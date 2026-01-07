Αποκάλυψη: Αυτό είναι το 4πορτο supercar των 1.900 PS από την εταιρεία που κατασκευάζει ηλεκτρικές σκούπες

Αυτό που αρχικά έμοιαζε – μηνύσιμα- ίδιο με Bugatti τελικά αποδείχτηκε ένα ηλεκτρικό supercar με δική του ταυτότητα και βλέψεις για κορυφή

Η Dreame, μια εταιρεία που μέχρι πρόσφατα ήταν γνωστή αποκλειστικά για καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα και ειδικά για τις ρομποτικές της σκούπες, αποφάσισε να κάνει ένα τολμηρό άλμα στην αυτοκίνηση. Οι πρώτες ενδείξεις όμως, δεν ήταν ενθαρρυντικές: τα αρχικά σχέδια του αυτοκινήτου έμοιαζαν υπερβολικά κοντά σε δημιουργίες της Bugatti, σημείο που περισσότερο θύμιζαν καθαρή απομίμηση παρά αυτόνομο σχεδιασμό. Ωστόσο, η τελική αποκάλυψη στο CES του Λας Βέγκας, αλλάζει εντελώς την εικόνα.

Το μοντέλο ονομάζεται Kosmera Nebula 1 και σύμφωνα με τις πληροφορίες του Car News China, αποτελεί την πρώτη σοβαρή προσπάθεια της εταιρείας να καθιερωθεί στον χώρο των επιδόσεων. Το αυτοκίνητο διατηρεί ως οφείλει έντονη σχεδιαστική παρουσία, αλλά πλέον κινείται σε πιο καθαρές και σπορ γραμμές, με ξεχωριστή αισθητική.

Ορισμένες λεπτομέρειες, όπως η μορφή της κολόνας C, ενδέχεται να παραπέμπουν σε Bugatti, ωστόσο η εμπρός όψη ακολουθεί τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Δεν υπάρχει η χαρακτηριστική μάσκα της γαλλικής φίρμας και το χαμηλό, μυτερό ρύγχος, διαφοροποιείται αρκετά.

Παρότι πρόκειται για τετράθυρο αυτοκίνητο, το Nebula 1 απέχει πολύ από την εικόνα ενός σεντάν. Προφανώς. Το χαμηλό προφίλ, τα «φουσκώματα» στα φτερά, τα εκτενή αεροδυναμικά βοηθήματα από ανθρακονήματα και η μεγάλη πίσω αεροτομή αποκαλύπτουν ξεκάθαρα τις προθέσεις του: δεν σχεδιάστηκε για άνετες μετακινήσεις, αλλά για επιδόσεις.

Κάτω από το εντυπωσιακό αμάξωμα κρύβεται ένα ηλεκτρικό σύστημα μετάδοσης με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και συνολική ισχύ 1.876 ίππων. Η επιτάχυνση 0–100 km/h ολοκληρώνεται σε 1,8 δευτερόλεπτα, τοποθετώντας το Nebula 1 στην ίδια κατηγορία με άλλα ακραία κινεζικά μοντέλα επιδόσεων, όπως το Yangwang U9 και το Xiaomi SU7 Ultra, αλλά και απέναντι σε παραδοσιακά ευρωπαϊκά supercars.

Προς το παρόν, το Nebula 1 βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του concept και δεν υπάρχει τελική σχεδιαστική «άποψη» για το εσωτερικό, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών πριν την παραγωγή. Παρ’ όλα αυτά, ο CEO της εταιρείας έχει δηλώσει ότι η κατασκευή θα ξεκινήσει μέσα στο 2026, σε εργοστάσιο κοντά στο Βερολίνο, σε μικρή απόσταση από το Gigafactory της Tesla.

Αν τελικά το μοντέλο παραγωγής καταφέρει να συνδυάσει τις επιδόσεις που υπόσχεται με χαμηλή (αναλόγικά…) τιμή τότε είναι σίγουρο ότι θα προσελκύσει το ενδιαφέρον. Φυσικά, οι επιδόσεις, ειδικά αυτές που υπόσχονται οι σχεδόν 1.900 ηλεκτρικοί ίπποι, απαιτούν οδηγική συνοχή και πολύ μελετημένη συμπεριφορά και αυτό είναι το πεδίο που αποτελεί ο μεγαλύτερο ερωτηματικό για όλους τους νεόκοπους κατασκευαστές από την Κίνα, που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία.