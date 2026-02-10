Αποκάλυψη για το κορυφαίο υβριδικό οικογενειακό SUV της Suzuki – Τι σας θυμίζει;

Σε μια περίοδο όπου ο εξηλεκτρισμός επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στα οικογενειακά SUV, η Suzuki επιλέγει να κάνει τη δική της τεχνολογική κίνηση, παρουσιάζοντας το πιο προηγμένο υβριδικό μοντέλο που έχει φέρει ποτέ στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η αγορά των οικογενειακών SUV δεν κινείται απλώς προς τον εξηλεκτρισμό, έχει ήδη περάσει στο επόμενο στάδιο. Οι κατασκευαστές πλέον δεν αρκούνται σε ήπια υβριδικά σύνολα, αλλά επενδύουν σε plug-in λύσεις με πραγματική ηλεκτρική αυτονομία, τετρακίνηση και επιδόσεις που πριν λίγα χρόνια θα συναντούσες σε καθαρόαιμα θερμικά μοντέλα.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό, η Suzuki ανεβάζει θεαματικά τον πήχη της, παρουσιάζοντας το πιο προηγμένο τεχνολογικά SUV που έχει φορέσει ποτέ το σήμα της. Ένα μοντέλο που δεν έρχεται απλώς να συμπληρώσει τη γκάμα, αλλά να αλλάξει την εικόνα της μάρκας στην κορυφή της κατηγορίας. Και κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο το Suzuki Across. Ένα plug-in hybrid οικογενειακό SUV που από την πρώτη ματιά σου δημιουργεί έναν πολύ συγκεκριμένο συνειρμό… και όχι άδικα.

Το Across δεν προσπαθεί να κρύψει τη συγγένειά του με το νέο Toyota RAV4, ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV παγκοσμίως. Οι αναλογίες του αμαξώματος, η γραμμή των παραθύρων, τα έντονα φτερά και το τετραγωνισμένο πίσω μέρος προδίδουν άμεσα τη βάση πάνω στην οποία έχει εξελιχθεί. Η Suzuki έχει επέμβει κυρίως στο εμπρός μέρος, με διαφορετική μάσκα, προφυλακτήρα και φωτιστική υπογραφή, δίνοντας έναν πιο premium και καθαρό χαρακτήρα. Το αποτέλεσμα δείχνει ώριμο, στιβαρό και απόλυτα εναρμονισμένο με τον οικογενειακό ρόλο του μοντέλου, χωρίς σχεδιαστικές υπερβολές.

Μπαίνοντας στο εσωτερικό, το σκηνικό είναι πλήρως εναρμονισμένο με τα σημερινά standards της κατηγορίας. Ψηφιακός πίνακας οργάνων, μεγάλη κεντρική οθόνη αφής και head-up display συνθέτουν ένα περιβάλλον που εστιάζει στην εργονομία και την ευκολία χρήσης. Η αρχιτεκτονική της καμπίνας ομαδοποιεί χειριστήρια και λειτουργίες γύρω από τον οδηγό. Η κεντρική κονσόλα είναι χαμηλά τοποθετημένη, ενισχύοντας την ορατότητα προς τα εμπρός, ενώ τα υλικά συνδυάζουν υφάσματα και συνθετικό δέρμα, δίνοντας premium αίσθηση χωρίς υπερβολές. Τα εμπρός καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα, με μνήμες θέσης, ενώ οι χώροι για πίσω επιβάτες κινούνται στα κορυφαία επίπεδα της κατηγορίας – κρίσιμο για τον οικογενειακό χαρακτήρα του μοντέλου.

Κάτω από το καπό βρίσκεται η “καρδιά” που κάνει το Across να ξεχωρίζει. Ένα εξελιγμένο plug-in hybrid σύστημα που συνδυάζει βενζινοκινητήρα 2.5 λίτρων με δύο ηλεκτροκινητήρες. Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 302 ίππους, νούμερο που τοποθετεί το SUV ψηλά στη κατηγορία του σε επίπεδο επιδόσεων. Η επιτάχυνση 0-100 km/h ολοκληρώνεται σε περίπου 6 δευτερόλεπτα, επίδοση που δεν περιμένεις από ένα οικογενειακό SUV αυτού του όγκου. Η μετάδοση γίνεται μέσω e-CVT κιβωτίου, ενώ η ηλεκτρική τετρακίνηση E-Four διαχειρίζεται αυτόματα την κατανομή ροπής μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, προσφέροντας πρόσφυση σε κάθε επιφάνεια.

Η μπαταρία υψηλής χωρητικότητας επιτρέπει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για σημαντικές αποστάσεις καθημερινής χρήσης. Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότερες αστικές μετακινήσεις μπορούν να γίνουν χωρίς κατανάλωση βενζίνης, με άμεσο όφελος στο κόστος χρήσης. Παράλληλα, η συνεργασία θερμικού και ηλεκτρικών μοτέρ εξασφαλίζει χαμηλές εκπομπές ρύπων και κατανάλωση που σε πραγματικές συνθήκες θυμίζει μικρότερη κατηγορία.

Το σύστημα τετρακίνησης δεν περιορίζεται στην απλή μεταφορά ροπής. Συνεργάζεται με τα προγράμματα οδήγησης Normal, Eco και Sport, ενώ υπάρχει και Trail mode για επιφάνειες χαμηλής πρόσφυσης. Σε αυτές τις συνθήκες, το σύστημα φρενάρει επιλεκτικά τους τροχούς και κατανέμει τη ροπή εκεί που υπάρχει πρόσφυση, ενισχύοντας την εκτός δρόμου ικανότητα. Όχι για …άγριο off-road, αλλά σίγουρα πάνω από τον μέσο όρο της κατηγορίας.

Το Across ενσωματώνει όλο το σύγχρονο οπλοστάσιο υποβοήθησης οδηγού. Adaptive cruise control με δυνατότητα πλήρους ακινητοποίησης, σύστημα αποφυγής σύγκρουσης, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, αναγνώριση πεζών και ποδηλατών, καθώς και κάμερα 360 μοιρών. Συστήματα που τοποθετούν το SUV στην premium πλευρά της κατηγορίας, τόσο σε τεχνολογία όσο και σε ενεργητική ασφάλεια.

Τι κρατάμε;