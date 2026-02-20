Απίστευτη πρόβλεψη: 250.000 θέσεις εργασίας σε κίνδυνο αν δεν αλλάξουν οι κανόνες των Βρυξελλών

Η πίεση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν αποτελεί πλέον φόβο ή σενάριο αλλά αποτυπώνεται με σκληρούς αριθμούς

Σύμφωνα με την ιταλική Εθνική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας και Προμηθευτών Anfia, τους τελευταίους 15 μήνες έχουν χαθεί 100.000 θέσεις εργασίας στον άμεσο κλάδο (και 230.000 αν συνυπολογιστούν οι συναφείς δραστηριότητες). Εάν δεν υπάρξει αλλαγή πορείας στην πολιτική της ηλεκτρικής μετάβασης, εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κινδυνεύσουν επιπλέον 250.000 θέσεις.

Την εικόνα αυτή παρουσίασε στη Βουλή ο πρόεδρος της Anfia, Roberto Vavassori, κατά τη διάρκεια ακρόασης για το νέο πλαίσιο ενεργειών και αποφάσεων που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κριτική στην πρόταση της Κομισιόν

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ο στόχος μείωσης εκπομπών CO₂ για το 2035. Η πρόταση προβλέπει μείωση 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, αντί για πλήρη εξάλειψη (100%). Κατά τον Vavassori, η προσέγγιση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα αλλά δημιουργεί σύγχυση.

«Πρόκειται για χαμένη ευκαιρία», σημείωσε, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο και υιοθέτηση της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας , δηλαδή να μην επιβάλλεται αποκλειστικά μία τεχνολογική λύση (η αμιγώς ηλεκτρική), αλλά να αναγνωρίζεται ρόλος και σε άλλες επιλογές χαμηλών εκπομπών.

Η Anfia προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει αναθεώρηση, θα ακολουθήσει νέο κύμα απολύσεων. Και όπως τονίζεται, το 95% της νομοθεσίας που επηρεάζει τον κλάδο προέρχεται από τις Βρυξέλλες, γεγονός που καθιστά την Κομισιόν καθοριστικό παράγοντα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους καταναλωτές εξακολουθούν να μην επιλέγουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, στοιχείο που –κατά την ένωση– αποδεικνύει πως η αγορά δεν έχει ακόμη ωριμάσει πλήρως. Επιπλέον, η Ευρώπη παραμένει η μόνη μεγάλη περιφέρεια που δεν έχει ανακτήσει τα επίπεδα παραγωγής προ πανδημίας, χάνοντας περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα σε σχέση με την περίοδο πριν από την Covid-19, ενώ η Κίνα ενισχύει τις εξαγωγές της προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Έκκληση για άμεση δράση

Η Anfia ζητά άμεση ενεργοποίηση των βιοκαυσίμων ως εργαλείο μείωσης εκπομπών και μόνιμη εξαίρεση των μικρών, εξειδικευμένων κατασκευαστών από τους αυστηρούς κανονισμούς CO₂, υποστηρίζοντας ότι η συμβολή τους στις συνολικές εκπομπές είναι αμελητέα. Η αναφορά αφορά κυρίως τις εταιρείες της ιταλικής «Motor Valley», με εμβληματικές μάρκες υψηλών επιδόσεων.

Συνολικά, η ιταλική ένωση υποστηρίζει ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας θα κριθεί από την ικανότητα των Βρυξελλών να ακούσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζοντας απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και ελευθερία επιλογής για τον καταναλωτή.

