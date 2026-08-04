Απίστευτο: Οδηγός Mercedes πιάστηκε με 221 kmh σε δρόμο με όριο 70 km/h

To… τερμάτισε κυριολεκτικά ένας οδηγός μιας Mercedes-AMG A45 στη Γαλλία, κινούμενος με παραπάνω από τρεις φορές το όριο ταχύτητας

To να έχεις ένα αυτοκίνητο που θεωρείται ένα από τα κορυφαία hot hatch της αγοράς δε σημαίνει πως μπορείς να μετατρέψεις την πόλη σε… Autobahn, κάτι που μάλλον ξέχασε κάποιος να πει σε έναν οδηγό στη Μασσαλία. Ο εν λόγω οδηγός απέδειξε με τον χειρότερο τρόπο ότι οι επιδόσεις απαιτούν και υπευθυνότητα, αφού το ραντάρ τον έπιασε να κινείται με πάνω από τρεις φορές το όριο.

Αποτέλεσμα; Οι αρχές τον συνέλαβαν και του αφαίρεσαν επί τόπου την άδεια κυκλοφορίας, ενώ το αυτοκίνητό του κατασχέθηκε με… συνοπτικές διαδικασίας, όπως έπρεπε.

Πάνω από τρεις φορές το όριο

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στην περιφερειακή οδό L2 της Μασσαλίας, όταν ραντάρ της γαλλικής αστυνομίας κατέγραψε τη λευκή Mercedes-AMG A45 να κινείται με 221 km/h, δηλαδή ξεπερνώντας το όριο ταχύτητας των 70 km/h κατά παραπάνω από τρεις φορές!

Αστυνομικοί της μονάδας αυτοκινητοδρόμων CRS εντόπισαν και ακινητοποίησαν άμεσα το όχημα, όπως γνωστοποίησε η Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η υπόθεση είχε άμεσες συνέπειες για τον οδηγό. Οι Αρχές προχώρησαν στην επιτόπου αναστολή της άδειας οδήγησης, ενώ η Mercedes-AMG μεταφέρθηκε με γερανό σε χώρο φύλαξης. Στη Γαλλία, η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας κατά περισσότερα από 50 km/h μπορεί να επιφέρει ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις, όπως υψηλά πρόστιμα, πόντους ποινής στο δίπλωμα και ακόμη και οριστική δήμευση του οχήματος.

Η AMG A45 του περιστατικού

Στη φωτογραφία που δημοσίευσε η αστυνομία διακρίνεται μία λευκή Mercedes-AMG A45 με aftermarket πίσω φώτα, σταθερή πίσω αεροτομή και κόκκινη επέκταση στον πίσω διαχύτη.

Η εργοστασιακή έκδοση της ανανεωμένης γενιάς W176, που παρουσιάστηκε το 2016, αποδίδει έως 381 ίππους από τον turbo τετρακύλινδρο κινητήρα 2,0 λίτρων της. Η σημερινή γενιά W177, που έκανε την εμφάνισή της το 2020, ανέβασε την ισχύ στους 421 ίππους. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν τετρακίνηση και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη.

Ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο

Σύμφωνα με το Caradisiac, η περιφερειακή οδός L2 μπορεί να διαθέτει τρεις λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ωστόσο περιλαμβάνει σήραγγες, κλειστές στροφές και σημεία με περιορισμένη ορατότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που το όριο ταχύτητας παραμένει χαμηλό, με το συγκεκριμένο περιστατικό να αναδεικνύει πόσο σοβαρές θα μπορούσαν να είναι οι συνέπειες όχι μόνο για τον οδηγό της AMG, αλλά και για άλλους χρήστες του δρόμου.