωνα με όσα ανέφερε η ίδια, ενημέρωσε άμεσα το πλήρωμα του πλοίου για την παρουσία του πόνι στο όχημα. Ωστόσο, όπως υποστηρίζει, έλαβε την απάντηση ότι το προσωπικό γνώριζε ήδη πως το ζώο βρισκόταν εκεί, χωρίς να υπάρξει κάποια περαιτέρω ενέργεια. Η υπόθεση πήρε μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο γνωστός Ιταλός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των ζώων, Enrico Rizzi, δημοσίευσε σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο ίδιος εξέφρασε σοβαρά ερωτήματα για το πώς επετράπη η μεταφορά του πόνι υπό αυτές τις συνθήκες, χωρίς να υπάρξει παρέμβαση είτε από το προσωπικό του πλοίου είτε από τις αρμόδιες Αρχές. Παράλληλα, ο Rizzi προχώρησε στην υποβολή επίσημης καταγγελίας στην αστυνομία του Ποτσουόλι, ζητώντας να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για κακοποίηση ζώου.

Ζητούν να εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης

Θέση για το περιστατικό πήρε και ο Ιταλός βουλευτής, Francesco Emilio Borrelli, ο οποίος κάλεσε τις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίσουν τον ιδιοκτήτη του πόνι και να εξετάσουν ακόμη και την απομάκρυνση του ζώου από την κατοχή του, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν διασφαλίζονται οι συνθήκες ευζωίας του.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην Ιταλία, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερους ελέγχους στις μεταφορές ζώων και την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού, ώστε να διαπιστωθεί αν παραβιάστηκαν οι κανόνες που διέπουν την προστασία και τη μεταφορά τους.

Πηγή: EleftherosTypos.gr