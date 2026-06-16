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Αποκάλυψη για το νέο Hyundai i20: Έγινε και αυτό crossover;

ΤΡΙΤΗ | 16.06.2026
Κώστας Γαμβρούλης
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Η Hyundai αλλάζει τη φιλοσοφία του i20 – Περιπετειώδης εμφάνιση, περισσότεροι χώροι και τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες

Η Hyundai παρουσίασε τη νέα γενιά του i20, η οποία σηματοδοτεί ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του μοντέλου. Το κορεατικό hatchback απομακρύνεται από την κλασική συνταγή των supermini και υιοθετεί μια πιο «SUV» αισθητική, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Το νέο i20 είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις από τον προκάτοχό του, με αυξημένο ύψος και πιο στιβαρές αναλογίες. Η σχεδίαση δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και την αίσθηση ενός crossover, χωρίς όμως να χάνει τον χαρακτήρα ενός πεντάθυρου hatchback.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα νέα LED φώτα ημέρας που ενώνονται με φωτεινή λωρίδα σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, μια λύση που βλέπουμε πλέον σε αρκετά νέα μοντέλα της Hyundai. Η μάσκα έχει επανασχεδιαστεί, ενώ το αμάξωμα αποκτά πιο έντονες γωνίες και μυώδεις επιφάνειες.

Στο πίσω μέρος, η φωτεινή υπογραφή ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, ενισχύοντας την αίσθηση πλάτους και δίνοντας στο μοντέλο πιο σύγχρονη εικόνα.

Ψηφιακό εσωτερικό

Η μεγαλύτερη αλλαγή βρίσκεται στην καμπίνα. Το νέο i20 διαθέτει πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με δύο μεγάλες οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα infotainment. Παράλληλα υποστηρίζονται ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ για πρώτη φορά το μοντέλο μπορεί να λαμβάνει αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου (OTA updates).

Η Hyundai υποστηρίζει επίσης ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων, με περισσότερες θήκες αποθήκευσης και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Περισσότεροι χώροι

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 346 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται σημαντικά. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χώροι για τους επιβάτες τοποθετούν το νέο i20 ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας.

Νέα πλατφόρμα και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας

Το μοντέλο βασίζεται πλέον στη νεότερη πλατφόρμα K3 της Hyundai, η οποία χρησιμοποιείται και σε μεγαλύτερα μοντέλα του ομίλου. Η νέα αρχιτεκτονική υπόσχεται αυξημένη ακαμψία, καλύτερη παθητική ασφάλεια και βελτιωμένη ποιότητα κύλισης.

Παράλληλα, το i20 αποκτά ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), με λειτουργίες όπως προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση τυφλού σημείου και σύστημα παρακολούθησης εγκάρσιας κυκλοφορίας κατά την όπισθεν.

Κινητήρες

Η Hyundai αναμένεται να συνεχίσει με αποδοτικούς βενζινοκινητήρες, ενώ σε ορισμένες αγορές θα υπάρχουν και εξηλεκτρισμένες εκδόσεις ήπιας υβριδικής τεχνολογίας. Οι τελικές προδιαγραφές θα διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Τι κρατάμε

  • Το νέο i20 αποκτά πιο SUV εμφάνιση και μεγαλύτερες διαστάσεις
  • Νέα φωτιστικά σώματα LED με φωτεινή μπάρα εμπρός και πίσω
  • Δύο οθόνες 12,3 ιντσών και OTA αναβαθμίσεις λογισμικού
  • Χώρος αποσκευών 346 λίτρων
  • Νέα πλατφόρμα K3 με βελτιωμένη ασφάλεια και άνεση
  • Πλήρες πακέτο ADAS με σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού
  • Η Hyundai στοχεύει να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στα παραδοσιακά hatchback και τα μικρά SUV

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Tags
#Hyundai#Hyundai i20
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
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