Αποκάλυψη για τα κορυφαία SUV της Mercedes-Benz – Πρώτες τιμές

Οι νέες Mercedes-Benz GLE, GLE Coupé, GLS και AMG GLE 53 άνοιξαν για παραγγελία στη Γερμανία. Δείτε τις πρώτες τιμές.

Οι ανανεωμένες Mercedes-Benz GLE, GLE Coupé και GLS είναι πλέον διαθέσιμες για παραγγελία στη Γερμανία, μαζί με τις νέες Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ και GLE 53 HYBRID 4MATIC+.

Η γκάμα των απλών εκδόσεων ξεκινά από τις 92.064 ευρώ με ΦΠΑ για τη Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC, ενώ η μεγαλύτερη GLS 350 d 4MATIC τοποθετείται από τις 108.105 ευρώ. Στην πλευρά της AMG, η νέα GLE 53 4MATIC+ ξεκινά στη Γερμανία από τις 120.047,20 ευρώ, ενώ η plug-in hybrid GLE 53 HYBRID 4MATIC+ ξεκινά από τις 128.781,80 ευρώ.

Οι πρώτες τιμές για GLE, GLE Coupé και GLS

Η πρώτη διαθέσιμη τιμολογιακή εικόνα αφορά τη γερμανική αγορά. Οι τιμές λειτουργούν ως σημείο αναφοράς για την ευρωπαϊκή διάθεση των νέων μεγάλων SUV της Mercedes-Benz, χωρίς όμως να προδικάζουν τις τελικές τιμές σε κάθε χώρα.

Η πιο προσιτή έκδοση είναι η GLE 350 d 4MATIC, με τιμή από 77.365 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ή 92.064 ευρώ με ΦΠΑ. Η αντίστοιχη GLE Coupé 350 d 4MATIC ξεκινά από τις 99.162 ευρώ, ενώ η GLS 350 d 4MATIC από τις 108.105 ευρώ.

Μοντέλο Τιμή χωρίς ΦΠΑ Τιμή με ΦΠΑ στη Γερμανία GLE 350 d 4MATIC 77.365 € 92.064 € GLE 350 d 4MATIC Coupé 83.330 € 99.162 € GLS 350 d 4MATIC 90.845 € 108.105 € GLE 450 d 4MATIC 82.590 € 101.013 € GLE 450 d 4MATIC Coupé 91.950 € 109.420 € GLS 450 d 4MATIC 95.135 € 113.210 € GLE 450 4MATIC 79.970 € 95.164 € GLS 450 4MATIC 93.740 € 111.550 €

Ξεχωριστά οι νέες Mercedes-AMG GLE 53

Μαζί με τις απλές εκδόσεις, διαθέσιμες για παραγγελία είναι και οι νέες Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ και Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+, τόσο ως SUV όσο και ως Coupé.

Η AMG γκάμα ξεκινά από τις 120.047,20 ευρώ για την GLE 53 4MATIC+ SUV με τεχνολογία 48V, ενώ η αντίστοιχη Coupé κοστίζει από 126.372,05 ευρώ. Η plug-in hybrid έκδοση ανεβαίνει στις 128.781,80 ευρώ για το SUV και στις 135.106,65 ευρώ για την Coupé.

Μοντέλο AMG Τιμή με ΦΠΑ στη Γερμανία Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ SUV 120.047,20 € Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ Coupé 126.372,05 € Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ SUV 128.781,80 € Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Coupé 135.106,65 €

Η διαφορά ανάμεσα στις δύο εκδόσεις δεν είναι μόνο φορολογική ή τεχνολογική. Η απλή GLE 53 4MATIC+ διατηρεί τη λογική του ισχυρού εξακύλινδρου με 48V υποβοήθηση, ενώ η GLE 53 HYBRID 4MATIC+ ανεβαίνει σημαντικά σε ισχύ, απόκριση και ηλεκτρική δυνατότητα κίνησης.

Τι αλλάζει στις νέες GLE και GLS

Η Mercedes-Benz μιλά για εκτεταμένη αναβάθμιση των GLE, GLE Coupé και GLS. Οι αλλαγές δεν περιορίζονται στην εμφάνιση ή στον εξοπλισμό, αλλά επεκτείνονται στους κινητήρες, στην ηλεκτρονική αρχιτεκτονική, στα συστήματα υποβοήθησης και στη συνολική ψηφιακή εμπειρία.

