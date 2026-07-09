Αποκάλυψη για την νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+: Με 680 ίππους, κάνει το 0-100 km/h σε 3’’

Η Mercedes-AMG κάνει το επόμενο μεγάλο της βήμα στην ηλεκτρική εποχή παρουσιάζοντας τη νέα AMG CLA 45 4MATIC+

Η νέα Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ αποτελεί ένα μοντέλο που φιλοδοξεί να πείσει ακόμη και τους πιο απαιτητικούς φίλους των hot hatch ότι η ηλεκτροκίνηση μπορεί να προσφέρει συγκίνηση. Με ισχύ 680 ίππων, τετρακίνηση, προηγμένη διαχείριση ροπής και τεχνητό ήχο που μιμείται κινητήρα εσωτερικής καύσης με… σκασίματα στην εξάτμιση, η νέα ηλεκτρική AMG υπόσχεται επιδόσεις που μέχρι πριν λίγα χρόνια ανήκαν αποκλειστικά στον κόσμο των supercars.

Δύο εκδόσεις αμαξώματος

Η νέα CLA 45 θα διατίθεται τόσο ως τετράθυρο σεντάν όσο και ως Shooting Brake, ενώ κάτω από το αμάξωμα διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες εκδόσεις της CLA. Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης βασίζεται σε τρεις axial flux ηλεκτροκινητήρες που εξελίχθηκαν από τη βρετανική Yasa, σε συνδυασμό με τη μεγάλη μπαταρία των 94 kWh που θα χρησιμοποιηθεί και στη μελλοντική ηλεκτρική C-Class.

Παράλληλα, η AMG έχει προχωρήσει σε σημαντικές αεροδυναμικές παρεμβάσεις, με στόχο την αύξηση της κάθετης δύναμης χωρίς να επηρεάζεται η αυτονομία.

Τρεις ηλεκτροκινητήρες και Drift Mode

Το σύστημα αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες στον πίσω άξονα και έναν στον εμπρός, αποδίδοντας συνολικά έως 680 ίππους και μεταφέροντας την ισχύ και στους τέσσερις τροχούς. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι δύο πίσω ηλεκτροκινητήρες μπορούν μόνοι τους να αποδώσουν ολόκληρη τη διαθέσιμη ισχύ. Ο περιοριστικός παράγοντας είναι η μέγιστη παροχή ενέργειας της μπαταρίας, κάτι που σημαίνει πως μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού ενδέχεται να αυξήσουν ακόμη περισσότερο τις επιδόσεις.

Το σύστημα επιτρέπει επίσης την ύπαρξη Drift Mode, ενώ ο εμπρός ηλεκτροκινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν απαιτείται επιπλέον πρόσφυση, όπως σε γρήγορους γύρους πίστας ή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Παρά το βάρος των 2,3 τόνων, η CLA 45 EV επιταχύνει από 0-100 km/h σε μόλις 3,0 δευτερόλεπτα, ενώ η Shooting Brake χρειάζεται 3,2 δευτερόλεπτα. Οι επιδόσεις αυτές την καθιστούν ταχύτερη από μοντέλα όπως η Mercedes SLS AMG Black Series (3,6 δλ.) και σχεδόν ισάξια με την υβριδική AMG One, που ολοκληρώνει την ίδια διαδικασία σε 2,9 δευτερόλεπτα.

Η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 km/h, ενώ με το προαιρετικό AMG Dynamic Plus Pack αυξάνεται στα 270 km/h.

Τεχνητός ήχος κινητήρα με… σκασίματα (pops & bangs)

Ένα από τα πιο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι το σύστημα AMGForce, το οποίο προσομοιώνει τη λειτουργία του γνωστού τετρακύλινδρου turbo κινητήρα M139 των προηγούμενων CLA 45. Το σύστημα αναπαράγει τόσο τον ήχο όσο και την απόδοση ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης, ενώ προσομοιώνει και αλλαγές ενός εικονικού αυτόματου κιβωτίου 8 σχέσεων.

