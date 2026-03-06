quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αποκάλυψη για το εσωτερικό της νέας Mercedes-AMG GT – Έχει φωτισμό μέχρι και στην ηλιοροφή

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.03.2026
Autotypos Team
apokalypsi-gia-to-esoteriko-tis-neas-mercedes-amg-gt-echei-fotismo-mechri-kai-stin-iliorofi-795281

Πρώτες εικόνες από την καμπίνα της ηλεκτρικής υπερ-λιμουζίνας, Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé

Η AMG δίνει στη δημοσιότητα τις πρώτες εικόνες της νέας GT 4-Door Coupé, της ηλεκτρικής υπερ-λιμουζίνας με την οποία θέλει να ανταγωνιστεί μοντέλα όπως η Taycan της Porsche και η Emeya της Lotus.

Πρόκειται για μια καμπίνα αυστηρά προσανατολισμένη στον οδηγό, με άφθονη τεχνολογία, μέχρι και… ψηφιακή ηλιοροφή.

Εσωτερικό με γνώμονα τις επιδόσεις

Το νέο ηλεκτρικό GT βασίζεται στην εξέλιξη του εντυπωσιακού concept AMG GT XX, το οποίο απέδιδε 1341 ίππους και κατέρριψε ρεκόρ στο Nurburgring. Το cockpit του μοντέλου έχει σχεδιαστεί ειδικά με γνώμονα τις επιδόσεις, συνδυάζοντας προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες νέας γενιάς με πιο «αναλογική» εργονομία.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί το ψηφιακό display που εκτείνεται σε όλο το πλάτος του ταμπλό και αποτελείται από τρεις οθόνες: έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,2 ιντσών, μια οθόνη infotainment 14,0 ιντσών στραμμένη προς τον οδηγό και μια δεύτερη οθόνη αφής 14,0 ιντσών για τον συνοδηγό, η οποία προσφέρεται προαιρετικά.

Η κεντρική κονσόλα είναι επίσης ελαφρώς στραμμένη προς τον οδηγό, υπογραμμίζοντας τον σπορ χαρακτήρα της GT σε σχέση με τα πιο συμβατικά μοντέλα της Mercedes που διαθέτουν συμμετρική διάταξη. Παράλληλα, διευκολύνει την πρόσβαση σε τρεις νέους περιστροφικούς διακόπτες επιλογής λειτουργιών οδήγησης.

Ο διακόπτης Response Control ρυθμίζει την απόκριση του γκαζιού, το Agility Control επηρεάζει το πόσο εύκολα στρίβει το αυτοκίνητο στις στροφές, ενώ ο τρίτος ελέγχει το Traction Control και διαθέτει εννέα διαφορετικές επιλογές.


«Ολόκληρη η φιλοσοφία του σχεδιασμού βασίζεται στον διαισθητικό έλεγχο όλων των βασικών λειτουργιών οδήγησης», ανέφερε η Mercedes-AMG.

Το τιμόνι με επίπεδο κάτω μέρος θυμίζει άλλα μοντέλα της AMG και διαθέτει χειριστήρια αφής καθώς και δύο περιστροφικούς διακόπτες με ενσωματωμένες μικρές οθόνες LCD: ο ένας για την επιλογή προγράμματος οδήγησης και ο άλλος για τη ρύθμιση της ανάρτησης. Πίσω από το τιμόνι βρίσκονται επίσης μεγάλα paddles που ρυθμίζουν την ανάκτηση ενέργειας κατά το φρενάρισμα.

Η GT 4-Door εξοπλίζεται στάνταρ με τέσσερα μπάκετ καθίσματα, ενώ τα πίσω μπορούν να αναδιπλωθούν ξεχωριστά. Εναλλακτικά, διατίθεται και μια πιο συμβατική διάταξη με τρεις θέσεις στο πίσω μέρος.

Η ασυνήθιστη διπλή πανοραμική οροφή, εκτός από φωτεινή επιφάνεια, λειτουργεί και ως οθόνη. Τα λογότυπα της AMG μπορούν να προβάλλονται πάνω από τα κεφάλια των εμπρός επιβατών, ενώ η οροφή μπορεί επίσης να φωτιστεί με γραφικά αγωνιστικών ριγών, σε χρώματα που ταιριάζουν με το γύρω περιβάλλον.

Η νέα AMG GT 4-Door Coupé θα αποκαλυφθεί πλήρως αργότερα αυτή την άνοιξη ως το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο σχεδιασμένο αποκλειστικά από την AMG.