Η GLE παραμένει ένα από τα πιο σημαντικά SUV της Mercedes-Benz, με έμφαση στην άνεση, την τεχνολογία και την πολυχρηστικότητα. Η GLE Coupé διατηρεί τον πιο δυναμικό χαρακτήρα, συνδυάζοντας SUV διαστάσεις με πιο σπορ σχεδιαστική λογική. Η GLS, από την άλλη, συνεχίζει να παίζει τον ρόλο της «S-Class των SUV», με προτεραιότητα την άνεση, την ευρυχωρία και την premium εμπειρία για όλους τους επιβάτες.

Στη GLS ξεχωρίζει και η cloud-based λειτουργία ελέγχου της ανάρτησης για τα συστήματα AIRMATIC και E-ACTIVE BODY CONTROL. Το αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση λίγο πριν περάσει από μεγαλύτερα σαμαράκια, βελτιώνοντας την άνεση, ειδικά για τους πίσω επιβάτες.

Εξακύλινδροι κινητήρες με 48V τεχνολογία

Η γκάμα των GLE και GLS βασίζεται σε εξακύλινδρους κινητήρες diesel και βενζίνης, με ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια ISG και ηλεκτρικό κύκλωμα 48V. Η τεχνολογία αυτή προσφέρει ηλεκτρική υποστήριξη στις χαμηλές στροφές, δυνατότητα ανάκτησης ενέργειας, λειτουργία coasting και πιο ομαλή εκκίνηση του θερμικού κινητήρα.

Η GLE 350 d 4MATIC αποδίδει 286 PS και 650 Nm, ενώ στην περίπτωση της GLS η αντίστοιχη έκδοση ανεβαίνει στους 313 PS. Πιο πάνω βρίσκεται η GLE 450 d 4MATIC, με 367 PS και 750 Nm, η οποία αποτελεί την ισχυρότερη diesel επιλογή της γκάμας.

Στη βενζίνη, η GLE 450 4MATIC αποδίδει 381 PS και 560 Nm, ενώ η αντίστοιχη GLS 450 4MATIC διατηρεί την ίδια ισχύ, με ελαφρώς διαφορετικές επιδόσεις λόγω μεγέθους και βάρους.

Αναλυτικά οι βασικές εκδόσεις GLE και GLS

Έκδοση Ισχύς Ροπή 0-100 km/h Τελική ταχύτητα GLE 350 d 4MATIC 286 PS 650 Nm 6,2 sec 235 km/h GLE 350 d 4MATIC Coupé 286 PS 650 Nm 6,2 sec 235 km/h GLS 350 d 4MATIC 313 PS 650 Nm 6,2 sec 238 km/h GLE 450 d 4MATIC 367 PS 750 Nm 5,3 sec 250 km/h GLE 450 d 4MATIC Coupé 367 PS 750 Nm 5,3 sec 250 km/h GLS 450 d 4MATIC 367 PS 750 Nm 5,7 sec 250 km/h GLE 450 4MATIC 381 PS 560 Nm 5,3 sec 250 km/h GLS 450 4MATIC 381 PS 560 Nm 5,6 sec 250 km/h

Η κατανάλωση της GLE 350 d 4MATIC ανακοινώνεται στα 7,4-8,3 lt/100 km, ενώ οι εκπομπές CO2 κυμαίνονται από 195 έως 216 g/km. Στην GLE Coupé 350 d 4MATIC, η κατανάλωση είναι 7,3-8,1 lt/100 km, ενώ στη GLS 350 d 4MATIC ανεβαίνει στα 7,9-8,5 lt/100 km.

AMG GLE 53: 449 PS με 48V υποβοήθηση

Στην καρδιά της νέας Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ βρίσκεται ο αναβαθμισμένος τρίλιτρος εξακύλινδρος σε σειρά κινητήρας. Η AMG έχει προχωρήσει σε αλλαγές στην κυλινδροκεφαλή, στους αυλούς εισαγωγής και εξαγωγής, στον εκκεντροφόρο εισαγωγής, στο σύστημα εισαγωγής και στο charge-air cooler, με στόχο καλύτερη απόκριση και πιο πρόθυμη λειτουργία στις στροφές.

