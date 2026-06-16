Αποκάλυψη για το νέο Hyundai i20: Έγινε και αυτό crossover;

Η Hyundai αλλάζει τη φιλοσοφία του i20 – Περιπετειώδης εμφάνιση, περισσότεροι χώροι και τεχνολογίες που μέχρι πρόσφατα συναντούσαμε σε μεγαλύτερες κατηγορίες

Η Hyundai παρουσίασε τη νέα γενιά του i20, η οποία σηματοδοτεί ίσως τη μεγαλύτερη αλλαγή στην ιστορία του μοντέλου. Το κορεατικό hatchback απομακρύνεται από την κλασική συνταγή των supermini και υιοθετεί μια πιο «SUV» αισθητική, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Το νέο i20 είναι μεγαλύτερο σε διαστάσεις από τον προκάτοχό του, με αυξημένο ύψος και πιο στιβαρές αναλογίες. Η σχεδίαση δίνει έμφαση στην πρακτικότητα και την αίσθηση ενός crossover, χωρίς όμως να χάνει τον χαρακτήρα ενός πεντάθυρου hatchback.

Νέα σχεδιαστική ταυτότητα

Στο εμπρός μέρος ξεχωρίζουν τα νέα LED φώτα ημέρας που ενώνονται με φωτεινή λωρίδα σε όλο το πλάτος του αυτοκινήτου, μια λύση που βλέπουμε πλέον σε αρκετά νέα μοντέλα της Hyundai. Η μάσκα έχει επανασχεδιαστεί, ενώ το αμάξωμα αποκτά πιο έντονες γωνίες και μυώδεις επιφάνειες.

Στο πίσω μέρος, η φωτεινή υπογραφή ακολουθεί την ίδια φιλοσοφία, ενισχύοντας την αίσθηση πλάτους και δίνοντας στο μοντέλο πιο σύγχρονη εικόνα.

Ψηφιακό εσωτερικό

Η μεγαλύτερη αλλαγή βρίσκεται στην καμπίνα. Το νέο i20 διαθέτει πλήρως ψηφιακό περιβάλλον με δύο μεγάλες οθόνες 12,3 ιντσών, μία για τον πίνακα οργάνων και μία για το σύστημα infotainment. Παράλληλα υποστηρίζονται ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ για πρώτη φορά το μοντέλο μπορεί να λαμβάνει αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω διαδικτύου (OTA updates).

Η Hyundai υποστηρίζει επίσης ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων, με περισσότερες θήκες αποθήκευσης και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Περισσότεροι χώροι

Ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 346 λίτρα, ενώ με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων αυξάνεται σημαντικά. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι χώροι για τους επιβάτες τοποθετούν το νέο i20 ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας.

Νέα πλατφόρμα και σύγχρονα συστήματα ασφαλείας

Το μοντέλο βασίζεται πλέον στη νεότερη πλατφόρμα K3 της Hyundai, η οποία χρησιμοποιείται και σε μεγαλύτερα μοντέλα του ομίλου. Η νέα αρχιτεκτονική υπόσχεται αυξημένη ακαμψία, καλύτερη παθητική ασφάλεια και βελτιωμένη ποιότητα κύλισης.

Παράλληλα, το i20 αποκτά ένα πλήρες πακέτο συστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS), με λειτουργίες όπως προσαρμοζόμενο cruise control, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας, προειδοποίηση τυφλού σημείου και σύστημα παρακολούθησης εγκάρσιας κυκλοφορίας κατά την όπισθεν.

Κινητήρες

Η Hyundai αναμένεται να συνεχίσει με αποδοτικούς βενζινοκινητήρες, ενώ σε ορισμένες αγορές θα υπάρχουν και εξηλεκτρισμένες εκδόσεις ήπιας υβριδικής τεχνολογίας. Οι τελικές προδιαγραφές θα διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Τι κρατάμε