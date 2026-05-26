Από τα 4.529 αλκοτέστ που έγιναν σε 4 ημέρες στην Αττική, πόσα βγήκαν θετικά; – Έχουν αποτέλεσμα τα πρόστιμα-φωτιά;

Η Τροχαία έκανε 4.529 αλκοτέστ στην Αττική σε 4 ημέρες. Πόσοι οδηγοί βρέθηκαν θετικοί και τι δείχνουν οι αριθμοί.

Η Τροχαία Αττικής πραγματοποίησε 4.529 ελέγχους αλκοολομέτρησης σε διάστημα τεσσάρων ημερών, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21ης Μαΐου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026, στο πλαίσιο ειδικής εξόρμησης σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Το ενδιαφέρον στοιχείο δεν είναι μόνο ο αριθμός των ελέγχων, αλλά κυρίως το πόσοι οδηγοί βρέθηκαν θετικοί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις για αλκοόλ, κάτι που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,45% επί του συνόλου των ελέγχων.

Με απλά λόγια, περίπου 1 στους 41 οδηγούς που ελέγχθηκαν βρέθηκε να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια. Το ποσοστό είναι χαμηλό, όμως πίσω από αυτό κρύβεται ένα μεγαλύτερο ερώτημα: αρχίζουν οι αυστηρές ποινές του νέου ΚΟΚ να λειτουργούν αποτρεπτικά ή μήπως το πραγματικό «κλειδί» είναι η συχνότητα των ελέγχων;

Τι έδειξαν οι έλεγχοι στην Αττική

Στην ειδική εξόρμηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Από τους 4.529 ελέγχους αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν:

111 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ 3 συλλήψεις οδηγών με ένδειξη άνω του 0,60 mg/l

με ένδειξη άνω του συνολικά 8 συλλήψεις οδηγών, από τις οποίες οι 3 αφορούσαν κατανάλωση αλκοόλ

Παράλληλα, στο ίδιο διάστημα βεβαιώθηκαν ακόμη 2.761 παραβάσεις για άλλες αιτίες, όπως υπέρβαση ταχύτητας, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Η Αστυνομία ανακοίνωσε επίσης ότι ακινητοποιήθηκαν 286 οχήματα, από τα οποία 63 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 667 άδειες ικανότητας οδήγησης και 120 άδειες κυκλοφορίας.

Είναι χαμηλό το 2,45%;

Το ποσοστό των θετικών αλκοτέστ, 2,45%, είναι πράγματι χαμηλό αν το δει κανείς ψυχρά ως αριθμό. Από τους 4.529 οδηγούς που ελέγχθηκαν, οι 4.418 δεν βρέθηκαν θετικοί στο αλκοόλ.

Αυτό μπορεί να διαβαστεί με δύο τρόπους. Από τη μία, δείχνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των οδηγών που ελέγχθηκαν δεν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Από την άλλη, οι 111 παραβάσεις μέσα σε μόλις τέσσερις ημέρες δεν μπορούν να θεωρηθούν αμελητέος αριθμός, ειδικά όταν μιλάμε για μια παράβαση που συνδέεται άμεσα με σοβαρά και θανατηφόρα τροχαία.

Το κρίσιμο είναι ότι οι 3 οδηγοί που συνελήφθησαν είχαν ένδειξη άνω του 0,60 mg/l, δηλαδή σε επίπεδο που δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως διοικητική παράβαση, αλλά οδηγεί σε πιο σοβαρή διαδικασία.

Έχουν αποτέλεσμα τα πρόστιμα-φωτιά;

Εδώ χρειάζεται προσοχή. Το χαμηλό ποσοστό θετικών αλκοτέστ μπορεί να δείχνει ότι η αυστηροποίηση των ποινών λειτουργεί αποτρεπτικά. Όμως δεν μπορούμε να αποδώσουμε το αποτέλεσμα αποκλειστικά στα υψηλά πρόστιμα.

Η δική μας θέση, όπως αναδείξαμε και στο θέμα-έρευνα του Autotypos.gr για τα πρόστιμα του νέου ΚΟΚ, είναι ότι η οδική ασφάλεια δεν κερδίζεται μόνο με εξοντωτικές ποινές. Κερδίζεται κυρίως όταν ο οδηγός ξέρει ότι οι πιθανότητες να ελεγχθεί είναι πραγματικές.

Ο φόβος του ελέγχου είναι πιο ισχυρός από το πρόστιμο;

Σε επίπεδο πρόληψης, ο οδηγός δεν αποτρέπεται μόνο επειδή το πρόστιμο είναι υψηλό. Αποτρέπεται όταν πιστεύει ότι αν παρανομήσει, είναι πιθανό να εντοπιστεί.

Αν ένας οδηγός θεωρεί ότι μπορεί να πιει και να οδηγήσει χωρίς ποτέ να περάσει από έλεγχο, ακόμη και το πιο αυστηρό πρόστιμο μένει θεωρητικό. Αντίθετα, όταν βλέπει συχνούς ελέγχους σε κεντρικές αρτηρίες, σε εξόδους διασκέδασης, σε νυχτερινές ώρες και σε σημεία με αυξημένη παραβατικότητα, τότε η απόφαση αλλάζει πριν καν μπει στο αυτοκίνητο.