Ο κινητήρας αποδίδει 449 PS και 600 Nm. Στην έκδοση 48V, η δεύτερης γενιάς ενσωματωμένη μίζα-γεννήτρια προσφέρει στιγμιαία υποβοήθηση 23 PS και 205 Nm, ενώ υποστηρίζει και λειτουργίες ανάκτησης ενέργειας και ομαλής επανεκκίνησης του κινητήρα.

Οι επιδόσεις είναι αντίστοιχες του χαρακτήρα της AMG. Η GLE 53 4MATIC+ επιταχύνει από 0-100 km/h σε 4,9 sec, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h.

Η κατανάλωση ανακοινώνεται στα 10,4-11,1 lt/100 km, με εκπομπές CO2 από 238 έως 252 g/km.

AMG GLE 53 HYBRID: 585 PS και έως 93 km ηλεκτρικής αυτονομίας

Η πιο ενδιαφέρουσα προσθήκη είναι η Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+, η οποία συνδυάζει τον τρίλιτρο εξακύλινδρο κινητήρα με ηλεκτροκινητήρα 184 PS. Το plug-in hybrid σύστημα λειτουργεί σε αρχιτεκτονική 400V και ανεβάζει τη συνολική ισχύ στους 585 PS, με μέγιστη συνδυαστική ροπή 750 Nm.

Η επιτάχυνση από 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε 4,5 sec, δηλαδή κατά 0,2 sec ταχύτερα από πριν, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 250 km/h. Αμιγώς ηλεκτρικά, η GLE 53 HYBRID μπορεί να κινηθεί έως τα 140 km/h.

Το σημαντικότερο για την καθημερινή χρήση είναι η ηλεκτρική αυτονομία. Σύμφωνα με τη Mercedes-Benz, η GLE 53 HYBRID 4MATIC+ SUV προσφέρει 88-91 km WLTP, ενώ η Coupé έκδοση φτάνει τα 90-93 km WLTP. Αυτό σημαίνει ότι, εφόσον φορτίζεται συστηματικά, μπορεί να καλύψει μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς χρήση βενζίνης.

Η σταθμισμένη κατανάλωση ανακοινώνεται στα 3,8-4,2 lt/100 km και 22,1-22,6 kWh/100 km, με εκπομπές CO2 από 86 έως 96 g/km. Με άδεια μπαταρία, η κατανάλωση διαμορφώνεται στα 10,4-10,9 lt/100 km.

Αναλυτικά οι AMG εκδόσεις

Έκδοση AMG Ισχύς Ροπή 0-100 km/h Ηλεκτρική αυτονομία Τελική ταχύτητα GLE 53 4MATIC+ 449 PS 600 Nm 4,9 sec – 250 km/h GLE 53 HYBRID 4MATIC+ SUV 585 PS 750 Nm 4,5 sec 88-91 km WLTP 250 km/h GLE 53 HYBRID 4MATIC+ Coupé 585 PS 750 Nm 4,5 sec 90-93 km WLTP 250 km/h

Πιο έντονη σχεδίαση και AMG ανάρτηση

Οι νέες AMG GLE 53 διαφοροποιούνται και σχεδιαστικά. Το εμπρός μέρος αποκτά τροποποιημένη μάσκα AMG, νέες εισαγωγές αέρα και χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή LED. Πίσω, τα νέα φώτα με μοτίβο αστεριού και η AMG εξάτμιση με διπλές απολήξεις ενισχύουν την πιο δυναμική εικόνα.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται η αερανάρτηση AMG RIDE CONTROL+ με προσαρμοζόμενη απόσβεση. Η ρύθμιση στοχεύει να συνδυάσει την άνεση που περιμένει κανείς από ένα μεγάλο SUV της Mercedes με τον πιο άμεσο χαρακτήρα που απαιτεί ένα μοντέλο AMG.

Για την έκδοση 48V διατίθεται προαιρετικά και η ανάρτηση AMG ACTIVE RIDE CONTROL με ενεργή αντιστάθμιση κλίσεων. Παράλληλα, το νέο ESP συνεργάζεται με την πλήρως μεταβλητή τετρακίνηση AMG Performance 4MATIC+, ώστε η κατανομή ροπής να προσαρμόζεται συνεχώς στις συνθήκες.

