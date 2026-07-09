Αποστολή Goodwood Festival of Speed 2026: Τι αυτοκίνητα θα δούμε από κάθε μάρκα;

Αυτά είναι τα σημαντικότερα μοντέλα και οι μεγάλες πρεμιέρες που θα δούμε στο φετινό Goodwood Festival of Speed

Από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου, το Goodwood Festival of Speed επιστρέφει στο Σάσεξ της Αγγλίας, συγκεντρώνοντας για ακόμη μία χρονιά τα βλέμματα των φίλων της αυτοκίνησης. Η διοργάνωση αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς για τη βιομηχανία, καθώς συνδυάζει παγκόσμιες πρεμιέρες, δυναμικές παρουσιάσεις, ιστορικά μοντέλα και αγωνιστικά αυτοκίνητα σε ένα μοναδικό σκηνικό.

Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και εξειδικευμένοι κατασκευαστές, θα παρουσιάσουν νέα μοντέλα που αναμένονται τους επόμενους μήνες, ενώ δεν θα λείψουν οι επετειακές εκδηλώσεις και οι εμφανίσεις εμβληματικών αυτοκινήτων από την ιστορία του motorsport.

Αναλυτικά τα σημαντικότερα μοντέλα που θα δούμε φέτος:

Alpine

Η Alpine θα φέρει στο Goodwood το πρώτο πρωτότυπο της νέας A110, προαναγγέλλοντας την τρίτη γενιά του σπορ μοντέλου, η οποία για πρώτη φορά θα είναι αμιγώς ηλεκτρική, χωρίς πάντως να αποκλείονται στο μέλλον και εκδόσεις με θερμικούς κινητήρες. Παράλληλα, θα εκτεθούν οι A290 και A390, ενώ στις 9 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Brand Parade με ιστορικά μοντέλα της μάρκας, μεταξύ των οποίων και η Formula 1 E20 του 2012.

Aston Martin

Η βρετανική εταιρεία, παίζοντας… εντός έδρας, θα παρουσιάσει σχεδόν ολόκληρη τη γκάμα της. Ανάμεσα στα μοντέλα που θα ανέβουν στον λόφο του Goodwood βρίσκονται η μονοθέσια AMR25 της Formula 1, οι DB12 S, Vantage S και DBX S, η Vanquish, η νέα Valhalla και η Valkyrie.

Bizzarrini

Η Bizzarrini θα πραγματοποιήσει στο Goodwood την παγκόσμια πρεμιέρα της Aperta Lusso, ενός roadster που είχε σχεδιάσει ο Giorgetto Giugiaro το 1964, αλλά παρέμεινε στο «ράφι» για περισσότερα από 60 χρόνια. Σήμερα περνά στην παραγωγή σε μόλις 10 συλλεκτικά αντίτυπα.

Το μοντέλο βασίζεται στην αρχιτεκτονική της 5300 GT Revival και εξοπλίζεται με V8 Small Block κινητήρα της Chevrolet, ισχύος άνω των 400 ίππων, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο Tremec πέντε σχέσεων. Το αμάξωμα είναι κατασκευασμένο από ανθρακονήματα, συμβάλλοντας στο χαμηλό βάρος και τον ιδιαίτερα σπορ χαρακτήρα του μοντέλου.

BMW

Η BMW γιορτάζει τα 40 χρόνια της M3. Πρωταγωνιστές θα είναι η νέα M Concept Neue Klasse, μαζί με τις ιστορικές M3 E30 και M3 GTS. Στο περίπτερο θα βρίσκονται επίσης η M2 με Track Kit, η ανανεωμένη Σειρά 7, αλλά και αγωνιστικά μοντέλα όπως οι M3 Touring 24H, Benetton B186, M3 GTR E46, M3 DTM E92 και η McLaren F1 GTR με κινητήρα BMW.

