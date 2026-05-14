Από την μεγάλη, στην μικρή οθόνη: Το Fast & Furious θα γίνει τηλεοπτική σειρά

Η Universal φαίνεται αποφασισμένη να κρατήσει ζωντανό ένα από τα πιο εμπορικά κινηματογραφικά franchises όλων των εποχών, καθώς το Fast & Furious περνά πλέον στην τηλεόραση

Το σύμπαν του Fast & Furious ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα μορφή, αυτή τη φορά στη μικρή οθόνη. Σύμφωνα με πληροφορίες που έγιναν γνωστές στο πλαίσιο παρουσίασης της NBCUniversal, βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο δημοφιλές franchise, με τον Vin Diesel να συμμετέχει ενεργά στο project.

Η παραγωγή θα προβάλλεται στην συνδρομητική πλατφόρμα Peacock και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική των μεγάλων studios να επεκτείνουν γνωστά κινηματογραφικά brands μέσω streaming υπηρεσιών.

Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη λεπτομέρειες για την υπόθεση ή το καστ, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η νέα σειρά θα αξιοποιήσει τον ήδη τεράστιο κόσμο χαρακτήρων και ιστοριών που δημιουργήθηκε μέσα σε περισσότερα από είκοσι χρόνια. Oυτε λίγο ούτε πολύ, έχουν υπάρξει 10 συνολικά 10 ταινίες, spin-offs και animated σειρές του συγκεκριμένου franchise

Το αρχικό The Fast and the Furious έκανε πρεμιέρα το 2001, με επίκεντρο την underground σκηνή των αγώνων δρόμου στο Λος Άντζελες. Από εκεί και πέρα, το franchise εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες σειρές δράσης του Χόλιγουντ, με ολοένα μεγαλύτερη κλίμακα παραγωγής, θεαματικές καταδιώξεις και διεθνείς αποστολές.

Παρά τις συζητήσεις περί «κόπωσης» του franchise τα τελευταία χρόνια, η εμπορική του αξία παραμένει τεράστια. Οι ταινίες Fast & Furious έχουν αποφέρει δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης pop κουλτούρας και της αυτοκινητιστικής εικόνας του Χόλιγουντ.

Παρότι η βασική κινηματογραφική σειρά φαίνεται να πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της, η Universal δείχνει ξεκάθαρα πως δεν σκοπεύει να αφήσει το Fast & Furious να τελειώσει οριστικά. Αντίθετα, το franchise ετοιμάζεται να αποκτήσει νέα ζωή μέσα από τηλεοπτικές παραγωγές, spin-offs και πιθανές νέες ιστορίες γύρω από γνωστούς χαρακτήρες.

