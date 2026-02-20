quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
DIGITAL ΕΚΔΟΣΗ (PDF)
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2026 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απίστευτη πρόβλεψη: 250.000 θέσεις εργασίας σε κίνδυνο αν δεν αλλάξουν οι κανόνες των Βρυξελλών

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 20.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
apistefti-provlepsi-250-000-theseis-ergasias-se-kindyno-an-den-allaxoun-oi-kanones-ton-vryxellon-793769

Η πίεση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν αποτελεί πλέον φόβο ή σενάριο αλλά αποτυπώνεται με σκληρούς αριθμούς

Σύμφωνα με την ιταλική Εθνική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας και Προμηθευτών Anfia, τους τελευταίους 15 μήνες έχουν χαθεί 100.000 θέσεις εργασίας στον άμεσο κλάδο (και 230.000 αν συνυπολογιστούν οι συναφείς δραστηριότητες). Εάν δεν υπάρξει αλλαγή πορείας στην πολιτική της ηλεκτρικής μετάβασης, εκτιμάται ότι μέσα στην επόμενη τετραετία θα κινδυνεύσουν επιπλέον 250.000 θέσεις.

Την εικόνα αυτή παρουσίασε στη Βουλή ο πρόεδρος της Anfia, Roberto Vavassori, κατά τη διάρκεια ακρόασης για το νέο πλαίσιο ενεργειών και αποφάσεων που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κριτική στην πρόταση της Κομισιόν

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκεται ο στόχος μείωσης εκπομπών CO₂ για το 2035. Η πρόταση προβλέπει μείωση 90% σε σχέση με τα επίπεδα του 2021, αντί για πλήρη εξάλειψη (100%). Κατά τον Vavassori, η προσέγγιση αυτή δεν λύνει το πρόβλημα αλλά δημιουργεί σύγχυση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Πρόκειται για χαμένη ευκαιρία», σημείωσε, ζητώντας ουσιαστικό διάλογο και υιοθέτηση της αρχής της τεχνολογικής ουδετερότητας , δηλαδή να μην επιβάλλεται αποκλειστικά μία τεχνολογική λύση (η αμιγώς ηλεκτρική), αλλά να αναγνωρίζεται ρόλος και σε άλλες επιλογές χαμηλών εκπομπών.

Η Anfia προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει αναθεώρηση, θα ακολουθήσει νέο κύμα απολύσεων. Και όπως τονίζεται, το 95% της νομοθεσίας που επηρεάζει τον κλάδο προέρχεται από τις Βρυξέλλες, γεγονός που καθιστά την Κομισιόν καθοριστικό παράγοντα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι οκτώ στους δέκα Ευρωπαίους καταναλωτές εξακολουθούν να μην επιλέγουν ηλεκτρικό αυτοκίνητο, στοιχείο που –κατά την ένωση– αποδεικνύει πως η αγορά δεν έχει ακόμη ωριμάσει πλήρως. Επιπλέον, η Ευρώπη παραμένει η μόνη μεγάλη περιφέρεια που δεν έχει ανακτήσει τα επίπεδα παραγωγής προ πανδημίας, χάνοντας περίπου τρία εκατομμύρια οχήματα σε σχέση με την περίοδο πριν από την Covid-19, ενώ η Κίνα ενισχύει τις εξαγωγές της προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Έκκληση για άμεση δράση


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

Η Anfia ζητά άμεση ενεργοποίηση των βιοκαυσίμων ως εργαλείο μείωσης εκπομπών και μόνιμη εξαίρεση των μικρών, εξειδικευμένων κατασκευαστών από τους αυστηρούς κανονισμούς CO₂, υποστηρίζοντας ότι η συμβολή τους στις συνολικές εκπομπές είναι αμελητέα. Η αναφορά αφορά κυρίως τις εταιρείες της ιταλικής «Motor Valley», με εμβληματικές μάρκες υψηλών επιδόσεων.

Συνολικά, η ιταλική ένωση υποστηρίζει ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας θα κριθεί από την ικανότητα των Βρυξελλών να ακούσουν την εφοδιαστική αλυσίδα, διασφαλίζοντας απασχόληση, ανταγωνιστικότητα και ελευθερία επιλογής για τον καταναλωτή.

Τι κρατάμε

  • 100.000 θέσεις χάθηκαν ήδη στον άμεσο κλάδο, 250.000 επιπλέον κινδυνεύουν.
  • Κριτική της Anfia στην πρόταση της Κομισιόν για τους στόχους CO₂ του 2035.
  • Αίτημα για τεχνολογική ουδετερότητα και άμεση αξιοποίηση βιοκαυσίμων.
  • Επιφυλάξεις για την πραγματική ζήτηση ηλεκτρικών στην Ευρώπη.
  • Το μέλλον του κλάδου εξαρτάται από τις τελικές αποφάσεις των Βρυξελλών.

 

Όλες Οι Ειδήσεις

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΕΕ#Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία#Ευρώπη
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

giati-i-evropi-pire-piso-tin-apagorefsi-kinitiron-o-rolos-tis-germanias-786937

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.12.2025

Γιατί η Ευρώπη πήρε πίσω την απαγόρευση κινητήρων – Ο ρόλος της Γερμανίας
theloun-na-allaxoun-tis-epidotiseis-gia-ta-ilektrika-poies-tha-einai-oi-nees-apaitiseis-793267

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

17.02.2026

Θέλουν να αλλάξουν τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά – Ποιες θα είναι οι νέες απαιτήσεις
glitosan-to-charatsi-alla-me-timima-ti-simainei-i-nea-symfonia-ee-ipa-gia-tis-times-ton-aftokiniton-644978

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

28.07.2025

Γλίτωσαν το “χαράτσι”, αλλά με τίμημα: Τι σημαίνει η νέα συμφωνία ΕΕ–ΗΠΑ για τις τιμές των αυτοκινήτων
apistefti-kobina-me-fpa-se-polyteli-aftokinita-kostise-100-ekatommyria-evro-stin-ee-768027

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.07.2025

Απίστευτη κομπίνα με ΦΠΑ σε πολυτελή αυτοκίνητα, κόστισε 100 εκατομμύρια ευρώ στην ΕΕ!
fotia-stis-times-ton-kafsimon-kai-tis-thermansis-vazei-neos-evropaikos-foros-759108

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

20.05.2025

«Φωτιά» στις τιμές των καυσίμων και της θέρμανσης βάζει νέος ευρωπαϊκός φόρος
trab-oi-dasmoi-25-sta-eisagomena-aftokinita-einai-mono-i-archi-702491

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27.03.2025

Τραμπ: Οι δασμοί 25% στα εισαγόμενα αυτοκίνητα είναι μόνο η αρχή

Πρόσφατες Ειδήσεις