Αποστολή στην Κίνα: Είδαμε από κοντά το νέο Chery Tiggo X7

Από την Κίνα γνωρίζουμε το νέο Chery Tiggo X7, ένα SUV με off-road χαρακτήρα, έξι προγράμματα οδήγησης και προηγμένες τεχνολογίες άνεσης.

Η Chery άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην οικογένεια των SUV της, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά το Tiggo X7, ένα μοντέλο με έντονο περιπετειώδη χαρακτήρα και τεχνολογίες που δίνουν έμφαση στην άνεση των επιβατών. Η παγκόσμια πρεμιέρα πραγματοποιήθηκε στην πόλη Wuhu της Κίνας, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Chery Brand Night, με το Autotypos.gr να βρίσκεται εκεί.

Το Tiggo X7 είναι το πρώτο μοντέλο της νέας σειράς Tiggo X, με την κινεζική εταιρεία να επιχειρεί να συνδυάσει τις δυνατότητες κίνησης πέρα από την άσφαλτο με την πρακτικότητα ενός σύγχρονου οικογενειακού SUV.

Προστατευτικά στοιχεία στο αμάξωμα, έξι προγράμματα οδήγησης, δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 kg και ένα ιδιαίτερα εξελιγμένο σύστημα διαχείρισης του αέρα στην καμπίνα αποτελούν ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που ανακοίνωσε η Chery.

Το πρώτο SUV της νέας οικογένειας Tiggo X

Η πρεμιέρα του Chery Tiggo X7 πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης Chery Brand Night, η οποία είχε ως κεντρικό θέμα το «Together. For Family». Η κινεζική κατασκευάστρια επέλεξε να παρουσιάσει το νέο μοντέλο μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση, δίνοντας τον λόγο σε οικογένειες από διάφορες χώρες του κόσμου, οι οποίες μίλησαν για τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους από ένα σύγχρονο αυτοκίνητο.

Οικογένειες από τη Ρουμανία, τη Νότια Αφρική και τη Βραζιλία αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην επιθυμία τους για περισσότερες εξορμήσεις στη φύση και για αυτοκίνητα ικανά να ανταποκρίνονται σε διαφορετικές συνθήκες μετακίνησης. Σε αυτή τη φιλοσοφία βασίζεται και το νέο Tiggo X7.

Το μοντέλο σηματοδοτεί την είσοδο της Chery σε μια νέα σειρά SUV με περισσότερο περιπετειώδη προσανατολισμό, διατηρώντας παράλληλα ως βασική προτεραιότητα τη μεταφορά επιβατών με άνεση και ασφάλεια.

Off-road χαρακτήρας και έξι προγράμματα οδήγησης

Ένα από τα στοιχεία στα οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση η Chery είναι οι δυνατότητες του νέου Tiggo X7 εκτός ασφάλτου. Το αμάξωμα διαθέτει περιμετρικά προστατευτικά στοιχεία, τα οποία ενισχύουν την περιπετειώδη εμφάνιση και συμβάλλουν στην προστασία των χαμηλότερων τμημάτων του κατά την κίνηση σε πιο απαιτητικές διαδρομές.

Παράλληλα, το νέο SUV εξοπλίζεται με έξι διαφορετικά προγράμματα οδήγησης, σχεδιασμένα ώστε να προσαρμόζουν τη λειτουργία του αυτοκινήτου στις εκάστοτε συνθήκες. Η Chery δεν έχει ακόμη ανακοινώσει αναλυτικά τις διαθέσιμες λειτουργίες ή τις τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος μετάδοσης. Επομένως, παραμένει άγνωστο εάν και ποιες εκδόσεις θα διαθέτουν τετρακίνηση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα ρυμούλκησης έως 1.500 kg, ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο σε οδηγούς που μεταφέρουν τρέιλερ ή επιπλέον εξοπλισμό για δραστηριότητες εκτός πόλης.

Η πραγματική έκταση των εκτός δρόμου δυνατοτήτων του Tiggo X7 θα φανεί όταν ανακοινωθούν περισσότερες πληροφορίες για την απόσταση από το έδαφος, την αρχιτεκτονική του συστήματος κίνησης και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα.

Ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα του αέρα στην καμπίνα

Πέρα από τον περιπετειώδη χαρακτήρα, η Chery φαίνεται πως έχει επενδύσει σημαντικά και στο επίπεδο άνεσης των επιβατών. Το νέο Tiggo X7 διαθέτει ενισχυμένη ηχομόνωση, με στόχο τον περιορισμό των θορύβων που εισέρχονται στην καμπίνα κατά την οδήγηση. Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το σύστημα διαχείρισης της ποιότητας του αέρα, το οποίο ενσωματώνει αρκετές διαφορετικές τεχνολογίες.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ο εξοπλισμός περιλαμβάνει:

Σύστημα ιονισμού αέρα , για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην καμπίνα.

, για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην καμπίνα. Προηγμένη διαχείριση της ροής του αέρα , με δυνατότητα προσαρμογής της κατανομής και της κατεύθυνσής του.

, με δυνατότητα προσαρμογής της κατανομής και της κατεύθυνσής του. Παρακολούθηση των επιπέδων CO₂ , ώστε το σύστημα να αναγνωρίζει μεταβολές στη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό.

, ώστε το σύστημα να αναγνωρίζει μεταβολές στη συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα στο εσωτερικό. Έξυπνη ανακυκλοφορία και ανανέωση αέρα , η οποία προσαρμόζει τη λειτουργία του εξαερισμού.

, η οποία προσαρμόζει τη λειτουργία του εξαερισμού. Φιλτράρισμα μέσω τεχνολογίας MOFs (Metal-Organic Frameworks), χρησιμοποιώντας ειδικά υλικά με μικροπορώδη δομή.

