Απίστευτο: Νταλίκα τουμπάρει λόγω ισχυρών ανέμων στο Τέξας – Video

Οι ισχυροί άνεμοι κατάφεραν να αναποδογυρίσουν νταλίκα βάρους δεκάδων τόνων, διακόπτοντας την κυκλοφορία για ώρες

Σοκαριστικά είναι τα πλάνα που δείχνουν μια νταλίκα να τουμπάρει και να κλείνει τον αυτοκινητόδρομο US-287 στο Τέξας. Το αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί η κυκλοφορία για αρκετές ώρες, ενώ ευτυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς.

Τον πήρε και τον… σήκωσε

Τα πλάνα από το περιστατικό είναι απίστευτα, με την νταλίκα βάρους δεκάδων τόνων να γέρνει αρχικά προς τα δεξιά και τις πίσω ρόδες να σηκώνονται στον αέρα. Ο οδηγός ήταν πραγματικά αβοήθητος, με το βαρύ όχημα να καταλήγει να ανατρέπεται και να κλείνει και τις δύο λωρίδες του δρόμου, ενώ ένα ΙΧ ακολουθούσε σε κοντινή απόσταση.

Στο τέλος του βίντεο μπορούμε να δούμε τη διάσωση του οδηγού, ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως χρειάστηκε η βοήθεια δύο ανδρών για να ανοίξει την πόρτα του τουμπαρισμένου οχήματος, λόγω του αέρα.

Οι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του συμβάντος ήταν ακραίες, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει προειδοποίηση για ισχυρούς ανέμους που καλύπτει την κομητεία Moore και τις γύρω περιοχές. Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι άνεμοι έπνεαν με ταχύτητες μεταξύ 56 και 72 χλμ./ώρα, φτάνοντας και τα 113 χλμ./ώρα σε κάποια σημεία.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας συνέστησε στους οδηγούς με άδεια trailer να αποφεύγουν την οδήγηση μέχρι να κοπάσουν οι άνεμοι.

First bad Jack knife with injuries to the driver’s face here on highway 87 south of Dumas Texas do to losing control in high winds @NWSAmarillo #txwx #wxtwitter pic.twitter.com/OIX6VSWYqF — The Storm Chasing Guy (@JonTheStormGuy) February 17, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι το γραφείο του σερίφη αρχικά ανέφερε ότι αυτό το ατύχημα δεν ήταν το μόνο που αφορούσε όχημα που είχε ανατραπεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού θύμα των ισχυρών ανέμων έπεσε κι ένα pickup που ρυμουλκούσε trailer, το οποίο κατέληξε εκτός του δρόμου.

Πηγή: Carscoops.com