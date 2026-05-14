EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από την μεγάλη, στην μικρή οθόνη: Το Fast & Furious θα γίνει τηλεοπτική σειρά

ΠΕΜΠΤΗ | 14.05.2026
Κώστας Γαμβρούλης
Η Universal φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανό ένα από τα πιο εμπορικά κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών, καθώς το Fast & Furious περνά πλέον στην τηλεόραση

Το σύμπαν του Fast & Furious ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα μορφή, αυτή τη φορά στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές στο πλαίσιο παρουσίασης της NBCUniversal, βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο δημοφιλές franchise, με τον Vin Diesel να συμμετέχει ενεργά στο project.

Η παραγωγή θα προβάλλεται στην συνδρομητική πλατφόρμα Peacock και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική των μεγάλων studios να επεκτείνουν γνωστά κινηματογραφικά brands μέσω streaming υπηρεσιών.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για την υπόθεση ή το καστ, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η νέα σειρά θα αξιοποιήσει τον ήδη τεράστιο κόσμο χαρακτήρων και ιστοριών που δημιουργήθηκε μέσα σε περισσότερα από είκοσι χρόνια. Oυτε λίγο ούτε πολύ, έχουν υπάρξει 10 συνολικά 10 ταινίες, spin-offs και animated σειρές  του συγκεκριμένου franchise

Το αρχικό The Fast and the Furious έκανε πρεμιέρα το 2001, με επίκεντρο την underground σκηνή των αγώνων δρόμου στο Λος Άντζελες. Από εκεί και πέρα, το franchise εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές δράσης του Χόλιγουντ, με ολοένα μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής, θεαματικές καταδιώξεις και διεθνείς αποστολές.

Παρά τις συζητήσεις περί «κόπωσης» του franchise τα τελευταία χρόνια, η εμπορική του αξία παραμένει τεράστια. Οι ταινίες Fast & Furious έχουν αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης pop κουλτούρας και της αυτοκινητιστικής εικόνας του Χόλιγουντ.

Παρότι η βασική κινηματογραφική σειρά φαίνεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, η Universal δείχνει ξεκάθαρα πως δεν σκοπεύει να αφήσει το Fast & Furious να τελειώσει οριστικά. Αντίθετα, το franchise ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές, spin-offs και πιθανές νέες ιστορίες γύρω από γνωστούς χαρακτήρες.

Τι κρατάμε

  • Το Fast & Furious αποκτά τηλεοπτική σειρά.
  • Η παραγωγή αναπτύσσεται για την πλατφόρμα Peacock.
  • Ο Vin Diesel συμμετέχει ενεργά στο project.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη υπόθεση ή cast.
  • Η Universal θέλει να διατηρήσει ζωντανό το εμπορικό brand του franchise.
#Fast & Furious
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
