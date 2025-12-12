Απίστευτο: Δες αεροπλάνο να προσγειώνεται πάνω σε αυτοκίνητο σε αυτοκινητόδρομο (Video)

Μια 57χρονη οδηγούσε αμέριμνη το αυτοκίνητό της όταν ξαφνικά προσγειώθηκε πάνω της ένα… αεροπλάνο

Το περιστατικό συνέβη στη Φλόριντα (που αλλού;) και συγκεκριμένα στον αυτοκινητόδρομο Ι-95 το απόγευμα της Δευτέρας (8/12) και καταγράφηκε από κάμερα πορείας άλλου αυτοκινήτου – Να γιατί αξίζει να έχεις κάμερα πορείας θα έλεγε κάποιος.

Τράκαρε με… αεροπλάνο

Ευτυχώς το περιστατικό καταγράφηκε, γιατί πιθανότατα δεν θα την πίστευε κανείς. Όλα ξεκίνησαν όταν ο πιλότος ενός μικρού ελικοφόρου αεροσκάφους, Beechcraft 55, αναγκάστηκε να κάνει αναγκαστική προσγείωση λόγω απώλειας ισχύος και στους δύο κινητήρες του. Σε αυτές τις περιπτώσεις τις περισσότερες φορές η μοναδική λύση είναι η προσγείωση σε κάποιον αυτοκινητόδρομο, κάτι που φυσικά κρύβει τους κινδύνους του.

Αυτό αφού, εκτός από το προσγειώσει το αεροπλάνο ομαλά, ο πιλότος καλείται να αποφύγει και τα διερχόμενα αυτοκίνητα, κάτι που δεν κατάφερε ο συγκεκριμένος. Στο σοκαριστικό βίντεο βλέπουμε να μικρό αεροπλάνο να προσγειώνεται κυριολεκτικά πάνω στο μπλε Toyota Camry μιας 57χρονης, προτού συρθεί για αρκετά μέτρα στο οδόστρωμα και το στηθαίο βάλει τέλος στην τρελή πορεία του.

Από θαύμα δεν τραυματίστηκε σοβαρά η 57χρονη οδηγός, ενώ ο 27χρονος πιλότος και ο συνεπιβάτης του βγήκαν μέσα από τα συντρίμμια του αεροπλάνου σώοι κι αβλαβείς.

Τυχεροί στην ατυχία τους

Θετικό πρόσημο παίρνει ο πιλότος για την επιτυχημένη του προσγείωση, έχοντας ωστόσο την τύχη με το μέρος του. Στο ατύχημα ενεπλάκη μόνο ένα αυτοκίνητο, ενώ η οδηγός του γλίτωσε χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, κάτι που ισχύει και για τους δύο επιβάτες του αεροπλάνου. Φυσικά, τα πράγματα θα μπορούσαν να ήταν πολύ χειρότερα, με τουλάχιστον τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Το περίεργο ατύχημα συνέβη σε ώρα αιχμής, με πολλά αυτοκίνητα να κινούνται κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου, με την αστυνομία να κλείνει τον δρόμο προσωρινά για να καθαριστεί από τα συντρίμμια.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για την αιτία της μηχανικής βλάβης.