Η τελευταία τεχνολογία παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς τα MOFs αποτελούν μια κατηγορία υλικών με μεγάλη εσωτερική επιφάνεια, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δέσμευση συγκεκριμένων ουσιών. Η Chery δεν έχει δημοσιοποιήσει προς το παρόν αναλυτικά αποτελέσματα δοκιμών ή μετρήσεις για την απόδοση του συγκεκριμένου συστήματος στο Tiggo X7.

Σε κάθε περίπτωση, η επιλογή ενός τόσο σύνθετου συστήματος κλιματισμού και φιλτραρίσματος δείχνει ότι η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπειρία των επιβατών, ειδικά σε μεγάλες οικογενειακές διαδρομές.

Τεχνητή νοημοσύνη που μαθαίνει τις συνήθειες του οδηγού

Στο τεχνολογικό πεδίο, το Tiggo X7 ενσωματώνει και λειτουργία AI Learning, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να αναγνωρίζει τις συνήθειες και τις προτιμήσεις του οδηγού. Μέσω του συγκεκριμένου συστήματος, το αυτοκίνητο μπορεί να προσαρμόζει επιμέρους λειτουργίες σύμφωνα με τις προσωπικές επιλογές του χρήστη.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης προσωπικών ρυθμίσεων, ώστε ο οδηγός να μην χρειάζεται να επαναλαμβάνει κάθε φορά τις ίδιες επιλογές. Η εταιρεία δεν έχει ακόμη παρουσιάσει αναλυτικά το εύρος των λειτουργιών που θα ελέγχονται μέσω της τεχνητής νοημοσύνης, ούτε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η διαχείριση διαφορετικών προφίλ οδηγών. Το ενδιαφέρον βρίσκεται στο γεγονός ότι η Chery επιχειρεί να μεταφέρει την εξατομίκευση της ψηφιακής εμπειρίας και σε ένα SUV που προορίζεται για οικογενειακή χρήση.

Μαζί με το Tiggo X7 παρουσιάστηκε και το νέο Tiggo 7

Το Tiggo X7 δεν ήταν η μοναδική πρεμιέρα της Chery στην εκδήλωση της Wuhu. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης τη νέα γενιά του Chery Tiggo 7, δίνοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη έμφαση στις καθημερινές ανάγκες μιας οικογένειας. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οικογένειες από τον Ισημερινό, την Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο μίλησαν για τη σημασία που έχουν η αξιοπιστία, οι χώροι, η ασφάλεια και η άνεση στην καθημερινή χρήση ενός αυτοκινήτου.

Το νέο Tiggo 7 εξελίχθηκε με γνώμονα αυτές τις απαιτήσεις, προσφέροντας σύμφωνα με την Chery ευρύχωρη καμπίνα, αναβαθμισμένη ποιότητα κατασκευής και ένα εκτεταμένο σύνολο συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας και υποβοήθησης οδηγού.

Η εμπορική διάθεση του νέου Tiggo 7 προγραμματίζεται για το 2028, χωρίς να έχουν ακόμη ανακοινωθεί οι ακριβείς ημερομηνίες για κάθε αγορά. Πρόκειται για διαφορετική παρουσίαση από την αναβάθμιση του ήδη διαθέσιμου Tiggo 7 PHEV, που κυκλοφορεί στην Ελλάδα.

Πότε θα έρθει το Chery Tiggo X7 στην Ευρώπη και την Ελλάδα;

Παρότι το Tiggo X7 έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στην Κίνα, η Chery δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το ακριβές χρονοδιάγραμμα εμπορικής διάθεσής του. Αντίστοιχα, δεν έχουν επιβεβαιωθεί οι κινητήρες, οι διαστάσεις, οι τιμές ή οι διαθέσιμες εκδόσεις για την ευρωπαϊκή αγορά.

Η παρουσία του μοντέλου στην ελληνική γκάμα παραμένει επίσης ανοιχτό ζήτημα. Η Chery διαθέτει ήδη εμπορική παρουσία στη χώρα μας, με αποκλειστικό εισαγωγέα το Spanos Group, ενώ στη γκάμα της περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα οικογενειακά Tiggo 7 και Tiggo 8.

Το Tiggo X7 θα μπορούσε μελλοντικά να διευρύνει τις επιλογές της εταιρείας, απευθυνόμενο σε οδηγούς που αναζητούν ένα SUV με μεγαλύτερη έμφαση στις εξορμήσεις και στις δυνατότητες κίνησης πέρα από την άσφαλτο.

Η Chery θέλει να συνδυάσει οικογενειακή χρήση και περιπέτεια

Στη διάρκεια της Chery Brand Night, ο Guibing Zhang, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της εταιρείας, υπογράμμισε ότι οι ανάγκες των οικογενειών αποτελούν βασικό κριτήριο για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη των νέων μοντέλων.

Η εκδήλωση είχε έντονο διεθνή χαρακτήρα, με οικογένειες από διαφορετικές χώρες, ενώ ανάμεσα στους προσκεκλημένους βρίσκονταν και δύο γνωστές προσωπικότητες του ποδοσφαίρου, ο Edwin van der Sar και ο Peter Crouch, οι οποίοι συνεργάζονται με τη μάρκα. Πέρα από τον χαρακτήρα της παρουσίασης, το νέο Tiggo X7 δείχνει προς ποια κατεύθυνση θέλει να κινηθεί η Chery.

Αντί να περιοριστεί σε ακόμη ένα συμβατικό οικογενειακό SUV, επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα σειρά που θα συνδυάζει πρακτικότητα, τεχνολογία και εκτός δρόμου δυνατότητες.

Τι κρατάμε;