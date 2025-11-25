quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Απίστευτο: Βγήκαν ζωντανοί μέσα από αυτή τη McLaren

ΤΡΙΤΗ | 25.11.2025
Autotypos Team
apistefto-vgikan-zontanoi-mesa-apo-afti-ti-mclaren-784240

Από θαύμα βγήκαν ζωντανοί οι δύο άνδρες που επέβαιναν σε μια McLaren, η οποία έπεσε πάνω σε τοίχο σπιτιού με 146 χλμ./ώρα

Το ρεσιτάλ αδιαφορίας για κάθε είδος κανονισμού παραλίγο να αποβεί μοιραίο για δύο άνδρες στο Lytham St Annes της Αγγλίας. Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 28χρονος έτρεχε με 146 χλμ./ώρα σε δρόμο με ανώτατο όριο τα 48 (30 μίλια/ώρα), πίσω από το τιμόνι μιας McLaren 570GT. Ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της McLaren υπό άγνωστες συνθήκες, με το βρετανικό supercar να προσκρούει πάνω στον τοίχο ενός σπιτιού και να αρπάζει φωτιά.

Από θαύμα δεν υπήρξε νεκρός, με τον συνοδηγό να εκτοξεύεται περίπου 25(!) μέτρα μακριά από το αυτοκίνητο.

Τρεις φορές πάνω από το όριο

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός, Zachary Hocking, κινείτο με ταχύτητα 146 χλμ./ώρα (91 μίλια/ώρα), δηλαδή περίπου… τρείς φορές πάνω από το όριο, όταν έχασε τον έλεγχο του supercar, το οποίο προσέκρουσε στον τοίχο ενός σπιτιού και άρπαξε αμέσως φωτιά. Στις φωτογραφίες μπορούμε να δούμε το σημάδι που άφησε η φωτιά στην πρόσοψη του σπιτιού, ενώ η McLaren έχει γίνει κυριολεκτικά μια άμορφη μάζα.

Οι αστυνομικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν πως κανένας άνθρωπος δεν έχασε τη ζωή του σε αυτό το σοκαριστικό τροχαίο, με τους δύο επιβαίνοντες να εκσφενδονίζονται και τον συνοδηγό να εντοπίζεται 25 μέτρα μακριά από το σημείο της πρόσκρουσης.

Βαριά «καμπάνα» για τον οδηγό

Ο επιθεωρητής Greg Laidlow από το αστυνομικό τμήμα του Lancashire χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του οδηγού «εξαιρετικά απερίσκεπτη και εγωιστική», με τον Hocking να καταδικάζεται σε φυλάκιση 28 μηνών και να του απαγορεύεται να οδηγήσει ξανά για 74 μήνες! Η ποινή είναι αρκετά σοβαρή και δείχνει τη σοβαρότητα του παραπτώματος, με τον Hocking να βάζει σε μεγάλο κίνδυνο, τόσο την ίδια του τη ζωή, όσο και αυτή του συνοδηγού, των κατοίκων του σπιτιού και των λοιπών χρηστών του δρόμου.

Ωστόσο, ο απερίσκεπτος οδηγός θα πρέπει να ευχαριστεί την ανώτερη δύναμη που τον κράτησε στη ζωή και να είναι πιο προσεκτικός σε περίπου… 6 χρόνια που θα του επιτραπεί να οδηγήσει ξανά.

Τι κρατάμε:

  • Ένας οδηγός μιας McLaren στην Αγγλία βγήκε ζωντανός από θαύμα μετά από ένα φρικιαστικό ατύχημα
  • Ο οδηγός της 570GT κινείτο με ταχύτητα τριπλάσια του ορίου και επέζησε από θαύμα
  • Στον 28χρονο οδηγό επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 28 μηνών και του απαγορεύτηκε η οδήγηση για 74 μήνες

Πηγή: Carscoops.com

Φωτογραφίες: Lancs Police Specialist Ops

