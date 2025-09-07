Ένας ηλικιωμένος από τη Βασιλεία της Ελβετίας βρέθηκε αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη σε μια υπόθεση που θύμιζε σενάριο ταινίας.

Ένας 80χρονος από τη Βασιλεία πούλησε τη Mercedes SL 350 του έναντι 21.000 ευρώ σε Βέλγο αγοραστή.

Κράτησε εφεδρικά κλειδιά και λίγους μήνες μετά πήγε στο Βέλγιο και πήρε το αυτοκίνητο.

Τοποθέτησε δικές του πινακίδες, ακύρωσε τα χαρτιά και δήλωσε το όχημα «εκτός κυκλοφορίας».

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμα άνω των 4.800 ελβετικών φράγκων.

Η υπόθεση που θυμίζει ταινία

Ένα απίστευτο περιστατικό απασχόλησε τη Δικαιοσύνη στην Ελβετία. Πρωταγωνιστής, ένας 80χρονος κάτοικος Βασιλείας και μια Mercedes SL 350.

Το καλοκαίρι του 2024, ο ηλικιωμένος πούλησε το αυτοκίνητο σε Βέλγο αγοραστή έναντι 21.000 ευρώ. Ωστόσο, φρόντισε να κρατήσει για τον εαυτό του ένα δεύτερο σετ κλειδιών – κάτι που αποδείχθηκε κρίσιμο για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Από την πώληση στην «κλοπή»

Λίγους μήνες αργότερα, ο 80χρονος ταξίδεψε στο Βέλγιο, εντόπισε τη Mercedes έξω από το σπίτι του νέου ιδιοκτήτη και την πήρε χρησιμοποιώντας τα κλειδιά που είχε κρατήσει.

Σαν να μην έφτανε αυτό, τοποθέτησε δικές του πινακίδες, ακύρωσε τα επίσημα έγγραφα κυκλοφορίας και δήλωσε το όχημα «εκτός κυκλοφορίας» στις ελβετικές αρχές. Με αυτό τον τρόπο προσπάθησε να «εξαφανίσει» το παρελθόν της SL 350 και να την παρουσιάσει ξανά ως δική του.

Η απόφαση του δικαστηρίου

Όταν η απάτη αποκαλύφθηκε, ο 80χρονος οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή. Παράλληλα, τιμωρήθηκε με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 4.800 ελβετικά φράγκα, ποσό που έρχεται να προστεθεί στην ηθική βαρύτητα της υπόθεσης.

Τι κρατάμε;

Ένας 80χρονος από τη Βασιλεία πούλησε τη Mercedes SL 350 του αλλά κράτησε εφεδρικά κλειδιά.

Λίγους μήνες μετά, πήγε στο Βέλγιο και πήρε πίσω το αυτοκίνητο.

Προχώρησε σε πλαστογραφία πινακίδων και εγγράφων , επιχειρώντας να «σβήσει» το ιστορικό του οχήματος.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 2 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και πρόστιμα άνω των 4.800 ελβετικών φράγκων.

