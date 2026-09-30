Απόλυτη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή στο σεμινάριο Regularity και οδικής ασφάλειας στην Αρχαία Ολυμπία

Με μεγάλη συμμετοχή και εξαιρετική επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Αρχαίας Ολυμπίας ενημερωτική εκδήλωση-σεμινάριο για τους αγώνες ακριβείας (Regularity) ιστορικών οχημάτων και την οδική ασφάλεια.

Η εκδήλωση ήταν πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων & Ιδιοκτητών Παλαιών Οχημάτων Πελοποννήσου (Σ.Φ.Ι.Π.Ο.Π.) και συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και τον ΣΦΙΠΟΠ, ο οποίος είχε τη γενική διαχείριση και τον οργανωτικό συντονισμό.

Την εκδήλωση άνοιξε εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Παιδείας και Τουρισμού, Αντώνιος Χρυσανθακόπουλος. Στον χαιρετισμό του εξήρε τη σημασία τέτοιων πρωτοβουλιών που συνδυάζουν τον αθλητικό πολιτισμό με την καλλιέργεια οδικής συνείδησης και υπογράμμισε τη διαρκή στήριξη του Δήμου σε δράσεις που προάγουν την ασφάλεια των πολιτών.

Οι ομιλητές και το περιεχόμενο

Το σεμινάριο προσέλκυσε πλήθος κόσμου: φίλους του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και απλούς οδηγούς κάθε ηλικίας. Στο πάνελ βρέθηκαν:

Ο Στρατής Χατζηπαναγιώτου , διευθυντής του περιοδικού «4Τροχοί», πολυπρωταθλητής αγώνων ράλι και γνωστός ως «Στρατισίνο»

, διευθυντής του περιοδικού «4Τροχοί», πολυπρωταθλητής αγώνων ράλι και γνωστός ως «Στρατισίνο» Ο δικός μας Νίκος Τσάδαρης , δημοσιογράφος, δημιουργός του Driven, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ) και παλαιός αγωνιζόμενος

, δημοσιογράφος, δημιουργός του Driven, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου Μοτοσυκλέτας (ΠΑΣΥΔΑΜ) και παλαιός αγωνιζόμενος Ο Μιχάλης Μουζούκης, πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Σπορ Αυτοκινήτων (ΣΙΣΑ)

Κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεων αναλύθηκε σε βάθος η φιλοσοφία των αγώνων Regularity. Σε αυτούς η στρατηγική, η ακρίβεια και ο απόλυτος έλεγχος του οχήματος αντικαθιστούν την υψηλή ταχύτητα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην οδική ασφάλεια και την οδηγική παιδεία. Κοινή συνισταμένη όλων των ομιλητών ήταν ότι ο σεβασμός στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και η υπεύθυνη συμπεριφορά στον δρόμο αποτελούν τη βασική δικλείδα ασφαλείας για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Κλασικά οχήματα και στήριξη από λέσχες

Καθοριστική για την εικόνα της εκδήλωσης ήταν η δυναμική προσέλευση κλασικών οχημάτων, που ανταποκρίθηκαν στο ανοιχτό κάλεσμα των διοργανωτών. Τα ιστορικά αυτοκίνητα στάθμευσαν στον περιβάλλοντα χώρο του Δημαρχείου, προσφέροντας ένα ιδιαίτερο θέαμα και δίνοντας πρακτική διάσταση στη θεωρία των αγώνων ακριβείας, ενώ ταυτόχρονα ανέδειξαν την τεχνική πολιτιστική κληρονομιά.

Ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας και ο ΣΦΙΠΟΠ εξέφρασαν θερμές ευχαριστίες στις όμορες λέσχες που στήριξαν ενεργά το σεμινάριο με την παρουσία εκπροσώπων τους. Ειδικότερα, εκφράζονται θερμές ευχαριστίες:

Στον Γενικό Γραμματέα, κ. Ζορμπά , καθώς και στην Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, κα Χαρίση , της Ελληνικής Λέσχης Φίλων FIAT 500 & Συναφών

, καθώς και στην Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων, , της Ελληνικής Λέσχης Φίλων FIAT 500 & Συναφών Στον Πρόεδρο, κ. Τίμο Τσοκανή , από τη Λέσχη Κλασικού Αυτοκινήτου Θήβας

, από τη Λέσχη Κλασικού Αυτοκινήτου Θήβας Στον Πρόεδρο της ΣΙΟΔΕ (Σύλλογος Ιστορικών Οχημάτων Δυτικής Ελλάδος), κ. Ηλία Κωνσταντακάτο

Θερμές ευχαριστίες εκφράστηκαν επίσης στους διακεκριμένους ομιλητές για τη συνεισφορά τους, καθώς και σε όλους τους πολίτες και εκπροσώπους φορέων που συμμετείχαν ενεργά στον διάλογο που αναπτύχθηκε.