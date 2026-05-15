Αποκτήστε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος 2.000 ευρώ στο φετινό Used Car Expo

To Stock Center συμμετέχει στη φετινή έκθεση Used Car Expo 2026 και προσφέρει όφελος έως 2.000 ευρώ για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Το Stock Center, συμμετέχοντας στην έκθεση Used Car Expo 2026 powered by ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ανακοινώνει όφελος έως 2.000€ για την απόκτηση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Η φετινή έκθεση πραγματοποιείται στο ΟΑΚΑ αυτό το Σαββατοκύριακο, από 15 έως 17 Μαΐου.

Με στόχο την απόλυτη ικανοποίηση και ασφάλεια του αγοραστή, το Stock Center θα παρουσιάσει περισσότερα από 60 ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα σαν καινούρια, από ηλικίας 6 μηνών και μόνο Ελληνικής αγοράς, προσφέροντας λύσεις για κάθε ανάγκη. Κάθε αυτοκίνητο που φέρει την υπογραφή του Stock Center συνοδεύεται με 5 χρόνια Εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, εξασφαλίζοντας μια αγορά χωρίς ρίσκο και την 5πλή γραπτή Εγγύηση, που περιλαμβάνει:

Εγγύηση Καλής Λειτουργίας

Εγγύηση Πραγματικών Χιλιομέτρων

Εγγύηση Ατρακάριστου

Εγγύηση Καλύτερης Τιμής

Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Αν ενδιαφέρεσαι για αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, το Stock Center σε περιμένει στο περίπτερό της στο φετινό Used Car Expo για να δεις από κοντά τις κορυφαίες επιλογές και να βρεις, με τη βοήθεια των ειδικών, το ιδανικό αυτοκίνητο για σένα!