Με αυτή την έννοια, η συγκεκριμένη επιχείρηση της Τροχαίας έχει ουσία. Όχι επειδή βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις, αλλά επειδή έγιναν χιλιάδες έλεγχοι σε μικρό χρονικό διάστημα.

Το πρόβλημα με τα οριζόντια πρόστιμα

Η συζήτηση, βέβαια, δεν τελειώνει εδώ. Ο νέος ΚΟΚ έχει φέρει πολύ υψηλά πρόστιμα για πολλές παραβάσεις, σε μια χώρα όπου το μέσο εισόδημα δεν έχει καμία σχέση με χώρες που επίσης εφαρμόζουν αυστηρά πλαίσια κυρώσεων.

Αυτό δημιουργεί ένα ζήτημα αναλογικότητας. Άλλο είναι ένα πρόστιμο που πονά και λειτουργεί παιδευτικά, και άλλο ένα πρόστιμο που μπορεί να διαλύσει τον μηνιαίο προϋπολογισμό ενός νοικοκυριού. Στην περίπτωση του αλκοόλ, βέβαια, η αυστηρότητα είναι πιο εύκολα δικαιολογήσιμη, γιατί η οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος είναι από τις πιο επικίνδυνες συμπεριφορές στον δρόμο.

Ακόμη κι έτσι, όμως, το ερώτημα παραμένει: θέλουμε έναν ΚΟΚ που σωφρονίζει ή έναν ΚΟΚ που εξοντώνει οικονομικά; Η απάντηση δεν είναι απλή, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ότι χωρίς συστηματική αστυνόμευση, κανένα πρόστιμο δεν αρκεί.

Τι προβλέπεται για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Οι κυρώσεις για το αλκοόλ κλιμακώνονται ανάλογα με την ένδειξη.

Για αλκοόλ από 0,50 έως 0,80 g/l, προβλέπεται:

πρόστιμο 350 ευρώ

αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες

Για αλκοόλ από 0,80 έως 1,10 g/l, προβλέπεται:

πρόστιμο 700 ευρώ

αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 ημέρες

Για αλκοόλ άνω του 1,10 g/l, οι κυρώσεις γίνονται πολύ αυστηρότερες:

πρόστιμο 1.200 ευρώ

αφαίρεση άδειας οδήγησης και πινακίδων για 180 ημέρες

υποχρεωτική ακινητοποίηση και φύλαξη του οχήματος

ποινικές κυρώσεις, με φυλάκιση από 2 μήνες έως 5 έτη

Σε περιπτώσεις υποτροπής, τα πρόστιμα και οι αφαιρέσεις άδειας αυξάνονται σημαντικά.

Τι δείχνει τελικά η εξόρμηση της Τροχαίας

Η εξόρμηση της Τροχαίας Αττικής δείχνει τρία πράγματα.

Πρώτον, ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ εξακολουθεί να υπάρχει, ακόμη και με τα νέα αυστηρά πρόστιμα. Οι 111 παραβάσεις σε τέσσερις ημέρες δεν είναι μικρός αριθμός.

Δεύτερον, ότι όταν οι έλεγχοι είναι μαζικοί και στοχευμένοι, το μήνυμα περνά πιο καθαρά. Δεν χρειάζεται ο οδηγός να διαβάσει τον ΚΟΚ για να καταλάβει ότι το ρίσκο αυξάνεται. Αρκεί να βλέπει μπλόκα, αλκοτέστ και παρουσία της Τροχαίας σε πραγματικό χρόνο.

Τρίτον, ότι η συζήτηση για τα πρόστιμα πρέπει να γίνει με σοβαρότητα. Η αυστηρότητα σε παραβάσεις όπως το αλκοόλ έχει λογική. Όμως η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο σε «πρόστιμα-φωτιά». Χρειάζεται συνεχής έλεγχος, καλύτερη οδηγική παιδεία, σαφήνεια στους κανόνες και πραγματική επένδυση στους δρόμους.

Η σωστή ισορροπία

Αν το ζητούμενο είναι να μειωθούν τα τροχαία, τότε η απάντηση δεν μπορεί να είναι μόνο οικονομική τιμωρία. Η εμπειρία δείχνει ότι το πιο αποτελεσματικό μοντέλο είναι ο συνδυασμός: λογικές αλλά αισθητές ποινές, υψηλή πιθανότητα ελέγχου, συνέπεια στην εφαρμογή του νόμου και εκπαίδευση.

Στην περίπτωση του αλκοόλ, η ανοχή δεν μπορεί να είναι μεγάλη. Η οδήγηση μετά από κατανάλωση αλκοόλ είναι από τις παραβάσεις που μπορούν να σκοτώσουν μέσα σε δευτερόλεπτα. Όμως ακόμη και εδώ, το πραγματικό αποτρεπτικό εργαλείο δεν είναι μόνο το ποσό που γράφει η κλήση. Είναι η βεβαιότητα ότι αν πιεις και οδηγήσεις, θα σε βρουν.

Τι κρατάμε;