Μάλιστα, οι εμπρός θέσεις διαθέτουν ειδικούς μηχανισμούς δόνησης που μεταφέρουν στους επιβάτες την αίσθηση λειτουργίας ενός βενζινοκινητήρα, ενώ ο ήχος ακούγεται τόσο μέσα όσο και έξω από το αυτοκίνητο, συνοδευόμενος από χαρακτηριστικά pops & bangs. Υπάρχουν δύο επίπεδα έντασης, με τη Mercedes-AMG να υποστηρίζει ότι η πιο δυνατή ρύθμιση θυμίζει aftermarket συστήματα εξάτμισης.

Το AMGForce ενεργοποιείται στην επιλογή S+, ενώ απενεργοποιείται στο πρόγραμμα Race, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση στην πίστα.

Έξυπνη διαχείριση ισχύος και εξελιγμένα φρένα

Η AMG έχει εξελίξει ένα νέο σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας που προβλέπει τις απαιτήσεις κάθε διαδρομής και κατανέμει ανάλογα την ισχύ. Έτσι αποφεύγεται η υπερθέρμανση της μπαταρίας κατά τη διάρκεια ενός γρήγορου γύρου, διατηρώντας τη μέγιστη διαθέσιμη ισχύ στα σημεία όπου πραγματικά χρειάζεται, όπως στις μεγάλες ευθείες.

Το φρενάρισμα πραγματοποιείται κυρίως μέσω της ανάκτησης ενέργειας, με δυνατότητα ανάκτησης έως 300 kW, ενώ το συμβατικό σύστημα πέδησης διαθέτει αεριζόμενους δίσκους 390 χιλ. και εξαπίστονες δαγκάνες εμπρός, καθώς και δίσκους 350 χιλ. πίσω. Παράλληλα, η CLA 45 διαθέτει φαρδύτερο μετατρόχιο κατά 24 χιλιοστά, ενεργή πίσω αεροτομή και ηλεκτρονικά ελεγχόμενη ανάρτηση.

Μεγαλύτερη αυτονομία και υπερταχεία φόρτιση

Η πίσω αεροτομή μεταβάλλει αυτόματα τη θέση της ανάλογα με το πρόγραμμα οδήγησης. Στα Eco, Comfort και Sport παραμένει χαμηλά έως τα 145 km/h, περιορίζοντας τις αεροδυναμικές αντιστάσεις, ενώ στα S+ και Race παραμένει μόνιμα ανυψωμένη. Ο οδηγός μπορεί επίσης να τη ρυθμίσει χειροκίνητα από το τιμόνι.

Η αυτονομία φτάνει τα 670 χιλιόμετρα για το σεντάν και τα 640 χιλιόμετρα για την Shooting Brake. Σημαντικό ρόλο παίζει το σύστημα αποσύνδεσης του εμπρός ηλεκτροκινητήρα όταν δεν απαιτείται η λειτουργία του, μειώνοντας τις απώλειες ενέργειας. Στα κανονικά προγράμματα οδήγησης παραμένει απενεργοποιημένος έως περίπου 160 km/h, ενώ μπορεί να ενεργοποιηθεί μέσα σε μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου όταν χρειαστεί επιπλέον πρόσφυση.

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνεται και αντλία θερμότητας, ενώ το σύστημα πλοήγησης προετοιμάζει αυτόματα τη θερμοκρασία της μπαταρίας πριν από μια στάση φόρτισης. Έτσι, η CLA 45 μπορεί να φορτίσει με ισχύ έως 330 kW, ανεβάζοντας το επίπεδο φόρτισης από 10% στο 80% σε μόλις 22 λεπτά. Σύμφωνα με τη Mercedes-AMG, μόλις 10 λεπτά φόρτισης αρκούν για την ανάκτηση αυτονομίας περίπου 270 χιλιομέτρων.

Στο εσωτερικό συναντάμε νέα bucket καθίσματα, αποκλειστικές επενδύσεις, σπορ τιμόνι AMG με διακόπτες επιλογής προγραμμάτων οδήγησης και δύο ανεξάρτητα πίσω καθίσματα αντί για κλασικό πίσω πάγκο, μετατρέποντας το μοντέλο σε αυστηρά τετραθέσιο.

Οι πρώτες παραδόσεις της νέας Mercedes-AMG CLA 45 EV θα ξεκινήσουν μέσα στο επόμενο έτος, ενώ οι τιμές δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί.