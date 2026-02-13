Απίστευτο: Οδηγός πάει με την όπισθεν στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού για να αποφύγει την κίνηση – Video

Ωραίο τρόπο βρήκε ένας… πολυμήχανος οδηγός για να αποφύγει την κίνηση στη Λ. Σχιστού – Viral το βίντεο στο TikTok

Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο νέο βίντεο οδικής καφρίλας, με έναν οδηγό να κινείται με την όπισθεν και με αυξημένη ταχύτητα στη ΛΕΑ της λεωφόρου Σχιστού, προσπαθώντας έτσι να αποφύγει την αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Αθηνών.

Ο ασυνείδητος οδηγός μάλλον νόμιζε πως, εφόσον το αυτοκίνητό του «κοιτάει» προς τη σωστή μεριά, τότε… δεν μετράει για ανάποδα.

Στο βίντεο που τράβηξε αναβάτης μοτοσυκλέτας που κινείται στο άλλο ρεύμα, το αυτοκίνητο διανύει μεγάλη απόσταση στο αντίθετο ρεύμα με την όπισθεν στο ρεύμα προς Πειραιά. Το αυτοκίνητο μάλιστα φαίνεται να κινείται με αρκετά μεγάλη ταχύτητα, με τον μοτοσυκλετιστή να δυσκολεύεται να «ματσάρει» την ταχύτητά του.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το βίντεο έγινε viral στο TikTok και τα σχόλια από κάτω είναι άκρως ψυχαγωγικά. Υπάρχουν χρήστες που αναφέρουν πως η συγκεκριμένη τακτική εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια από ορισμένους, ενώ άλλοι αναρωτιούνται αν το βίντεο είναι πραγματικό ή… ΑΙ.

«Σε αυτό το σημείο έχει 3 λωρίδες και σε 1,5 χλμ. γίνονται 1… για να περάσεις θέλεις 30-40 λεπτά. Και δυστυχώς (ευτυχώς ελάχιστοι) κάνουν αυτό», γράφει ένας χρήστης.

Άλλοι αναφέρουν πως έτσι φτάνουν «μέχρι τη διασταύρωση και βγαίνει από το φανάρι του Σκαραμαγκά. Πονηριές made in greece».

Το βίντεο έχει και την ανάλογη μουσική υπόκρουση, αφού στα πλάνα η «Ελληναριά» χτυπάει κόκκινο.

Πηγή: EleftherosTypos.gr