BYD

Η BYD θα έχει τη μεγαλύτερη εκθεσιακή παρουσία της διοργάνωσης, παρουσιάζοντας συνολικά οκτώ νέα μοντέλα από όλες τις εταιρείες του ομίλου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το ηλεκτρικό Denza Z των 1.600 ίππων στις εκδόσεις Coupé και Racing, το Yangwang U9 Xtreme με τελική ταχύτητα που προσεγγίζει τα 500 χλμ./ώρα, η ηλεκτρική λιμουζίνα U7 με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, το SUV U8, το BAO 5, το plug-in υβριδικό pick-up Shark και το Dolphin G DM-i.

Cupra

Η Cupra θα πραγματοποιήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρεμιέρα του νέου ηλεκτρικού Raval. Παράλληλα, αναμένονται και επιπλέον παρουσιάσεις, ενώ δύο νέα μοντέλα της μάρκας θα συμμετάσχουν στις δυναμικές διαδρομές του Goodwood.

Ferrari

Η Ferrari θα παρουσιάσει δυναμικά τις Amalfi, 296 Speciale A και τη νέα 849 Testarossa των 1.050 ίππων. Στη διάσημη ανάβαση θα συμμετάσχουν επίσης οι F80, Enzo του 2004 και 12Cilindri, ενώ στο paddock θα γιορταστούν τα 20 χρόνια του προγράμματος XX. Σε στατική έκθεση θα βρίσκεται και η Ferrari Luce.

Gordon Murray Automotive

Η Gordon Murray Automotive θα αποκαλύψει στο Goodwood την τελική έκδοση του T.50S Niki Lauda, του hypercar που θα κατασκευαστεί σε μόλις 25 αντίτυπα. Κάθε αυτοκίνητο είναι αφιερωμένο σε μία συγκεκριμένη νίκη του Gordon Murray στη Formula 1. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η ευρωπαϊκή πρεμιέρα της μοναδικής S1 LM, η οποία έχει ήδη αλλάξει χέρια μέσω δημοπρασίας έναντι ποσού που ξεπερνά τα 20 εκατ. δολάρια. Τη γκάμα της εταιρείας στο Goodwood θα συμπληρώσουν επίσης οι T.33 Spider και XP1.

Hennessey

Στο Goodwood κάνει το ντεμπούτο του και το Hennessey F5-M Roadster, μια συλλεκτική έκδοση περιορισμένη σε μόλις 12 αυτοκίνητα, με τιμή 2,65 εκατ. δολάρια. Κάτω από το καπό βρίσκεται ένας V8 6,6 λίτρων που αποδίδει 2.031 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων, καθιστώντας το το ισχυρότερο αυτοκίνητο παραγωγής στον κόσμο με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων. Το πρώτο αυτοκίνητο παραγωγής, με αριθμό πλαισίου 1 και την ονομασία “Maverick”, θα οδηγήσει στο Goodwood ο Martin Brundle.

Honda

Η Honda φέρνει την έκδοση παραγωγής του μικρού ηλεκτρικού Super-N των 95 ίππων, το οποίο αρχικά θα διατεθεί στη βρετανική αγορά, καθώς και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Prelude HRC Concept. Στις ιστορικές συμμετοχές ξεχωρίζει η Williams Honda FW11, πρωταθλήτρια Formula 1 του 1986, με οδηγούς τους Damon Hill και Ryo Michigami.

Land Rover

Η Land Rover θα παρουσιάσει τη νέα έκδοση Vertex του Defender, αλλά και την τελική έκδοση παραγωγής του Range Rover Electric, η οποία θα λανσαριστεί μέσα στη χρονιά. Παρόντες θα είναι επίσης οι ειδικές εκδόσεις London Edition, ενώ στη διάσημη ανάβαση θα συμμετάσχει το Range Rover Sport SV Ultimate Edition.

Maserati

Η Maserati θα παρουσιάσει τις ανανεωμένες GranTurismo, GranCabrio και Grecale, με αισθητικές αλλαγές, νέες εξατομικεύσεις Fuoriserie, λειτουργία Country και αναβαθμισμένα συστήματα κίνησης. Η ηλεκτρική Folgore αποκτά μεγαλύτερη αυτονομία, ενώ ο V6 Nettuno προσφέρει αυξημένη ισχύ. Στο περίπτερο θα βρίσκονται επίσης οι MC20 Cielo, GT2 Stradale και η αγωνιστική MCXtrema.

McLaren

Η McLaren θα αποκαλύψει ένα μοναδικό αντίγραφο της ιστορικής M6GT, η οποία είχε σχεδιαστεί από τον Bruce McLaren αλλά δεν πέρασε ποτέ στην παραγωγή. Το αυτοκίνητο κατασκευάστηκε χειροποίητα από τη McLaren Special Operations, με βάση τα αυθεντικά σχέδια, χρησιμοποιώντας κινητήρα V8 Small Block Chevrolet και πλαίσιο της αγωνιστικής M6A.

MG

Η MG αναμένεται να παρουσιάσει τη νέα ηλεκτρική πρόταση της κατηγορίας Β, η οποία πιθανότατα θα ονομάζεται MG2 και έχει ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, θα αποκαλυφθεί και ένα νέο ηλεκτρικό concept που προαναγγέλλει τη σχεδιαστική ταυτότητα των μελλοντικών μοντέλων της εταιρείας.

Mini

Η Mini θα παρουσιάσει μία νέα ειδική έκδοση, τα χαρακτηριστικά της οποίας θα αποκαλυφθούν λίγο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης. Στη διαδρομή του Goodwood θα συμμετάσχουν τόσο το μοναδικό Mini x Vagabund Countryman όσο και οι σπορ εκδόσεις παραγωγής.

Pagani

Η Pagani παρουσιάζει τη Huayra 70 Derecho, το δεύτερο από τα τρία συλλεκτικά μοντέλα που δημιουργήθηκαν για τα 70 χρόνια του Horacio Pagani. Διαθέτει χειροκίνητο κιβώτιο επτά σχέσεων Xtrac και V12 biturbo AMG 864 ίππων. Στην ανάβαση θα συμμετάσχουν επίσης οι Huayra Codalunga Speedster και Huayra R Tempesta.

Rolls-Royce

Η Rolls-Royce αποκαλύπτει για πρώτη φορά τη μοναδική Phantom Extended “Regatta”, εμπνευσμένη από τον κόσμο της ιστιοπλοΐας. Το αμάξωμα συνδυάζει μπλε και λευκές αποχρώσεις, το εσωτερικό παραπέμπει σε πολυτελές γιοτ, ενώ στο ταμπλό υπάρχει χειροποίητη θαλάσσια ζωγραφική. Ακόμη και οι αεραγωγοί κρύβουν τις γεωγραφικές συντεταγμένες του Goodwood House και της έδρας της Rolls-Royce.

Toyota

Η Toyota θα παρουσιάσει για πρώτη φορά χωρίς καμουφλάζ τα νέα GR GT και το αγωνιστικό GR GT3, τα οποία χρησιμοποιούν νέο πλαίσιο και υβριδικό V8 biturbo κινητήρα. Δίπλα τους θα βρίσκεται η ηλεκτρική Lexus LFA Concept, ενώ στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν επίσης τα, GR Yaris Rally, DKR GR Hilux και GR010 Hybrid, νικήτρια του φετινού 24ώρου του Le Mans.

Το Goodwood Festival of Speed 2026 αναμένεται και φέτος να αποτελέσει το επίκεντρο της παγκόσμιας αυτοκίνησης, με δεκάδες νέες παρουσιάσεις και σπάνια μοντέλα που δύσκολα συναντά κανείς στην ίδια διοργάνωση.

Στο Goodwood θα βρεθεί φέτος και ο «δικός μας», Τρύφωνας Αλεξόπουλος.