MBUX Superscreen και νέα ψηφιακή εμπειρία

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές στο εσωτερικό των νέων GLE και GLS είναι η στάνταρ πλέον παρουσία του MBUX Superscreen. Το σύστημα αποτελείται από τρεις οθόνες 12,3 ιντσών, τοποθετημένες κάτω από μία ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Η διάταξη περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων, κεντρική οθόνη infotainment και ξεχωριστή οθόνη συνοδηγού.

Η λογική του νέου MBUX βασίζεται στη λεγόμενη Zero Layer προσέγγιση, όπου οι πιο σημαντικές λειτουργίες και προτάσεις εμφανίζονται άμεσα, χωρίς ο οδηγός να χρειάζεται να ψάχνει σε πολλά μενού. Οι χρήστες μπορούν επίσης να οργανώνουν εφαρμογές σε φακέλους και να εξατομικεύουν τη διάταξη.

Η Mercedes-Benz αναφέρει ότι διατίθενται περισσότερες από 40 εφαρμογές, μεταξύ των οποίων υπηρεσίες ήχου, βίντεο, gaming και άλλες ψηφιακές λειτουργίες.

MB.OS, τεχνητή νοημοσύνη και over-the-air updates

Οι νέες GLE και GLS βασίζονται στο λειτουργικό σύστημα Mercedes-Benz Operating System, γνωστό ως MB.OS. Πρόκειται για την κεντρική ηλεκτρονική αρχιτεκτονική που ελέγχει τις βασικές λειτουργίες του αυτοκινήτου και επιτρέπει συνεχή εξέλιξη μέσω λογισμικού.

Η Mercedes-Benz περιγράφει το MB.OS ως έναν «υπερυπολογιστή» που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη, ισχυρά chips και σύνδεση με το Mercedes-Benz Intelligent Cloud. Αυτό επιτρέπει over-the-air updates για το λογισμικό του οχήματος, ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να αναβαθμίζεται και μετά την αγορά.

Παράλληλα, το MBUX Virtual Assistant μπορεί να αξιοποιεί τη γνώση του διαδικτύου και να υποστηρίζει πιο σύνθετους διαλόγους με τον οδηγό, ενισχύοντας τον ρόλο του αυτοκινήτου ως ψηφιακού βοηθού και όχι απλώς ως μέσου μετακίνησης.

Νέα γενιά συστημάτων υποβοήθησης

Οι νέες GLE και GLS εφοδιάζονται με τη νεότερη γενιά συστημάτων MB.DRIVE. Η Mercedes-Benz αναφέρει ότι τα μοντέλα χρησιμοποιούν νέο υδρόψυκτο επεξεργαστή, με αυξημένες δυνατότητες για μελλοντικές λειτουργίες υποβοήθησης.

Το σύστημα αξιοποιεί 10 εξωτερικές κάμερες, 5 ραντάρ και 12 αισθητήρες υπερήχων, τα οποία συνεργάζονται με την κεντρική μονάδα ελέγχου μέσω MB.OS. Η τεχνητή νοημοσύνη αναλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων, ώστε το αυτοκίνητο να αξιολογεί καλύτερα την κυκλοφοριακή κατάσταση γύρω του.

Στην Ευρώπη, το MB.DRIVE περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, με λειτουργίες όπως το DISTRONIC για διατήρηση απόστασης. Ανάλογα με την αγορά και τον εξοπλισμό, το MB.DRIVE ASSIST προσθέτει επιπλέον δυνατότητες υποβοήθησης.

Πιο γρήγορη και πιο έξυπνη υποβοήθηση στάθμευσης

Αναβαθμισμένο είναι και το MB.DRIVE PARKING ASSIST, το οποίο μπορεί να εντοπίζει θέσεις στάθμευσης και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εμφανείς λευκές γραμμές.

Το σύστημα μπορεί επίσης να βοηθήσει στην έξοδο από θέση στάθμευσης, ακόμη κι αν το όχημα είχε παρκαριστεί χειροκίνητα. Επιπλέον, πλέον μπορεί να παρκάρει αυτόματα με ταχύτητα έως 5 km/h, κάτι που το κάνει περίπου 60% ταχύτερο σε σχέση με πριν.

Με το MB.DRIVE PARKING ASSIST 360, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του βελτιωμένη προβολή περιμετρικής εικόνας μέσω κάμερας 360 μοιρών και ανασχεδιασμένο περιβάλλον χρήσης.

Τι κρατάμε;