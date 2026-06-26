Αποκάλυψη για την Porsche 911 GT4 R – Σε ποιους απευθύνεται;

Η Porsche αφήνει «στον καθρέφτη» την Cayman εποχή δίνοντας τα ηνία στη νέα 911 GT4 R, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την κατηγορία

Η Porsche παρουσιάζει τη νέα 911 GT4 R, το πρώτο αγωνιστικό αυτοκίνητο κατηγορίας GT4 της εταιρείας που βασίζεται στην 911 και όχι στην Cayman. Από το 2016 μέχρι σήμερα, όλα τα GT4 αγωνιστικά της μάρκας είχαν ως βάση την 718 Cayman, με περισσότερες από 1.500 μονάδες να έχουν κατασκευαστεί. Με την παραγωγή της Cayman να έχει πλέον ολοκληρωθεί, η σκυτάλη περνά στην εμβληματική 911.

Η νέα 911 GT4 R εξελίχθηκε αποκλειστικά για αγώνες GT4 και, σύμφωνα με την Porsche, είναι γρηγορότερη από το μοντέλο που αντικαθιστά.

Βασίζεται στην GT3

Η βάση του νέου μοντέλου είναι η τρέχουσα γενιά της 911 GT3, όπως ακριβώς συμβαίνει και με την 911 Cup, ενώ κάτω από το πίσω καπό βρίσκεται ο γνώριμος ατμοσφαιρικός flat-six boxer κινητήρας 4,0 λίτρων. Η ισχύς του κινητήρα έχει ανέβει στους 513 ίππους και 469 Nm ροπής, επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα της 911 GT3 RS.

Ωστόσο, η τελική απόδοση εξαρτάται από τους κανονισμούς. Από το εργοστάσιο, η Porsche 911 GT4 R εξοπλίζεται με air restrictors διαμέτρου 53,7 χιλιοστών, οι οποίοι περιορίζουν την ισχύ στους 424 ίππους. Aυτή μεταδίδεται μονάχα στον πίσω άξονα μέσω ενός σειριακού κιβωτίου 6 σχέσεων.

Αποκλειστικά για πίστα

Παρότι εξωτερικά θυμίζει την 911 Cup, η νέα GT4 R διαθέτει τροχούς μικρότερου πλάτους κατά μια ίντσα και με πέντε μπουλόνια αντί κεντρικού κλειδώματος. Παράλληλα, η Porsche την εξοπλίζει με νέα αγωνιστικά αμορτισέρ και τρεις διαφορετικές επιλογές ελατηρίων, ώστε να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε πίστας και οδηγού.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην αεροδυναμική. Η νέα αεροτομή διαθέτει έντεκα διαφορετικές ρυθμίσεις, ενώ η χρήση ανθρακονημάτων στις πόρτες, στο κάλυμμα του κινητήρα και σε αρκετά αεροδυναμικά στοιχεία συμβάλλει στη μείωση του βάρους. Στο εσωτερικό συναντάμε νέο ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,3 ιντσών, καθώς και ενσωματωμένο σύστημα καταγραφής δεδομένων.

«Η 911 ενσαρκώνει το αγωνιστικό DNA της Porsche όσο κανένα άλλο αυτοκίνητο. Η μεταφορά αυτού του χαρακτήρα σε ένα αυτοκίνητο GT4 δημιουργεί νέες δυνατότητες όσον αφορά τις επιδόσεις και την οδηγική εμπειρία. Η νέα 911 GT4 R αξιοποιεί τη λεπτομερή δουλειά που έχει ήδη πραγματοποιηθεί κατά την εξέλιξη της 911 Cup», δήλωσε ο Διευθυντής GT Racing Cars της Porsche Motorsport, Matthias Scholz.

Η Porsche Motorsport θα συμμετάσχει με τη νέα 911 GT4 R στα πρωταθλήματα IMSA Michelin Pilot Challenge και SRO Pirelli GT4 America, ενώ το αγωνιστικό θα έχει επίσης δικαίωμα συμμετοχής σε διοργανώσεις όπως τα Porsche Sprint Trophy PCA, Porsche Sprint Challenge North America, Porsche Carrera Cup North America και SRO GT America.

Η τιμή της στις Ηνωμένες Πολιτείες ξεκινά από 375.000 δολάρια (περίπου 321.000 ευρώ).

Τι κρατάμε:

Μετά από μια δεκαετία, η Cayman δίνει τη θέση της στην 911 στους αγώνες GT4

H νέα Porsche 911 GT4 R βασίζεται στην GT3 και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε πίστα

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην αεροδυναμική και την εξοικονόμηση βάρους

Το νέο μοντέλο θα συμμετάσχει σε πρωταθλήματα όπως το IMSA Michelin Pilot Challenge

Πηγή: Carscoops.com